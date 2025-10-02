Thanh Hóa mở rộng liên kết du lịch với thị trường Thái Lan

Thanh Hóa đang trở thành điểm đến giàu sức hút với du khách Thái Lan, thể hiện qua Hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Thái Lan đến Thanh Hóa diễn ra sáng 2/10 với sự tham gia ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước...

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Du lịch miền Đông Bắc Thái Lan cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành hai nước.

Tại hội nghị, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đã giới thiệu khái quát tiềm năng du lịch, văn hóa, con người, cùng những sản phẩm du lịch đặc trưng của Thanh Hóa. Với lợi thế bờ biển dài, di sản văn hóa phong phú, cùng hạ tầng du lịch ngày càng được đầu tư, Thanh Hóa được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, nhiều tiềm năng để khai thác thị trường khách Thái Lan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng trong cộng đồng ASEAN, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Du lịch luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai nước.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao sự đồng hành, ủng hộ của Hiệp hội Du lịch miền Đông Bắc Thái Lan và các doanh nghiệp lữ hành Thái Lan, đồng thời khẳng định Thanh Hóa mong muốn mở rộng hợp tác, kết nối thị trường khách, đưa du khách Thái Lan đến với Thanh Hóa và ngược lại.

Với sự tương đồng về văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng, đồng thời có sự khác biệt về cảnh quan và sản phẩm du lịch, hai bên xác định việc liên kết phát triển du lịch không chỉ thúc đẩy lượng khách trao đổi song phương mà còn tạo đà thu hút khách quốc tế từ các thị trường khác.

Đại diện Hiệp hội du lịch miền Đông Bắc Thái Lan và đại diện các doanh nghiệp du lịch Thái Lan dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đạt

UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch Thái Lan đến khảo sát, hợp tác đầu tư, kinh doanh, kết nối và đưa khách du lịch đến Thanh Hóa. Đồng thời, Thanh Hóa cũng mong muốn thông qua hợp tác này, các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh có thêm cơ hội quảng bá, xây dựng tour liên quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Du lịch miền Đông Bắc Thái Lan và Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa cùng nhiều doanh nghiệp du lịch hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội liên kết bền chặt trong thời gian tới.

Hiệp hội Du lịch miền Đông Bắc Thái Lan, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch. Ảnh: Nguyễn Đạt

Trước đó, đoàn đại biểu Thái Lan đã đi khảo sát tại một số khu, điểm du lịch nổi bật của Thanh Hóa như Sầm Sơn, Lam Kinh, suối cá Cẩm Lương... Qua đó, các đối tác có thêm cơ sở để xây dựng sản phẩm tour phù hợp, hấp dẫn du khách Thái Lan.