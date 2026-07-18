Thanh Hóa đưa dự án 200 triệu USD vào hoạt động

Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Etrillion làm chủ đầu tư, đây là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, Trung Quốc. Tại buổi lễ, ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam cho biết, đây là dự án đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của doanh nghiệp này.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, tổng dự án tọa lạc trên địa bàn hai xã Nông Cống và xã Yên Thọ thuộc tỉnh Thanh Hóa, được xây dựng trên tổng diện tích 43,8 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp chiếm khoảng 33 ha. Tổng nguồn vốn đầu tư đăng ký cho toàn bộ dự án đạt mốc 200 triệu USD.
Tổ hợp công nghiệp được triển khai phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn, trong đó tổng số vốn thực hiện thực tế của chủ đầu tư cho giai đoạn I đến nay đã đạt mức gần 100 triệu USD. Toàn bộ hệ thống nhà xưởng và hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc giai đoạn I đã được hoàn thành sớm hơn đúng một năm so với tiến độ đăng ký đầu tư ban đầu.
Hạ tầng hoàn thiện của giai đoạn I đảm bảo đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để lắp đặt hoàn chỉnh 6 dây chuyền sản xuất thông minh và hiện đại. Sau khi đi vào vận hành, giá trị xuất khẩu hằng năm của riêng giai đoạn I dự kiến sẽ vượt mốc 100 triệu USD.
Khi toàn bộ dự án hoàn thành tất cả các giai đoạn và đi vào hoạt động đầy đủ, tổ hợp nhà máy sẽ đạt sản lượng khoảng 170 triệu sản phẩm gốm sứ gia dụng mỗi năm, mang lại kim ngạch xuất khẩu hằng năm vượt mốc 200 triệu USD.
Hiện nay, công ty đang khẩn trương lắp đặt thiết bị và chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận hành sản xuất, phấn đấu chính thức đưa nhà máy đi vào hoạt động từ cuối tháng 8 năm 2026.
Dự án khi vận hành thương mại sẽ tuyển dụng từ 3.000 đến 4.600 lao động cho giai đoạn I, đồng thời đóng góp cho ngân sách tỉnh từ 300 tỷ đến 400 tỷ đồng mỗi năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng, biểu dương Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, Công ty TNHH Gốm sứ Etrillion, các đơn vị liên doanh cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành giai đoạn I của dự án đúng tiến độ.
Đồng thời, đồng chí ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, đây là một trong những dự án FDI trọng điểm của Thanh Hóa trong lĩnh vực công nghiệp, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn và thúc đẩy xuất khẩu bền vững.
Ngay từ khi dự án được nghiên cứu đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thông qua cơ chế ưu tiên “làn xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan.
Lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và chuẩn bị vận hành dự án.
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc và đi thăm nhà máy, dây chuyền sản xuất của dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam (giai đoạn I). Sau khi lắng nghe các kiến nghị của Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái biểu dương công ty đã quyết tâm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành giai đoạn I của dự án đúng tiến độ.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài, ổn định và phát triển bền vững tại Thanh Hóa.
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