Thanh Hóa thúc tiến độ 40 dự án trọng điểm quy mô 130.778 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn, trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 130.778 tỷ đồng...

Trong 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn, trọng điểm, 12 dự án đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần và đưa vào hoạt động; 20 dự án đang triển khai xây dựng; 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai; 1 dự án đã hết hiệu lực chủ trương đầu tư, không được gia hạn. Nhiều công trình ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn trên 90%, hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhóm 12 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, có 3 dự án hoàn thành toàn bộ: Nhà máy xi măng Đại Dương, Nhà máy Intco Medical Việt Nam, Nhà máy sản xuất sản phẩm trang trí thân thiện môi trường (Công ty Intco Medical Investment Singapore Pte. Ltd); 9 dự án còn lại đã vận hành một phần và đang tiếp tục thi công. Đáng chú ý, Dự án khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 đạt tỷ lệ vốn thực hiện 92,8%; Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường – Khu A đạt 90%; Khu resort Sao Mai Thanh Hóa đạt 78,6%; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 đạt 66,5%; Cảng tổng hợp Long Sơn đạt 65,2%; các dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện 2 và 3 cùng đạt 65%; Nhà máy giày Alivia Việt Nam đạt 65,7%; Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa đạt 25,3%.

Bên cạnh đó, 20 dự án đang triển khai xây dựng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn đạt 83,3% vốn; Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn đạt 84,9%; Khu đô thị Núi Long đạt 93,3%; Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ đạt 95%; Dự án số 2 – Khu đô thị mới Lam Sơn – Sao Vàng đạt 89,1%; Khu đô thị Đông đại lộ Bắc Nam đạt 85%. Ngoài ra, Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn giai đoạn 2 đạt 75,5%; Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn đạt 68,3%; Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đạt 61,1%; Khu dân cư mới Diêm Phố đạt 41,8%; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam đạt 45,9%; Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa đạt 23,6%; Thủy điện sông Âm đạt 17,2%; các dự án đô thị khác có tỷ lệ thấp hơn nhưng vẫn đang được đẩy tiến độ.

Có 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai xây dựng. Đó là: Khu du lịch sinh thái Tân Dân; Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn; Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn; Thành phố Giáo dục Quốc tế Thanh Hóa; Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại tại xã Tiên Trang; Khu bến container 2; Sân golf tại xã Tiên Trang. Các dự án này đang được cơ quan chức năng và chủ đầu tư khẩn trương rà soát pháp lý, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường. Dự kiến, khi được phê duyệt, những công trình này sẽ sớm động thổ, góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư lớn cho Thanh Hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, giáo dục và hạ tầng đô thị. Sự xuất hiện của các nhà máy thép, cảng container, khu du lịch sinh thái và sân golf hứa hẹn tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, duy nhất một dự án đã chính thức dừng lại: Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En. Dự án này đã hết hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư và không được gia hạn.

Với 32 dự án đã và đang được thực hiện, cùng 7 dự án chuẩn bị khởi công, Thanh Hóa đang tận dụng hiệu quả nguồn vốn 130.778 tỷ đồng để tạo bứt phá trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.