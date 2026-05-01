Thanh Hóa duyệt đề án phát triển du lịch sinh thái Khu bảo tồn Pù Hu

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đến năm 2030, định hướng đến năm 2035...

Đề án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu được phê duyệt với tổng diện tích quy hoạch cho 3 điểm du lịch là 156,28 ha, trong đó diện tích đất xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm 7,81 ha (tương ứng 5%), phần còn lại là đất rừng phục vụ du lịch.

Hang động trong khu bảo tồn

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030: đón 10.000 lượt khách/năm, tỷ lệ khách quốc tế đạt 20%, doanh thu đạt 11 tỷ đồng/năm; thu hút ít nhất 02 nhà đầu tư; đào tạo khoảng 200 lao động du lịch; hình thành 10 cơ sở lưu trú cộng đồng. Định hướng đến năm 2035: đón 30.000 lượt khách/năm, khách quốc tế đạt 30%, doanh thu đạt 60 tỷ đồng/năm; hoàn thiện 30 cơ sở lưu trú cộng đồng chất lượng cao và 3 khu nghỉ dưỡng sinh thái; hướng tới tự chủ 80% kinh phí hoạt động bảo vệ rừng.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 598.253 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chiếm 37,5% (224.353 triệu đồng), nguồn xã hội hóa chiếm 56,56% (338.400 triệu đồng), các nguồn vốn hợp pháp khác chiếm 5,93%. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026-2030 là 256.022 triệu đồng (42,79%), giai đoạn 2031-2035 là 342.231 triệu đồng (57,21%).

Cây chò di sản trong khu bảo tồn

Các dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030 bao gồm: Trung tâm thông tin du lịch (11,9 tỷ đồng); Điểm trải nghiệm sinh thái Pù Hu với điểm nghỉ dưỡng và điểm trải nghiệm nông nghiệp Bản Chiềng (134,3 tỷ đồng); Điểm trải nghiệm sinh thái Khe Yên (49,52 tỷ đồng giai đoạn 1). Tổng ngân sách cho các dự án ưu tiên khoảng 171 tỷ đồng. Đề án cũng bố trí kinh phí cho đào tạo nhân lực (5,1 tỷ đồng), quảng bá thương hiệu (28,2 tỷ đồng) và vận hành giám sát (15 tỷ đồng).

Đề án quy định nghiêm ngặt các nguyên tắc phát triển: không tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; không xây dựng công trình mới trên các tuyến du lịch đi qua phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; các công trình xây dựng phải hài hòa với cảnh quan, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, chiều cao không quá 12m, mật độ xây dựng tối đa 5% diện tích mỗi điểm.

Ruộng bậc thang trong khu bảo tồn Pù Hu

Phương thức tổ chức du lịch gồm 3 hình thức: tự tổ chức (tại Trung tâm thông tin du lịch, Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ, các điểm nghỉ dưỡng sinh thái); hợp tác liên kết với doanh nghiệp lữ hành; cho thuê môi trường rừng với giá không thấp hơn 1% tổng doanh thu năm của bên thuê. Thời gian thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng. Ban quản lý Khu bảo tồn được giao trách nhiệm theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học.