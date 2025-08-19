Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Thanh Hoá: Khánh thành nhà máy lốp ô tô Radial hơn 64 triệu USD

Nguyễn Thuấn

19/08/2025, 14:30

Toàn bộ sản phẩm của Nhà máy sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và các nước khác trên thế giới. Dự kiến mỗi năm doanh thu của nhà máy khoảng 450 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu USD, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Sáng 19/8, tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam đã khánh thành Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial với tổng vốn đầu tư ban đầu 64,1 triệu USD. Đây là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và khẳng định sức hút đầu tư của Thanh Hóa.

Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial được xây dựng trên diện tích 32,5 ha, thiết kế với công suất 960.960 sản phẩm mỗi năm và định hướng mở rộng lên 6,2 triệu sản phẩm mỗi năm trong giai đoạn tiếp theo. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khi hoàn thiện, tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến đạt 120 triệu USD. Toàn bộ sản phẩm của nhà máy sẽ phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và nhiều thị trường khác trên thế giới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo kế hoạch, mỗi năm nhà máy mang về khoảng 450 triệu USD doanh thu, đóng góp 20 triệu USD vào ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho 3.500 lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: đây là một trong 250 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công đồng loạt trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông khẳng định sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp của Thanh Hóa và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ

Ông Thi cho biết, trong những năm qua, Thanh Hóa đã tập trung ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Nhờ đó, tỉnh đã trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, với nhiều dự án quy mô lớn có tác động lan tỏa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tạo việc làm. Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial là minh chứng rõ nét cho kết quả này.

Sau hơn ba năm triển khai, nhà máy chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến lớn của Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam tại Việt Nam. Đây cũng là dự án FDI quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của Thanh Hóa trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam đã khắc phục khó khăn, đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ. Đồng thời, ông biểu dương chính quyền và Nhân dân địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình triển khai.

Để nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả, ông Nguyễn Văn Thi đề nghị doanh nghiệp nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

Ông cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam vận hành nhà máy ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững.

Từ khóa:

khu công nghiệp Bỉm Sơn nhà máy lốp ô tô Radial Thanh Hoá Vneconomy

Đọc thêm

Thanh Hoá: Khánh thành nhà máy lốp ô tô Radial hơn 64 triệu USD

Thanh Hoá: Khánh thành nhà máy lốp ô tô Radial hơn 64 triệu USD

Toàn bộ sản phẩm của Nhà máy sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và các nước khác trên thế giới. Dự kiến mỗi năm doanh thu của nhà máy khoảng 450 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu USD, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động.

VietnamWood 2025 và Furnitec 2025: Triển lãm Quốc tế Ngành Chế biến Gỗ tại TP.HCM

VietnamWood 2025 và Furnitec 2025: Triển lãm Quốc tế Ngành Chế biến Gỗ tại TP.HCM

Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về Máy móc và Thiết bị Công nghiệp Chế biến Gỗ (VietnamWood 2025) cùng với Furnitec 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC)...

Nafoods nhận đầu tư 20 triệu USD từ ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

Nafoods nhận đầu tư 20 triệu USD từ ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

Nafoods Group bắt tay FMO trong thỏa thuận 20 triệu USD, thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững. Cột mốc chiến lược này không chỉ ghi dấu 30 năm phát triển mà còn củng cố vị thế Nafoods trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Loạt doanh nghiệp lớn Trung Quốc sẽ sang tìm kiếm đối tác tại VIS 2025

Loạt doanh nghiệp lớn Trung Quốc sẽ sang tìm kiếm đối tác tại VIS 2025

Bộ Công Thương cho biết vào đầu tháng 9 tới, các “ông lớn” từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan sẽ đến tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ các nhà cung ứng Việt Nam.

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Đồ thị thông tin dưới đây gồm những cá nhân giàu nhất tại mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu từ tạp chí Forbes tính tới ngày 7/3/2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: