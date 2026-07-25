Thanh Hóa hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, là một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước...

Thanh Hóa phấn đẫu trở thành thành phố trực thuộc trung ương sau năm 2030. (đồ họa: TXT)

Theo quy hoạch điều chỉnh, Thanh Hóa đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn đến năm 2030. Kinh tế số phấn đấu đóng góp khoảng 30% GRDP, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tối thiểu 36% GRDP, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 triệu đồng/năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 7.900 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt tối thiểu 840 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD, thành lập mới khoảng 15.000 doanh nghiệp, đồng thời nâng tỷ lệ đô thị hóa lên tối thiểu 50%.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch xác định mô hình phát triển dựa trên 5 trụ cột kinh tế gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; logistics và dịch vụ cảng. Không gian phát triển được tổ chức theo ba vùng gồm biển và ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi, bảo đảm khai thác hài hòa tiềm năng của từng khu vực.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030. (Đồ họa: TXT)

Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là hình thành 5 trung tâm kinh tế động lực. Trong đó, Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục được phát triển thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, dịch vụ cảng biển và logistics trọng điểm quốc gia; khu vực Đô thị Thanh Hóa giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của tỉnh; Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển tầm quốc gia và quốc tế; Bỉm Sơn phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ cửa ngõ phía Bắc; Lam Sơn - Sao Vàng trở thành cực tăng trưởng mới gắn với cảng hàng không, nông nghiệp công nghệ cao và logistics.

Song song với đó, Thanh Hóa sẽ phát triển 6 hành lang kinh tế gồm: Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây, Đông - Tây, Đông Bắc, hành lang ven biển và hành lang kinh tế quốc tế. Các hành lang này sẽ tạo mạng lưới kết nối giữa các trung tâm động lực với hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế và các vùng kinh tế trong nước, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực liên kết vùng.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh bốn nhóm đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây được xem là nền tảng để Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số và bền vững.

Về phát triển đô thị, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đô thị đa trung tâm, trong đó Đô thị Thanh Hóa là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; các đô thị động lực gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Lam Sơn - Sao Vàng được đầu tư đồng bộ theo mô hình đô thị thông minh, kết nối bằng các hành lang giao thông hiện đại và định hướng phát triển theo mô hình TOD quanh các ga đường sắt tốc độ cao.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Thanh Hóa tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển và hàng không. Đáng chú ý là định hướng xây dựng cảng cạn kết hợp trung tâm logistics cấp vùng tại Nghi Sơn, trung tâm logistics hàng không tại Lam Sơn - Sao Vàng, cùng nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt nội tỉnh và metro sau năm 2035 nhằm tăng cường kết nối các cực tăng trưởng.

Theo quy hoạch, với lợi thế về quy mô dân số, vị trí địa kinh tế, hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay, khu kinh tế, cùng định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ, từng bước hội tụ đầy đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phát triển quốc gia.