Từ 1/7, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ

Bộ Y tế ban hành Quyết định
số 1644/QĐ-BYT công bố 3 thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
TS. Chu Quốc
Thịnh, Cục trưởng Cục
An toàn thực phẩm (Bộ Y tế),
cho biết quyết định này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết
số 21/2026/NQ-CP của Chính phủ về
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân
cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, và Nghị định số
15/2018/NĐ-CP quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Toàn bộ các bước thủ tục, biểu mẫu
kèm theo đã chính thức được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các đối
tượng chịu sự tác động.
Theo đó, Bộ Y tế thực hiện phân cấp, phân quyền 1 thủ tục hành chính quan trọng đối với thực
phẩm bảo vệ sức khỏe là “Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức
khỏe”.
Kể từ ngày 1/7/2026, thẩm quyền
giải quyết thủ tục này sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về cho Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
Như vậy, 16 trên tổng số 19 thủ tục hành
chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế đã được
phân cấp.
Song song với việc phân cấp thủ tục hành chính về địa phương, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn về nội dung này cho các địa phương trên
toàn quốc. Nội dung tập
trung vào việc hướng dẫn
chi tiết các quy định, quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe
cho cán bộ quản lý cấp tỉnh.
Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm
tính thông suốt cho các địa phương khi tiếp nhận thẩm quyền mới.
Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế tiếp tục thực
hiện đơn giản hóa 2 thủ tục hành
chính đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: “Đăng ký bản công bố sản
phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe” và “Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực
phẩm bảo vệ sức khỏe”.
Kể từ ngày 1/7/2027, bãi bỏ quy định liên quan đến “phụ gia thực phẩm hỗn hợp
có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục được phép sử dụng, hoặc
không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định” tại 2 thủ tục này.
Thay vào đó, việc quản lý phụ gia
sẽ nằm hoàn toàn trong danh mục được phép sử dụng, được quản lý chặt chẽ theo
thông lệ quốc tế. Định kỳ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát để bổ sung
danh sách phụ gia được sử dụng phù hợp với thực tiễn phát triển.
Thay đổi này sẽ
giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản pháp lý, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra
thị trường.