Thanh Hóa lấy kinh tế số và kinh tế xanh làm trục phát triển

UBND tỉnh Thanh Hóa đang triển khai lấy ý kiến về hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cập nhật bối cảnh kinh tế mới và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,05%/năm, quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 333,6 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều giữa các vùng miền và sự phụ thuộc vào các động lực truyền thống đặt ra yêu cầu tái cấu trúc thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

​CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI

​Trong giai đoạn vừa qua, Thanh Hóa xác lập vị trí thứ 4 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, cao hơn mức bình quân của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 47,9% trong cơ cấu GRDP năm 2025, khẳng định vai trò động lực chủ đạo, trong khi khu vực dịch vụ chiếm 32,9%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 3.505 USD, tăng 1,6 lần so với năm 2020.

Định hướng điều chỉnh quy hoạch tập trung vào việc đưa kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP vào năm 2030, coi đây là mệnh lệnh phát triển để nâng cao năng suất lao động. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và vốn đầu tư, thay thế bằng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Các chỉ số như Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) xếp thứ 13/63 và Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 21/63 năm 2024 cho thấy nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới với các ngành công nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo và dịch vụ logistics đóng vai trò đột phá.

​XÁC LẬP 5 TRỤ CỘT VÀ TÁI CẤU TRÚC NGÀNH

​Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch bổ sung thêm 02 trụ cột tiềm năng vào 03 trụ cột hiện có để tạo thành hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Trụ cột công nghiệp tiếp tục tập trung vào chế biến, chế tạo gắn với hạ tầng năng lượng sạch như kho khí hóa lỏng LPG và LNG.

Ngành nông nghiệp chuyển hướng mạnh sang lâm nghiệp và chế biến gỗ, tận dụng lợi thế hợp tác với các tỉnh Bắc Lào để xuất khẩu qua cảng Nghi Sơn.

Du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với việc hình thành các khu du lịch cấp quốc gia. Hai trụ cột mới được xác định là khoa học công nghệ - chuyển đổi số và logistics - dịch vụ thương mại. Logistics dự kiến đóng góp 15-20% vào tăng trưởng của tỉnh, tận dụng vị trí giao thoa giữa 6 vùng không gian và hệ thống hạ tầng đa phương thức từ cảng biển nước sâu đến cảng hàng không quốc tế.

Ngành thủy sản tập trung chuyển từ khai thác ven bờ sang xa bờ, đồng thời ổn định diện tích nuôi trồng 19.200 ha vào năm 2025. Lĩnh vực chăn nuôi chuyển mạnh sang mô hình trang trại tập trung quy mô lớn, thu hút 41 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 17.600 tỷ đồng.

​TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC

​Quy hoạch điều chỉnh xóa bỏ phân chia theo 5 vùng liên huyện trước đây để xác định lại 4 không gian kinh tế chủ đạo. Các không gian này bao gồm vùng đất và nước ven biển gắn với quy hoạch lấn biển tại Lạch Sung và Nghi Sơn; không gian đồng bằng; không gian trung du - miền núi phía Tây và không gian kinh tế tầm thấp. Đáng chú ý, không gian kinh tế tầm thấp dưới 1.000m sẽ thí điểm ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) cho mục tiêu kinh tế và an cứu nạn tại 17 xã ven biển và 36 xã miền núi.

Hệ thống trung tâm động lực được mở rộng từ 4 lên 5 điểm, với sự bổ sung khu du lịch Sầm Sơn - Hải Tiến ở phía Đông. Các trung tâm còn lại gồm Khu kinh tế Nghi Sơn (phía Nam), Đô thị Bỉm Sơn (phía Bắc), Khu vực Lam Sơn - Sao Vàng (phía Tây) và Đô thị Thanh Hóa (trung tâm).

Hệ thống đô thị chuyển dịch từ mô hình phân tầng sang mô hình mạng lưới đa điểm, không phụ thuộc vào địa giới hành chính xã/huyện, bao gồm 4 đô thị liên phường hiện hữu và hàng loạt đô thị mới liên xã. Tỉnh cũng dự kiến quy hoạch 01 khu kinh tế chuyên biệt về phát triển kinh tế số để thu hút đầu tư công nghệ cao.

​NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ VÀ TẦM NHÌN DÀI HẠN

​Để thực hiện các mục tiêu trên, Thanh Hóa dự kiến huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 691 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67,9%.

Thu ngân sách nhà nước duy trì trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước, với tổng thu 5 năm ước đạt 249.340 tỷ đồng. Hồ sơ điều chỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Thanh Hóa vào năm 2029 như một áp lực và động lực để hoàn thiện các dự án hạ tầng biểu tượng quốc gia.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thanh Hóa hướng tới trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc và là một trong những trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng và logistics của cả nước. Việc lấy ý kiến cộng đồng được thực hiện công khai qua Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch cho đến ngày 07/5/2026.

Các giải pháp về cơ chế chính sách sẽ tập trung vào cải cách thủ tục hành chính theo chuỗi quy trình và nâng cao tính dự báo của môi trường đầu tư để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Hệ thống hạ tầng số được xác định là công cụ quan trọng để giảm khoảng cách không gian giữa vùng miền núi và khu vực động lực.