Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Cụ thể,
trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (từ 25 - 27/4), toàn tỉnh đã
đón khoảng 680.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng.
Tiếp nối đà sôi động đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh
mẽ hơn với khoảng 1,04 triệu lượt khách và doanh thu vượt mốc 2,6 nghìn tỷ
đồng. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng kỳ nghỉ dài ngày đã tạo cú hích quan
trọng cho ngành du lịch địa phương.
Tâm điểm
thu hút du khách vẫn là các trọng điểm du lịch biển. Dẫn đầu là Khu đô thị du
lịch biển Sầm Sơn với con số áp đảo, đón khoảng 1,2 triệu lượt khách chỉ trong
hai kỳ nghỉ. Các điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách ấn tượng như Khu du
lịch sinh thái biển Hải Tiến (85.000 lượt), Hải Hòa (72.000 lượt), Khu du lịch
sinh thái cộng đồng Pù Luông (53.000 lượt) và phường Hạc Thành (34.200 lượt).
Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh trong những
ngày cao điểm đạt trên 71%.
Thành
công này được ngành du lịch đánh giá đến từ sự chuẩn bị chủ động và chuyên
nghiệp. Các địa phương, doanh nghiệp đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, vượt
ra ngoài khuôn khổ nghỉ dưỡng biển truyền thống. Nhiều hoạt động văn hóa, thể
thao, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực hay du lịch sinh thái, cộng
đồng đã được tổ chức, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu
của du khách.
Song hành
với việc phát triển sản phẩm, công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng được
siết chặt. Các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, niêm
yết giá và bán đúng giá được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng tại các
địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh
doanh dịch vụ du lịch, nhờ đó tình hình an ninh tại các điểm đến cơ bản được
giữ vững.
Dù vậy,
áp lực từ lượng khách tăng cao đột biến cũng gây ra tình trạng quá tải cục bộ
tại một số khu du lịch biển, đặc biệt là hạ tầng giao thông trên các tuyến
đường ra vào. Các phản ánh của du khách về giá cả và chất lượng dịch vụ đã được
các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời.
Nhìn rộng
ra bức tranh du lịch của tỉnh, trong tháng 4/2026, tổng lượt khách ước đạt
2.794.000 lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 37.100 lượt
khách quốc tế. Tổng thu du lịch tháng 4 đạt 7.570 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh
11,2%.
Tính
chung 4 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa ước đón 5.648.000 lượt khách, tăng 6,9%
so với cùng kỳ, đạt 33,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 80.400
lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.694 tỷ đồng, tăng tới 13,5% so với cùng kỳ
năm trước, đạt 21,6% mục tiêu đề ra cho cả năm 2026.
Liên quan
đến phương pháp thống kê số liệu du lịch, trả lời phỏng vấn của phóng viên
VnEconomy, bà Vương Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa, cho biết việc
thống kê lượt khách được thực hiện theo Thông tư 16 và Thông tư 18 của Cục Du
lịch Quốc gia.
Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, cơ sở và
điểm đến, trong đó có trừ đi hệ số K khoảng 30 - 40% theo quy định. Đối với doanh
thu du lịch, Sở phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thực hiện điều tra xã hội học
đối với du khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú. Còn với khách tham quan bên
ngoài, số liệu được tổng hợp dựa trên báo cáo từ các địa phương và điểm đến.