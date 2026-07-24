Thành phố Huế triển khai các giải pháp tăng tốc xuất khẩu và mở rộng thị trường

Xuất khẩu tăng gần 20%, xuất siêu khoảng 230 triệu USD là tín hiệu tích cực đối với kinh tế Huế. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và mở rộng thị trường, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do...

Khu vực cảng Chân Mây. Ảnh: CTCP Cảng Chân Mây.

UBND thành phố Huế vừa tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026.

Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng đánh giá tình hình xuất nhập khẩu trong những tháng đầu năm, nhận diện những khó khăn, thách thức, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo đánh giá tại hội nghị, dù kinh tế và thương mại thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào còn nhiều biến động, cùng với các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường, hoạt động xuất khẩu của thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Huế ước đạt 840,56 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu khoảng 230 triệu USD. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản Huế cũng từng bước mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Kết quả này phản ánh sự chủ động và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm trước những biến động của thị trường quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của Huế.

Các chuyên gia và đơn vị chuyên môn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng nền tảng số để tiếp cận khách hàng quốc tế, phát triển các kênh phân phối trực tuyến và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, rào cản thương mại mới. Đây được xem là những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng thị trường với chi phí hợp lý.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, xuất khẩu.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng logistics, cảng biển, cảng hàng không và các khu công nghiệp; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu với các đơn vị vận tải, phân phối và các tổ chức xúc tiến thương mại để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.