Thứ Sáu, 01/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Thanh Hóa duyệt đề án phát triển du lịch sinh thái Khu bảo tồn Pù Hu

Thiên Anh

01/05/2026, 16:26

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đến năm 2030, định hướng đến năm 2035...

Một xóm nhỏ thanh bình tại Khu bảo tồn Pù Hu
Đề án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu được phê duyệt với tổng diện tích quy hoạch cho 3 điểm du lịch là 156,28 ha, trong đó diện tích đất xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm 7,81 ha (tương ứng 5%), phần còn lại là đất rừng phục vụ du lịch.

Hang động trong khu bảo tồn
Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030: đón 10.000 lượt khách/năm, tỷ lệ khách quốc tế đạt 20%, doanh thu đạt 11 tỷ đồng/năm; thu hút ít nhất 02 nhà đầu tư; đào tạo khoảng 200 lao động du lịch; hình thành 10 cơ sở lưu trú cộng đồng. Định hướng đến năm 2035: đón 30.000 lượt khách/năm, khách quốc tế đạt 30%, doanh thu đạt 60 tỷ đồng/năm; hoàn thiện 30 cơ sở lưu trú cộng đồng chất lượng cao và 3 khu nghỉ dưỡng sinh thái; hướng tới tự chủ 80% kinh phí hoạt động bảo vệ rừng.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 598.253 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chiếm 37,5% (224.353 triệu đồng), nguồn xã hội hóa chiếm 56,56% (338.400 triệu đồng), các nguồn vốn hợp pháp khác chiếm 5,93%. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026-2030 là 256.022 triệu đồng (42,79%), giai đoạn 2031-2035 là 342.231 triệu đồng (57,21%).

Cây chò di sản trong khu bảo tồn
Các dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030 bao gồm: Trung tâm thông tin du lịch (11,9 tỷ đồng); Điểm trải nghiệm sinh thái Pù Hu với điểm nghỉ dưỡng và điểm trải nghiệm nông nghiệp Bản Chiềng (134,3 tỷ đồng); Điểm trải nghiệm sinh thái Khe Yên (49,52 tỷ đồng giai đoạn 1). Tổng ngân sách cho các dự án ưu tiên khoảng 171 tỷ đồng. Đề án cũng bố trí kinh phí cho đào tạo nhân lực (5,1 tỷ đồng), quảng bá thương hiệu (28,2 tỷ đồng) và vận hành giám sát (15 tỷ đồng).

Đề án quy định nghiêm ngặt các nguyên tắc phát triển: không tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; không xây dựng công trình mới trên các tuyến du lịch đi qua phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; các công trình xây dựng phải hài hòa với cảnh quan, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, chiều cao không quá 12m, mật độ xây dựng tối đa 5% diện tích mỗi điểm.

Ruộng bậc thang trong khu bảo tồn Pù Hu
Phương thức tổ chức du lịch gồm 3 hình thức: tự tổ chức (tại Trung tâm thông tin du lịch, Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ, các điểm nghỉ dưỡng sinh thái); hợp tác liên kết với doanh nghiệp lữ hành; cho thuê môi trường rừng với giá không thấp hơn 1% tổng doanh thu năm của bên thuê. Thời gian thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng. Ban quản lý Khu bảo tồn được giao trách nhiệm theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học.

Từ khóa:

Bảo tồn rừng đầu tư du lịch Đề án phát triển du lịch doanh thu du lịch du lịch sinh thái Pù Hu giải pháp bảo tồn hạ tầng du lịch khách du lịch quốc tế Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu Thanh Hóa

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy