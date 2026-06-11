Từ 1/7, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ

Việc này nhằm cắt giảm tối đa các rào cản pháp lý không cần thiết, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí...

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1644/QĐ-BYT công bố 3 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

TS. Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết quyết định này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Toàn bộ các bước thủ tục, biểu mẫu kèm theo đã chính thức được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các đối tượng chịu sự tác động. Theo đó, Bộ Y tế thực hiện phân cấp, phân quyền 1 thủ tục hành chính quan trọng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe là “Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.

Kể từ ngày 1/7/2026, thẩm quyền giải quyết thủ tục này sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Như vậy, 16 trên tổng số 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế đã được phân cấp.

Song song với việc phân cấp thủ tục hành chính về địa phương, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn về nội dung này cho các địa phương trên toàn quốc. Nội dung tập trung vào việc hướng dẫn chi tiết các quy định, quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ quản lý cấp tỉnh.

Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm tính thông suốt cho các địa phương khi tiếp nhận thẩm quyền mới.

Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: “Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe” và “Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.

Kể từ ngày 1/7/2027, bãi bỏ quy định liên quan đến “phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục được phép sử dụng, hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định” tại 2 thủ tục này.

Thay vào đó, việc quản lý phụ gia sẽ nằm hoàn toàn trong danh mục được phép sử dụng, được quản lý chặt chẽ theo thông lệ quốc tế. Định kỳ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát để bổ sung danh sách phụ gia được sử dụng phù hợp với thực tiễn phát triển.

Thay đổi này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản pháp lý, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.