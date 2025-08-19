Thanh Hoá: Khánh thành nhà máy lốp ô tô Radial hơn 64 triệu USD

Toàn bộ sản phẩm của Nhà máy sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và các nước khác trên thế giới. Dự kiến mỗi năm doanh thu của nhà máy khoảng 450 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu USD, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động.

Sáng 19/8, tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam đã khánh thành Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial với tổng vốn đầu tư ban đầu 64,1 triệu USD. Đây là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và khẳng định sức hút đầu tư của Thanh Hóa.

Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial được xây dựng trên diện tích 32,5 ha, thiết kế với công suất 960.960 sản phẩm mỗi năm và định hướng mở rộng lên 6,2 triệu sản phẩm mỗi năm trong giai đoạn tiếp theo. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khi hoàn thiện, tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến đạt 120 triệu USD. Toàn bộ sản phẩm của nhà máy sẽ phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và nhiều thị trường khác trên thế giới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo kế hoạch, mỗi năm nhà máy mang về khoảng 450 triệu USD doanh thu, đóng góp 20 triệu USD vào ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho 3.500 lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: đây là một trong 250 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công đồng loạt trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông khẳng định sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp của Thanh Hóa và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ

Ông Thi cho biết, trong những năm qua, Thanh Hóa đã tập trung ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Nhờ đó, tỉnh đã trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, với nhiều dự án quy mô lớn có tác động lan tỏa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tạo việc làm. Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial là minh chứng rõ nét cho kết quả này.

Sau hơn ba năm triển khai, nhà máy chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến lớn của Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam tại Việt Nam. Đây cũng là dự án FDI quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của Thanh Hóa trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam đã khắc phục khó khăn, đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ. Đồng thời, ông biểu dương chính quyền và Nhân dân địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình triển khai.

Để nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả, ông Nguyễn Văn Thi đề nghị doanh nghiệp nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

Ông cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam vận hành nhà máy ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững.