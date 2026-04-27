Trang chủ Địa phương

Thanh Hóa thúc tiến độ 40 dự án trọng điểm quy mô 130.778 tỷ đồng

Thiên Anh

27/04/2026, 07:06

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn, trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 130.778 tỷ đồng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn, trọng điểm, 12 dự án đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần và đưa vào hoạt động; 20 dự án đang triển khai xây dựng; 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai; 1 dự án đã hết hiệu lực chủ trương đầu tư, không được gia hạn. Nhiều công trình ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn trên 90%, hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhóm 12 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, có 3 dự án hoàn thành toàn bộ: Nhà máy xi măng Đại Dương, Nhà máy Intco Medical Việt Nam, Nhà máy sản xuất sản phẩm trang trí thân thiện môi trường (Công ty Intco Medical Investment Singapore Pte. Ltd); 9 dự án còn lại đã vận hành một phần và đang tiếp tục thi công. Đáng chú ý, Dự án khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 đạt tỷ lệ vốn thực hiện 92,8%; Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường – Khu A đạt 90%; Khu resort Sao Mai Thanh Hóa đạt 78,6%; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 đạt 66,5%; Cảng tổng hợp Long Sơn đạt 65,2%; các dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện 2 và 3 cùng đạt 65%; Nhà máy giày Alivia Việt Nam đạt 65,7%; Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa đạt 25,3%.

Bên cạnh đó, 20 dự án đang triển khai xây dựng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn đạt 83,3% vốn; Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn đạt 84,9%; Khu đô thị Núi Long đạt 93,3%; Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ đạt 95%; Dự án số 2 – Khu đô thị mới Lam Sơn – Sao Vàng đạt 89,1%; Khu đô thị Đông đại lộ Bắc Nam đạt 85%. Ngoài ra, Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn giai đoạn 2 đạt 75,5%; Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn đạt 68,3%; Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đạt 61,1%; Khu dân cư mới Diêm Phố đạt 41,8%; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam đạt 45,9%; Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa đạt 23,6%; Thủy điện sông Âm đạt 17,2%; các dự án đô thị khác có tỷ lệ thấp hơn nhưng vẫn đang được đẩy tiến độ.

Có 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai xây dựng. Đó là: Khu du lịch sinh thái Tân Dân; Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn; Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn; Thành phố Giáo dục Quốc tế Thanh Hóa; Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại tại xã Tiên Trang; Khu bến container 2; Sân golf tại xã Tiên Trang. Các dự án này đang được cơ quan chức năng và chủ đầu tư khẩn trương rà soát pháp lý, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường. Dự kiến, khi được phê duyệt, những công trình này sẽ sớm động thổ, góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư lớn cho Thanh Hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, giáo dục và hạ tầng đô thị. Sự xuất hiện của các nhà máy thép, cảng container, khu du lịch sinh thái và sân golf hứa hẹn tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, duy nhất một dự án đã chính thức dừng lại: Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En. Dự án này đã hết hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư và không được gia hạn.

Với 32 dự án đã và đang được thực hiện, cùng 7 dự án chuẩn bị khởi công, Thanh Hóa đang tận dụng hiệu quả nguồn vốn 130.778 tỷ đồng để tạo bứt phá trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.

Thanh Hóa: Quý 1/2026, kinh tế tăng trưởng 9,14% so với cùng kỳ năm 2025

11:41, 15/04/2026

Thanh Hóa: Quý 1/2026, kinh tế tăng trưởng 9,14% so với cùng kỳ năm 2025

Thanh Hóa thu hút được hơn 11.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

15:51, 03/04/2026

Thanh Hóa thu hút được hơn 11.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Thanh Hóa cấp phép 28 dự án quy mô gần 30.000 tỷ đồng

15:28, 02/04/2026

Thanh Hóa cấp phép 28 dự án quy mô gần 30.000 tỷ đồng

cảng tổng hợp Long Sơn dự án đầu tư Thanh Hóa Dự án khu liên hợp sản xuất Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Bến En Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn khu du lịch sinh thái nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn Nhà máy xi măng Đại Dương phát triển hạ tầng Thanh Hóa tỷ lệ giải ngân vốn

Huế tìm “đòn bẩy” cơ chế đặc thù cho giai đoạn 2026–2030

Huế đang tăng tốc hoàn thiện Đề án cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá phát triển giai đoạn 2026–2030, với kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, thể chế và thu hút đầu tư, đồng thời phát huy lợi thế đô thị di sản...

Đà Nẵng: Tăng tốc thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

Đà Nẵng: Tăng tốc thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

Thành phố hướng tới việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng...

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Với gần 900 hợp tác xã và tổng nguồn vốn vượt 12.500 tỷ đồng, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, những hạn chế về năng lực quản trị và tốc độ chuyển đổi số chậm đang trở thành lực cản lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc để hướng tới phát triển bền vững...

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với khối lượng lớn. Mặc dù vậy, những “điểm nghẽn” về nguồn vật liệu thi công cùng một số vướng mắc trong công tác mặt bằng, tiếp tục là thách thức đòi hỏi thành phố Cần Thơ và các địa phương liên quan phải chủ động tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ.

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công bố danh mục các đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị trên địa bàn, qua đó xác lập cơ sở quan trọng cho quy hoạch và phân bổ nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Nam Long ADC hợp tác Nishi-Nippon Railroad, đặt mục tiêu tăng trưởng 80%

Thanh Hóa thúc tiến độ 40 dự án trọng điểm quy mô 130.778 tỷ đồng

Địa phương

Huế tìm "đòn bẩy" cơ chế đặc thù cho giai đoạn 2026–2030

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Tiêu & Dùng

Sầm Sơn khai hội năm 2026: “Khát vọng rực rỡ” thắp sáng phố biển

Du lịch

