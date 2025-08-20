Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch
Nguyễn Thuấn
20/08/2025, 13:14
Với quyết định công nhận “Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh” là Điểm du lịch, Nghệ An có thêm một địa chỉ gắn kết giữa văn hóa và lịch sử cách mạng, mở ra không gian để du khách tìm hiểu, trải nghiệm về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và những dấu ấn lịch sử đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về việc công nhận Điểm du lịch đối với “Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh” tại địa chỉ số 07 và số 10, đường Đào Tấn, phường Thành Vinh.
Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch tại “Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện thuận lợi, an toàn cho khách tham quan; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; tạo thuận lợi cho việc đi lại của các phương tiện vận chuyển khách du lịch.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác bảo tàng theo đúng Luật Du lịch và các văn bản liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ xây dựng nội dung thuyết minh, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu để phát huy giá trị điểm du lịch; đồng thời duy trì những tiêu chí đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Các sở, ngành như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ phối hợp triển khai các nhiệm vụ nhằm quản lý, phát huy hiệu quả Điểm du lịch này.
Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Việc hợp nhất đã tạo nên một thiết chế văn hóa quy mô hơn, với nguồn tài nguyên hiện vật phong phú, đa dạng.
Chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2025, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian văn hóa sáng tạo, một địa chỉ giáo dục truyền thống và trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng. Đây cũng sẽ là điểm nhấn quan trọng trong hành trình quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa của Nghệ An, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “kể chuyện Nghệ An bằng di sản”, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.
