Thanh Hóa: Khởi tố 3 đối tượng giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Mặc dù phát hiện lợn có dấu hiệu bỏ ăn, di chuyển chậm chạp và kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, Nguyễn Văn Chiến cùng đồng phạm vẫn chỉ đạo giết mổ, đồng thời mua thêm 8 con lợn bệnh với giá rẻ để bán ra thị trường...

Theo điều tra của cơ quan chức năng, số lợn bệnh được Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1984, trú tại thôn 5, xã Hoằng Lộc) mua từ Lê Văn Trung (sinh năm 1982), trú thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc.

Dù biết rõ lợn bị bệnh, Trung vẫn thu mua với giá thấp rồi bán lại để hưởng chênh lệch. Truy xuất nguồn gốc, cơ quan điều tra xác định số lợn này do Nguyễn Khắc Nguyên (sinh năm 1966), trú thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa cung cấp.

Khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh, Nguyên đã không khai báo với chính quyền mà tìm cách bán tháo để tránh thiệt hại.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại thôn 3, xã Hoằng Lộc do Nguyễn Văn Chiến làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 con lợn đã được giết mổ với tổng trọng lượng 384,5kg cùng 8 con lợn sống đang nuôi nhốt trong chuồng có nhiều dấu hiệu mắc bệnh. Làm việc với công an, Chiến khai nhận mặc dù đã phát hiện lợn bỏ ăn, di chuyển chậm chạp nhưng vẫn chỉ đạo giết mổ toàn bộ để bán ra thị trường, thậm chí tiếp tục nhập thêm lợn bệnh với giá rẻ nhằm trục lợi.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định các mẫu thịt và mẫu máu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Đây là dịch bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn thực phẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ và tiêu hủy toàn bộ số thịt cũng như 8 con lợn nhiễm bệnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ chế biến thực phẩm tuyệt đối không đánh đổi đạo đức để trục lợi.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn; kiên quyết nói không với sản phẩm trôi nổi, không nhãn mác, bởi hậu quả có thể nghiêm trọng và lâu dài hơn rất nhiều.