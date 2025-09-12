Thứ Sáu, 12/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách khi nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt

Thiên Anh

12/09/2025, 09:15

Chiều 11/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ, nhằm bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt trong thời gian một số lãnh đạo chủ chốt vắng mặt.

Tỉnh uỷ Thanh Hoá phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, phụ trách và điều hành hoạt động của UBND tỉnh.
Tỉnh uỷ Thanh Hoá phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, phụ trách và điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Theo công văn, tại Hội nghị ngày 8/9/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phụ trách và thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy giao ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phụ trách và điều hành hoạt động của cơ quan này trong thời gian ông Lại Thế Nguyên vắng mặt.

Đối với UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng vắng mặt, Tỉnh ủy đã phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách và điều hành hoạt động của UBND tỉnh. Đồng thời, ông Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, được giao phụ trách và điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Tại Sở Công Thương, trong thời gian Giám đốc Sở Trần Anh Chung vắng mặt, Tỉnh ủy phân công ông Trần Đức Lương, Phó Giám đốc Sở, phụ trách và điều hành công việc.

Các quyết định phân công này có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành chỉ đạo mới.

Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

18:56, 28/07/2023

Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

Đất lành Thanh Hóa dang tay đón các dự án “FDI xanh”

07:00, 08/04/2022

Đất lành Thanh Hóa dang tay đón các dự án “FDI xanh”

chỉ đạo ông Lê Tiến Lam ông Mai Xuân Liêm ông Trịnh Tuấn Sinh phân công Tỉnh ủy Thanh Hóa

