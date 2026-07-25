Huế: Gỡ điểm nghẽn cảng Chân Mây, mở đường cho logistics

Trong bối cảnh sản lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây tăng trưởng mạnh, thành phố Huế đang quyết liệt xử lý các vướng mắc về hạ tầng, môi trường và thủ tục đầu tư nhằm nâng cao năng lực khai thác cảng, phát triển chuỗi dịch vụ logistics đồng bộ và hiện đại...

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại Cảng Chân Mây. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, khai thác cảng biển và tạo động lực phát triển hệ thống logistics, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn vừa chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cùng các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực cảng Chân Mây. Tại đây, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục và dịch vụ hậu cần, tạo điều kiện để cảng Chân Mây tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động khai thác tại cảng Chân Mây tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cảng đã đón 369 lượt tàu, gồm 306 tàu hàng, 40 tàu du lịch và 23 chuyến tàu container. Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 4,33 triệu tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; sản lượng hàng container đạt hơn 3.300 TEU. Bên cạnh đó, cảng còn đón gần 78.000 lượt khách du lịch và hơn 40.000 lượt thuyền viên, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương và phát triển du lịch tàu biển.

Riêng tại bến số 1 và bến số 2, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 3,5 triệu tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 26,8%. Trong khi đó, bến số 3 đã tiếp nhận hơn 837.000 tấn hàng hóa chỉ trong nửa đầu năm.

Song song với kết quả tăng trưởng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cũng báo cáo tiến độ triển khai các dự án bến cảng, trung tâm logistics, kho bãi và dịch vụ hậu cần sau cảng. Đây được xem là những hạng mục quan trọng nhằm nâng cao năng lực khai thác, mở rộng chuỗi dịch vụ logistics và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng Chân Mây đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong đó có các vấn đề về giao thông kết nối, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, xử lý nước thải, thủ tục nạo vét luồng hàng hải, nguồn vật liệu xây dựng cũng như các điều kiện phục vụ hoạt động vận tải và logistics.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, phương tiện và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bến cảng, kho bãi và trung tâm logistics. Đối với những hạng mục đã hoàn thành, cần khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cùng các sở, ngành liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình thi công, khai thác cảng và vận chuyển hàng hóa.

Đáng chú ý, vấn đề bảo vệ môi trường tại khu vực cảng Chân Mây và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được đặc biệt nhấn mạnh. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp được giao phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường; đồng thời yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện đầy đủ các biện pháp hạn chế bụi, không để ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, đề xuất quy hoạch bãi đỗ xe, vị trí trạm cung cấp nhiên liệu và các công trình dịch vụ phục vụ lái xe; kiểm tra, sửa chữa hệ thống thoát nước, chiếu sáng cùng các hạng mục hạ tầng xuống cấp trong khu vực cảng. UBND xã Chân Mây - Lăng Cô được giao tăng cường quản lý địa bàn, không để gia súc, gia cầm đi vào khu vực cảng, bảo đảm an toàn giao thông và hoạt động khai thác.

Đối với các kiến nghị về nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục nạo vét và tiếp nhận vật chất nạo vét, giao thông kết nối, giải phóng mặt bằng và xử lý nước thải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế giao các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư tại cảng Chân Mây triển khai đúng tiến độ.