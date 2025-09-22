Thanh Hóa thu 347 triệu USD từ khách quốc tế trong 9 tháng

Toàn tỉnh ước đón 15,344 triệu lượt
khách, đạt 95,9% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách
quốc tế đạt 643,3 nghìn lượt, tăng 16,8%. Tổng thu du lịch ước đạt 42.597 tỷ đồng,
tương ứng 93,6% kế hoạch và tăng mạnh 33,4% so với cùng kỳ; riêng nguồn thu từ
khách quốc tế đạt khoảng 347 triệu USD, tăng 21,6%.
Công tác quản lý nhà nước về du lịch
được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Trong 9 tháng, ngành chức năng đã cấp
65 thẻ hướng dẫn viên (54 thẻ nội địa, 11 thẻ quốc tế), thu hồi 5 giấy phép, đồng
thời cấp mới 6 giấy phép lữ hành nội địa.
Toàn tỉnh đã xếp hạng 23 khách sạn từ
1 đến 4 sao, công nhận 2 cơ sở ăn uống, 1 cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ
khách, công nhận Khu du lịch biển Hải Hòa là khu điểm du lịch cấp tỉnh.
Hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch
tiếp tục sôi động, với việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận
nhà đầu tư cho 2 dự án dịch vụ du lịch; chấm dứt hoạt động 6 dự án không hiệu
quả. Đến nay, Thanh Hóa có 77 dự án du lịch đang triển khai và hoạt động, tổng
vốn đăng ký gần 155.000 tỷ đồng.
Các hoạt động quảng bá, xúc tiến
du lịch được tổ chức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền trên nền tảng số, tại
các cảng hàng không, phương tiện thông tin đại chúng, màn hình led ở TP.HCM; tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa -
Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình nhiều trải nghiệm”; hội thảo thu
hút khách quốc tế đến Thanh Hóa; đón đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc)...
Bên cạnh đó, hệ thống thông tin
và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục được duy trì,
góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, kết nối.
Thanh Hóa với khẩu hiệu “Hương sắc
bốn mùa” đã trở thành điểm nhấn chiến lược, khơi dậy tiềm năng và lợi thế, đưa
xứ Thanh trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, tỉnh đang tập trung tạo điều
kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch, hạ tầng du lịch; đồng thời đa
dạng hóa sản phẩm chất lượng cao, chú trọng đầu tư sản phẩm có chiều sâu để gia
tăng giá trị.
Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ hình thành hệ thống cơ sở vật
chất - kỹ thuật đồng bộ, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh, trở
thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Bắc Trung Bộ và cả nước.