Thanh Hóa: Khởi tố 3 đối tượng giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Thiên Anh

01/05/2026, 11:32

Mặc dù phát hiện lợn có dấu hiệu bỏ ăn, di chuyển chậm chạp và kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, Nguyễn Văn Chiến cùng đồng phạm vẫn chỉ đạo giết mổ, đồng thời mua thêm 8 con lợn bệnh với giá rẻ để bán ra thị trường...

Khởi tố 3 đối tượng của vụ án
Khởi tố 3 đối tượng của vụ án

Theo điều tra của cơ quan chức năng, số lợn bệnh được Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1984, trú tại thôn 5, xã Hoằng Lộc) mua từ Lê Văn Trung (sinh năm 1982), trú thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc.

Dù biết rõ lợn bị bệnh, Trung vẫn thu mua với giá thấp rồi bán lại để hưởng chênh lệch. Truy xuất nguồn gốc, cơ quan điều tra xác định số lợn này do Nguyễn Khắc Nguyên (sinh năm 1966), trú thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa cung cấp.

Khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh, Nguyên đã không khai báo với chính quyền mà tìm cách bán tháo để tránh thiệt hại.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại thôn 3, xã Hoằng Lộc do Nguyễn Văn Chiến làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 con lợn đã được giết mổ với tổng trọng lượng 384,5kg cùng 8 con lợn sống đang nuôi nhốt trong chuồng có nhiều dấu hiệu mắc bệnh. Làm việc với công an, Chiến khai nhận mặc dù đã phát hiện lợn bỏ ăn, di chuyển chậm chạp nhưng vẫn chỉ đạo giết mổ toàn bộ để bán ra thị trường, thậm chí tiếp tục nhập thêm lợn bệnh với giá rẻ nhằm trục lợi.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định các mẫu thịt và mẫu máu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Đây là dịch bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn thực phẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ và tiêu hủy toàn bộ số thịt cũng như 8 con lợn nhiễm bệnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ chế biến thực phẩm tuyệt đối không đánh đổi đạo đức để trục lợi.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn; kiên quyết nói không với sản phẩm trôi nổi, không nhãn mác, bởi hậu quả có thể nghiêm trọng và lâu dài hơn rất nhiều.

Thanh Hóa đưa vào vận hành máy xạ trị ung thư hiện đại

08:07, 28/02/2026

Thanh Hóa đưa vào vận hành máy xạ trị ung thư hiện đại

Thanh Hóa: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

18:15, 19/01/2026

Thanh Hóa: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

Lâm Đồng tăng tốc số hóa y tế, nâng chất lượng phục vụ người dân

07:28, 20/01/2026

Lâm Đồng tăng tốc số hóa y tế, nâng chất lượng phục vụ người dân

cảnh báo sức khỏe cộng đồng chăn nuôi lợn dịch tả lợn Châu Phi khởi tố vụ án hình sự Lê Văn Trung Nguyễn Khắc Nguyên Nguyễn Văn Chiến Thanh Hóa thực phẩm an toàn vi phạm an toàn thực phẩm

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Theo Nghị quyết mới ban hành, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế như phòng bệnh; cấp giấy phép hành nghề, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được phân cấp thẩm quyền thực hiện. Bên cạnh đó, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế…

Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên mạng

Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên mạng

Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt hành chính nhằm siết chặt các hành vi phát tán thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên không gian mạng, với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng...

Chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm

Chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm

Để giải quyết vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính dài hạn, Bộ Y tế định hướng chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm"...

Đề xuất hỗ trợ tiền xe, thuê nhà cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc

Đề xuất hỗ trợ tiền xe, thuê nhà cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ "chi phí thu hút" từ 11,6 - 15,6 triệu đồng/tháng; tiền thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng/tháng cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc. Thời gian hỗ trợ trong 3 năm...

Khánh thành Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc: Dự án đầu tiên phục vụ APEC 2027

Khánh thành Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc: Dự án đầu tiên phục vụ APEC 2027

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc với quy mô 10.000m2 trở thành công trình đầu tiên phục vụ APEC 2027 được khánh thành, góp phần hoàn thiện năng lực y tế và tổ chức sự kiện quốc tế...

Đón cơ hội từ thị trường carbon

eMagazine

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

eMagazine

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

Vietjet ghi nhận tăng trưởng ấn tượng quý 1/2026, tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Chứng khoán

2

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Thế giới

3

Gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến cuối tháng 6/2026

Thị trường

4

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

Thế giới

5

Công nhân Việt Nam – sức đẩy bền bỉ trong hành trình phát triển đất nước

Dân sinh

