Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thanh Hóa ra mắt Kiosk thông minh

Thiên Anh

30/03/2026, 16:24

Việc đưa Kiosk thông minh vào phục vụ không chỉ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tiếp cận dịch vụ công mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số bền vững...

Nghi lễ khai trương kiosk thông minh. Ảnh: Tố Phượng

Ngày 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu tham quan các kiosk. Ảnh: Tố Phượng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu tham quan các kiosk. Ảnh: Tố Phượng

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam cho biết Ngân hàng vinh dự khi đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình Kiosk thông minh. Ông khẳng định đây không chỉ là hoạt động tài trợ mà là bước đi cụ thể để hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia. Việc lựa chọn Thanh Hóa, địa phương có quy mô dân số lớn, nhu cầu dịch vụ cao và tinh thần cải cách mạnh mẽ, được xem là bước đi chiến lược, tạo nền tảng thực tiễn để nhân rộng ra toàn quốc.

Theo đại diện Agribank, việc đưa Kiosk thông minh vào phục vụ không chỉ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tiếp cận dịch vụ công mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số bền vững. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, đã báo cáo kết quả phối hợp thực hiện mô hình thí điểm, cho thấy sự chủ động của địa phương trong ứng dụng công nghệ phục vụ người dân.

Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị (gồm Bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ hành chính công của 9 xã, phường là Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân). Các đơn vị này được trang bị 10 Kiosk thông minh do Ngân hàng Agribank Việt Nam tài trợ. Kiosk thông minh có các tính năng, chức năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như: Sao y tài liệu, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn sử dụng, thực hiện các dịch vụ công...

Để hệ thống phát huy hiệu quả sau khi ra mắt, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân để hoàn thiện hệ thống, bảo đảm vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, an toàn dữ liệu và an ninh mạng. Đồng thời tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã được trang bị Kiosk, chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời hồ sơ. Trên cơ sở kết quả thí điểm, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngân hàng Agribank cũng được đề nghị tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tích hợp thêm các tiện ích số để Kiosk không chỉ phục vụ thủ tục hành chính mà trở thành công cụ hữu ích, đa năng cho cả người dân và cán bộ chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam, đã trao tặng Kiosk thông minh cho tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Agribank và Bộ Công an đã thực hiện nghi thức ra mắt mô hình, chính thức đưa hệ thống vào vận hành thí điểm phục vụ người dân trên địa bàn.

Phổ cập chuyển đổi số toàn dân, toàn diện tại Thanh Hóa

07:00, 09/05/2025

Phổ cập chuyển đổi số toàn dân, toàn diện tại Thanh Hóa

FPT IS hiến kế chuyển đổi số cho doanh nghiệp Thanh Hóa

13:00, 03/10/2022

FPT IS hiến kế chuyển đổi số cho doanh nghiệp Thanh Hóa

Từ khóa:

Agribank Việt Nam chuyển đổi số quốc gia dịch vụ công trực tuyến Kiosk thông minh Thanh Hóa

Đọc thêm

Trung tâm dữ liệu AI đẩy nhiệt độ môi trường xung quanh tăng tới 9°C

Trung tâm dữ liệu AI đẩy nhiệt độ môi trường xung quanh tăng tới 9°C

Một nghiên cứu mới cho thấy các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát thải lượng nhiệt rất lớn, hình thành các “đảo nhiệt” và làm tăng đáng kể nhiệt độ tại các khu vực xung quanh...

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...

Apple ở tuổi 50: Bài toán AI và áp lực tạo ra “cú đột phá tiếp theo”

Apple ở tuổi 50: Bài toán AI và áp lực tạo ra “cú đột phá tiếp theo”

Kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple đứng trước bước ngoặt lớn với AI, khi công nghệ này đặt ra câu hỏi liệu “biểu tượng Thung lũng Silicon” có còn tạo được những cuộc cách mạng định hình lối sống như trước...

Hoàn thiện “bản đồ dữ liệu quốc gia” với 20 cơ sở dữ liệu trọng yếu

Hoàn thiện “bản đồ dữ liệu quốc gia” với 20 cơ sở dữ liệu trọng yếu

Cơ sở dữ liệu danh tính điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo là hai trong số 20 loại cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia vừa được ban hành...

Sàn tiền số OKX muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam

Sàn tiền số OKX muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam

Chủ tịch công ty OKX đánh giá Việt Nam là thị trường năng động và đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Tiếp tục kiên nhẫn

Chứng khoán

2

Trung quốc: Công suất điện than lắp đặt mới lên mức cao nhất kể từ năm 2007

Thế giới

3

Thay đổi thương mại Mỹ - Trung sau 1 năm kể từ “ngày giải phóng”

Thế giới

4

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ carbon và trái phiếu xanh

Kinh tế xanh

5

Bộ Y tế đang theo dõi, đánh giá nguy cơ biến thế mới của Covid-19

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy