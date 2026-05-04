Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Thiên Anh

04/05/2026, 09:03

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự bứt phá ngoạn mục trong hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Tổng lượng khách đến Thanh Hóa trong hai đợt cao điểm này đạt khoảng 1,72 triệu lượt...

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026.

Cụ thể, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (từ 25 - 27/4), toàn tỉnh đã đón khoảng 680.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng.

Tiếp nối đà sôi động đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn với khoảng 1,04 triệu lượt khách và doanh thu vượt mốc 2,6 nghìn tỷ đồng. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng kỳ nghỉ dài ngày đã tạo cú hích quan trọng cho ngành du lịch địa phương.

Tâm điểm thu hút du khách vẫn là các trọng điểm du lịch biển. Dẫn đầu là Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn với con số áp đảo, đón khoảng 1,2 triệu lượt khách chỉ trong hai kỳ nghỉ. Các điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách ấn tượng như Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (85.000 lượt), Hải Hòa (72.000 lượt), Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (53.000 lượt) và phường Hạc Thành (34.200 lượt). Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh trong những ngày cao điểm đạt trên 71%.

Thành công này được ngành du lịch đánh giá đến từ sự chuẩn bị chủ động và chuyên nghiệp. Các địa phương, doanh nghiệp đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, vượt ra ngoài khuôn khổ nghỉ dưỡng biển truyền thống. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực hay du lịch sinh thái, cộng đồng đã được tổ chức, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Song hành với việc phát triển sản phẩm, công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng được siết chặt. Các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, niêm yết giá và bán đúng giá được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng tại các địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ du lịch, nhờ đó tình hình an ninh tại các điểm đến cơ bản được giữ vững.

Dù vậy, áp lực từ lượng khách tăng cao đột biến cũng gây ra tình trạng quá tải cục bộ tại một số khu du lịch biển, đặc biệt là hạ tầng giao thông trên các tuyến đường ra vào. Các phản ánh của du khách về giá cả và chất lượng dịch vụ đã được các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Nhìn rộng ra bức tranh du lịch của tỉnh, trong tháng 4/2026, tổng lượt khách ước đạt 2.794.000 lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 37.100 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch tháng 4 đạt 7.570 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 11,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa ước đón 5.648.000 lượt khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ, đạt 33,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 80.400 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.694 tỷ đồng, tăng tới 13,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 21,6% mục tiêu đề ra cho cả năm 2026.

Liên quan đến phương pháp thống kê số liệu du lịch, trả lời phỏng vấn của phóng viên VnEconomy, bà Vương Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa, cho biết việc thống kê lượt khách được thực hiện theo Thông tư 16 và Thông tư 18 của Cục Du lịch Quốc gia.

Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, cơ sở và điểm đến, trong đó có trừ đi hệ số K khoảng 30 - 40% theo quy định. Đối với doanh thu du lịch, Sở phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thực hiện điều tra xã hội học đối với du khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú. Còn với khách tham quan bên ngoài, số liệu được tổng hợp dựa trên báo cáo từ các địa phương và điểm đến.

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Hai kỳ nghỉ lễ tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu đáng mừng…

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch và 30/4 – 01/5, năm 2026 có hơn 1,46 triệu lượt khách du lịch tham quan thành phố Đà Nẵng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng...

Giữa kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi cái nóng đầu hè bắt đầu lan rộng, thác Ma Hao tại xã Linh Sơn (Thanh Hoá) trở thành điểm đến lý tưởng cho những hành trình "trốn nắng". "Bản hòa âm" của nước, rừng và đá mang đến không gian mát lành cùng những trải nghiệm đậm chất thiên nhiên...

Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế "bội thu", với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…

