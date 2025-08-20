Thứ Tư, 20/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch

Nguyễn Thuấn

20/08/2025, 13:14

Với quyết định công nhận “Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh” là Điểm du lịch, Nghệ An có thêm một địa chỉ gắn kết giữa văn hóa và lịch sử cách mạng, mở ra không gian để du khách tìm hiểu, trải nghiệm về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và những dấu ấn lịch sử đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống.

Các bạn trẻ đến tham quan bảo tàng Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh
Các bạn trẻ đến tham quan bảo tàng Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về việc công nhận Điểm du lịch đối với “Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh” tại địa chỉ số 07 và số 10, đường Đào Tấn, phường Thành Vinh.

Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch tại “Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện thuận lợi, an toàn cho khách tham quan; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; tạo thuận lợi cho việc đi lại của các phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Bảo tàng lưu giữ hàng nghìn hiện vật gốc và các tư liệu thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường bất khuất của nhân dân Nghệ Tĩnh
Bảo tàng lưu giữ hàng nghìn hiện vật gốc và các tư liệu thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường bất khuất của nhân dân Nghệ Tĩnh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác bảo tàng theo đúng Luật Du lịch và các văn bản liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ xây dựng nội dung thuyết minh, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu để phát huy giá trị điểm du lịch; đồng thời duy trì những tiêu chí đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Các sở, ngành như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ phối hợp triển khai các nhiệm vụ nhằm quản lý, phát huy hiệu quả Điểm du lịch này.

Những năm gần đây, bảo tàng thu hút nhiều bạn trẻ đến thăm quan tìm hiểu về văn hoá và lịch sử thông qua các hiện vật và tư liệu lưu giữ nơi đây
Những năm gần đây, bảo tàng thu hút nhiều bạn trẻ đến thăm quan tìm hiểu về văn hoá và lịch sử thông qua các hiện vật và tư liệu lưu giữ nơi đây

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Việc hợp nhất đã tạo nên một thiết chế văn hóa quy mô hơn, với nguồn tài nguyên hiện vật phong phú, đa dạng.

Chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2025, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian văn hóa sáng tạo, một địa chỉ giáo dục truyền thống và trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng. Đây cũng sẽ là điểm nhấn quan trọng trong hành trình quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa của Nghệ An, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “kể chuyện Nghệ An bằng di sản”, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á

TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á

Năm 2025, du lịch Đà Nẵng quyết tâm đón hơn 17 triệu lượt khách

Năm 2025, du lịch Đà Nẵng quyết tâm đón hơn 17 triệu lượt khách

Việt Nam đang gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan?

Việt Nam đang gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan?

Từ khóa:

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh du lịch lịch sử nghệ an Vneconomy

Đọc thêm

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch

Với quyết định công nhận “Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh” là Điểm du lịch, Nghệ An có thêm một địa chỉ gắn kết giữa văn hóa và lịch sử cách mạng, mở ra không gian để du khách tìm hiểu, trải nghiệm về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và những dấu ấn lịch sử đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống.

Thực hư thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ tại nhà

Thực hư thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ tại nhà

Trên thị trường, nhiều chế phẩm được quảng cáo là “chữa đột quỵ” từ Trung Quốc, Hàn Quốc… được rao bán dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có một loại thuốc được biết đến rộng rãi và bán với giá khá đắt là An cung ngưu hoàng hoàn...

Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?

Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có 19 trong tổng số 42 bệnh viện công lập hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, góp phần thay đổi căn bản cách thức quản lý và vận hành trong lĩnh vực khám chữa bệnh…

Điều gì sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường xa xỉ?

Điều gì sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường xa xỉ?

Nghiên cứu do Beyond Luxury Group về thị trường xa xỉ thực hiện mới đây cho thấy các thương hiệu thành công không chỉ cạnh tranh dựa trên sản phẩm, mà còn phải phản ứng một cách có chủ đích, bám sát văn hóa mà không chạy theo xu hướng…

5 nhà hàng chay hàng đầu cho bữa ăn an lành

5 nhà hàng chay hàng đầu cho bữa ăn an lành

Với sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và lối sống bền vững, ẩm thực chay đang trở thành một xu hướng phổ biến tại Việt Nam. Nhà hàng chay thế hệ mới ngày càng thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong chế biến món ăn cũng như bài trí không gian…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

3

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

4

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: