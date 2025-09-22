Thanh Hóa thu 347 triệu USD từ khách quốc tế trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2025, hoạt động du lịch tại Thanh Hóa ghi nhận kết quả khả quan, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định cả về lượng khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ...

Toàn tỉnh ước đón 15,344 triệu lượt khách, đạt 95,9% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 643,3 nghìn lượt, tăng 16,8%. Tổng thu du lịch ước đạt 42.597 tỷ đồng, tương ứng 93,6% kế hoạch và tăng mạnh 33,4% so với cùng kỳ; riêng nguồn thu từ khách quốc tế đạt khoảng 347 triệu USD, tăng 21,6%.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Trong 9 tháng, ngành chức năng đã cấp 65 thẻ hướng dẫn viên (54 thẻ nội địa, 11 thẻ quốc tế), thu hồi 5 giấy phép, đồng thời cấp mới 6 giấy phép lữ hành nội địa.

Toàn tỉnh đã xếp hạng 23 khách sạn từ 1 đến 4 sao, công nhận 2 cơ sở ăn uống, 1 cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách, công nhận Khu du lịch biển Hải Hòa là khu điểm du lịch cấp tỉnh.

Hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch tiếp tục sôi động, với việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 2 dự án dịch vụ du lịch; chấm dứt hoạt động 6 dự án không hiệu quả. Đến nay, Thanh Hóa có 77 dự án du lịch đang triển khai và hoạt động, tổng vốn đăng ký gần 155.000 tỷ đồng.

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được tổ chức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền trên nền tảng số, tại các cảng hàng không, phương tiện thông tin đại chúng, màn hình led ở TP.HCM; tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình nhiều trải nghiệm”; hội thảo thu hút khách quốc tế đến Thanh Hóa; đón đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc)...

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, kết nối.

Thanh Hóa với khẩu hiệu “Hương sắc bốn mùa” đã trở thành điểm nhấn chiến lược, khơi dậy tiềm năng và lợi thế, đưa xứ Thanh trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, tỉnh đang tập trung tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch, hạ tầng du lịch; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm chất lượng cao, chú trọng đầu tư sản phẩm có chiều sâu để gia tăng giá trị.

Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ hình thành hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh, trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Bắc Trung Bộ và cả nước.