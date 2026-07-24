Thành phố Huế triển khai các giải pháp tăng tốc xuất khẩu và mở rộng thị trường

UBND thành phố Huế vừa tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026.
Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng đánh giá tình hình xuất nhập khẩu trong những tháng đầu năm, nhận diện những khó khăn, thách thức, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.
Theo đánh giá tại hội nghị, dù kinh tế và thương mại thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào còn nhiều biến động, cùng với các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường, hoạt động xuất khẩu của thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Huế ước đạt 840,56 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu khoảng 230 triệu USD. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản Huế cũng từng bước mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Kết quả này phản ánh sự chủ động và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm trước những biến động của thị trường quốc tế.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của Huế.
Các chuyên gia và đơn vị chuyên môn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng nền tảng số để tiếp cận khách hàng quốc tế, phát triển các kênh phân phối trực tuyến và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, rào cản thương mại mới. Đây được xem là những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng thị trường với chi phí hợp lý.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, xuất khẩu.
Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng logistics, cảng biển, cảng hàng không và các khu công nghiệp; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu với các đơn vị vận tải, phân phối và các tổ chức xúc tiến thương mại để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù tạo ra động lực mới thúc đẩy thành phố phát triển…
Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên đề nghị chủ đầu tư 3 dự án khu, cụm công nghiệp chủ động nguồn lực, sớm hoàn thành hệ thống hạ tầng dự án…
Để hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm với hàng loạt chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, lấy tăng trưởng GRDP làm mục tiêu trung tâm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành và địa phương...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Không để các dự án chậm tiến độ tiếp tục gây lãng phí nguồn lực, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý dứt điểm 55 dự án tồn đọng, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo nhằm tăng cường điều phối, kiểm tra và đôn đốc quá trình thực hiện...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...