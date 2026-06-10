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5.749 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt quản lý

Phúc Minh

10/06/2026, 17:10

Bộ Y tế lưu ý chú trọng kiểm soát các sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho trẻ em, người cao tuổi và nhóm đối tượng nhạy cảm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương đề nghị phối hợp kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Chú trọng các sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho trẻ em, người cao tuổi và nhóm đối tượng nhạy cảm.

Việc lấy mẫu cũng cần thực hiện kịp thời, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm và chuyển cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu hình sự.

Công tác truyền thông cũng được nhấn mạnh. Nội dung truyền thông giúp người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận biết, lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ ô nhiễm chéo, hư hỏng thực phẩm và ngộ độc tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm hết hạn, bao gói biến dạng, phồng, bẹp, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có màu sắc, mùi vị bất thường; đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong bảo đảm vệ sinh nơi chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Một trong những nội dung cần được chú trọng là công tác kiểm tra, hậu kiểm, theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ. Trong đó, ưu tiên kiểm tra tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý, nội dung kiểm tra đi vào thực chất, tập trung vào điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, hợp đồng cung cấp thực phẩm, điều kiện bảo quản, hạn sử dụng, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm, và kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Y tế.

Công tác tăng cường phối hợp giữa các đơn vị với lực lượng công an, quản lý thị trường cũng được nhấn mạnh, nhằm xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm nếu phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Cục An toàn thực phẩm, trong Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, diễn ra từ ngày 15/4 – 15/5/2026, các đoàn liên ngành Trung ương và địa phương đã kiểm tra 62.052 cơ sở, phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý 3.687 cơ sở với số tiền phạt hơn 22,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ hoạt động 29 cơ sở và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 17 trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng...

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Từ khóa:

An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể quảng cáo thực phẩm thực phẩm giả truy xuất nguồn gốc

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