Chi phí đi làm việc ở nước ngoài: Từ dữ liệu đến chính sách

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố kết quả Báo cáo phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài – Chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững 10.7.1.

Theo kết quả được công bố, chi phí bình quân người lao động di cư phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài đã giảm từ 164,9 triệu đồng năm 2021 xuống 125,7 triệu đồng năm 2025, tương đương mức giảm 23,8%.

Ở chiều ngược lại, thu nhập bình quân trong tháng làm việc đầu tiên ở nước ngoài tăng từ 22,4 triệu đồng lên 28,1 triệu đồng, tăng 25,4% so với năm 2021.

Những thay đổi này được phản ánh qua Chỉ tiêu phát triển bền vững SDG 10.7.1, chỉ tiêu đo lường mối tương quan giữa chi phí người lao động phải chi trả để có được việc làm ở nước ngoài với thu nhập nhận được từ công việc đó. Đây là một trong những chỉ tiêu phục vụ theo dõi Mục tiêu phát triển bền vững số 10 về giảm bất bình đẳng.

Theo Cục Thống kê, chỉ tiêu SDG 10.7.1 đã giảm từ 7,4 năm 2021 xuống 4,5 năm 2025. Điều này đồng nghĩa chi phí bình quân để có được việc làm ở nước ngoài năm 2025 tương đương khoảng 4,5 tháng thu nhập, thay vì 7,4 tháng như năm 2021.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở kết hợp hai nguồn thông tin. Trong đó, Điều tra Lao động và việc làm năm 2025 cung cấp dữ liệu phục vụ biên soạn Chỉ tiêu SDG 10.7.1; Khảo sát chuyên sâu về người lao động di cư năm 2025 bổ sung thông tin về quá trình chuẩn bị trước khi xuất cảnh, cơ cấu các khoản chi phí, điều kiện làm việc, tình hình vay vốn, hồi hương và tái hòa nhập.

Không dừng ở các con số tổng hợp, báo cáo còn phân tích theo giới tính, khu vực cư trú, trình độ kỹ năng, thị trường tiếp nhận và phương thức tìm việc, qua đó phản ánh những đặc điểm và trải nghiệm khác nhau của các nhóm lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, di cư lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Làm việc ở nước ngoài không chỉ tạo cơ hội về việc làm và thu nhập mà còn giúp người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội phát triển.

Theo Cục Thống kê, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng thu thập, biên soạn thông tin về lao động di cư quốc tế; mở rộng khả năng khai thác các nguồn dữ liệu hiện có; đồng thời tăng cường trao đổi chuyên môn và hợp tác kỹ thuật quốc tế trong lĩnh vực thống kê di cư.