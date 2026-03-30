Thanh Hóa ra mắt Kiosk thông minh

Việc đưa Kiosk thông minh vào phục vụ không chỉ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tiếp cận dịch vụ công mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số bền vững...

Ngày 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu tham quan các kiosk. Ảnh: Tố Phượng

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam cho biết Ngân hàng vinh dự khi đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình Kiosk thông minh. Ông khẳng định đây không chỉ là hoạt động tài trợ mà là bước đi cụ thể để hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia. Việc lựa chọn Thanh Hóa, địa phương có quy mô dân số lớn, nhu cầu dịch vụ cao và tinh thần cải cách mạnh mẽ, được xem là bước đi chiến lược, tạo nền tảng thực tiễn để nhân rộng ra toàn quốc.

Theo đại diện Agribank, việc đưa Kiosk thông minh vào phục vụ không chỉ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tiếp cận dịch vụ công mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số bền vững. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, đã báo cáo kết quả phối hợp thực hiện mô hình thí điểm, cho thấy sự chủ động của địa phương trong ứng dụng công nghệ phục vụ người dân.

Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị (gồm Bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ hành chính công của 9 xã, phường là Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân). Các đơn vị này được trang bị 10 Kiosk thông minh do Ngân hàng Agribank Việt Nam tài trợ. Kiosk thông minh có các tính năng, chức năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như: Sao y tài liệu, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn sử dụng, thực hiện các dịch vụ công...

Để hệ thống phát huy hiệu quả sau khi ra mắt, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân để hoàn thiện hệ thống, bảo đảm vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, an toàn dữ liệu và an ninh mạng. Đồng thời tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã được trang bị Kiosk, chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời hồ sơ. Trên cơ sở kết quả thí điểm, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngân hàng Agribank cũng được đề nghị tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tích hợp thêm các tiện ích số để Kiosk không chỉ phục vụ thủ tục hành chính mà trở thành công cụ hữu ích, đa năng cho cả người dân và cán bộ chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam, đã trao tặng Kiosk thông minh cho tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Agribank và Bộ Công an đã thực hiện nghi thức ra mắt mô hình, chính thức đưa hệ thống vào vận hành thí điểm phục vụ người dân trên địa bàn.