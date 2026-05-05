Thanh Hóa lấy kinh tế số và kinh tế xanh làm trục phát triển

Giai đoạn
2021-2025, kinh tế địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,05%/năm,
quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 333,6 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm
2020. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều giữa các vùng miền và sự
phụ thuộc vào các động lực truyền thống đặt ra yêu cầu tái cấu trúc thông qua
chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
CHỈ TIÊU
KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI
Trong
giai đoạn vừa qua, Thanh Hóa xác lập vị trí thứ 4 cả nước về tốc độ tăng trưởng
kinh tế, cao hơn mức bình quân của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Tỷ trọng ngành
công nghiệp - xây dựng chiếm 47,9% trong cơ cấu GRDP năm 2025, khẳng định vai
trò động lực chủ đạo, trong khi khu vực dịch vụ chiếm 32,9%. Thu nhập bình quân
đầu người đến năm 2025 ước đạt 3.505 USD, tăng 1,6 lần so với năm 2020.
Định
hướng điều chỉnh quy hoạch tập trung vào việc đưa kinh tế số chiếm khoảng 30%
GRDP vào năm 2030, coi đây là mệnh lệnh phát triển để nâng cao năng suất lao
động. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự
phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và vốn đầu tư, thay thế bằng ứng dụng khoa
học công nghệ hiện đại.
Các chỉ
số như Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) xếp thứ 13/63 và Năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 21/63 năm 2024 cho thấy nỗ lực cải thiện môi
trường đầu tư. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới với các
ngành công nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo và dịch vụ logistics đóng vai
trò đột phá.
XÁC LẬP 5 TRỤ CỘT VÀ TÁI CẤU TRÚC NGÀNH
Hồ sơ
điều chỉnh quy hoạch bổ sung thêm 02 trụ cột tiềm năng vào 03 trụ cột hiện có
để tạo thành hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Trụ cột công nghiệp tiếp tục tập
trung vào chế biến, chế tạo gắn với hạ tầng năng lượng sạch như kho khí hóa
lỏng LPG và LNG.
Ngành
nông nghiệp chuyển hướng mạnh sang lâm nghiệp và chế biến gỗ, tận dụng lợi thế
hợp tác với các tỉnh Bắc Lào để xuất khẩu qua cảng Nghi Sơn.
Du lịch
được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với việc hình thành các khu du
lịch cấp quốc gia. Hai trụ cột mới được xác định là khoa học công nghệ - chuyển
đổi số và logistics - dịch vụ thương mại. Logistics dự kiến đóng góp 15-20% vào
tăng trưởng của tỉnh, tận dụng vị trí giao thoa giữa 6 vùng không gian và hệ
thống hạ tầng đa phương thức từ cảng biển nước sâu đến cảng hàng không quốc tế.
Ngành
thủy sản tập trung chuyển từ khai thác ven bờ sang xa bờ, đồng thời ổn định
diện tích nuôi trồng 19.200 ha vào năm 2025. Lĩnh vực chăn nuôi chuyển mạnh
sang mô hình trang trại tập trung quy mô lớn, thu hút 41 dự án đầu tư với tổng
vốn hơn 17.600 tỷ đồng.
TỔ CHỨC
KHÔNG GIAN VÀ TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC
Quy
hoạch điều chỉnh xóa bỏ phân chia theo 5 vùng liên huyện trước đây để xác định
lại 4 không gian kinh tế chủ đạo. Các không gian này bao gồm vùng đất và nước
ven biển gắn với quy hoạch lấn biển tại Lạch Sung và Nghi Sơn; không gian đồng
bằng; không gian trung du - miền núi phía Tây và không gian kinh tế tầm thấp.
Đáng chú ý, không gian kinh tế tầm thấp dưới 1.000m sẽ thí điểm ứng dụng phương
tiện bay không người lái (UAV) cho mục tiêu kinh tế và an cứu nạn tại 17 xã ven
biển và 36 xã miền núi.
Hệ thống
trung tâm động lực được mở rộng từ 4 lên 5 điểm, với sự bổ sung khu du lịch Sầm
Sơn - Hải Tiến ở phía Đông. Các trung tâm còn lại gồm Khu kinh tế Nghi Sơn
(phía Nam), Đô thị Bỉm Sơn (phía Bắc), Khu vực Lam Sơn - Sao Vàng (phía Tây) và
Đô thị Thanh Hóa (trung tâm).
Hệ thống
đô thị chuyển dịch từ mô hình phân tầng sang mô hình mạng lưới đa điểm, không
phụ thuộc vào địa giới hành chính xã/huyện, bao gồm 4 đô thị liên phường hiện
hữu và hàng loạt đô thị mới liên xã. Tỉnh cũng dự kiến quy hoạch 01 khu kinh tế
chuyên biệt về phát triển kinh tế số để thu hút đầu tư công nghệ cao.
NGUỒN
LỰC ĐẦU TƯ VÀ TẦM NHÌN DÀI HẠN
Để thực
hiện các mục tiêu trên, Thanh Hóa dự kiến huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội
giai đoạn 2021-2025 đạt 691 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngoài nhà nước chiếm tỷ
trọng lớn nhất với 67,9%.
Thu ngân
sách nhà nước duy trì trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước, với tổng thu 5 năm
ước đạt 249.340 tỷ đồng. Hồ sơ điều chỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện
kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Thanh Hóa vào năm 2029 như một áp lực và động lực
để hoàn thiện các dự án hạ tầng biểu tượng quốc gia.
Tầm nhìn
đến năm 2050, Thanh Hóa hướng tới trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc
và là một trong những trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng và logistics của
cả nước. Việc lấy ý kiến cộng đồng được thực hiện công khai qua Trang thông tin
điện tử của UBND tỉnh và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch cho đến ngày
07/5/2026.
Các giải
pháp về cơ chế chính sách sẽ tập trung vào cải cách thủ tục hành chính theo
chuỗi quy trình và nâng cao tính dự báo của môi trường đầu tư để giảm chi phí
tuân thủ cho doanh nghiệp. Hệ thống hạ tầng số được xác định là công cụ quan
trọng để giảm khoảng cách không gian giữa vùng miền núi và khu vực động lực.