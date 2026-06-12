Khối lượng giao dịch cờ bạc trên blockchain lên tới 14 tỷ USD

Khối lượng giao dịch của các thị trường dự đoán đạt 36,6 tỷ USD, trong khi cờ bạc trên blockchain cũng ghi nhận tới 14 tỷ USD giá trị giao dịch trong quý 1/2026…

Theo công ty phân tích dữ liệu blockchain, TRM Labs, trong năm 2025, cờ bạc trên blockchain đạt tổng khối lượng giao dịch 51 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch của các thị trường dự đoán đạt 54 tỷ USD.

Các thị trường dự đoán thường đối mặt với những lo ngại về tính công bằng do nguy cơ người tham gia tận dụng thông tin chưa được công bố rộng rãi để trục lợi. Trong khi đó, các nền tảng cờ bạc có nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền, che giấu nguồn gốc tài sản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới khó kiểm soát.

Bước sang quý 1 năm nay, quy mô thị trường dự đoán đã đạt 36,6 tỷ USD, vượt xa mức 14 tỷ USD của các nền tảng cờ bạc trên blockchain.

Dù vậy, cờ bạc trên blockchain vẫn duy trì hoạt động kỷ lục. Khối lượng giao dịch theo quý đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 15 tỷ USD trong quý 4/2025, trước khi giảm nhẹ xuống 14 tỷ USD trong quý 1/2026.

Đáng chú ý, cả cờ bạc trên blockchain lẫn thị trường dự đoán đều không suy giảm cùng nhịp với thị trường tiền điện tử nói chung. Khối lượng giao dịch của hai lĩnh vực này vẫn duy trì ở mức cao trong suốt giai đoạn điều chỉnh của thị trường từ năm 2025 đến 2026.

Người phát ngôn của TRM Labs nói với Cointelegraph, khối lượng giao dịch cờ bạc vẫn sôi động dù tình hình thị trường tài sản mã hoá chung suy giảm nhờ “mức độ gắn kết cao và khả năng mở rộng liên tục của cộng đồng người dùng trung thành”.

TRM Labs cũng nhận định điểm chung hoạt động của các nền tảng cờ bạc trên blockchain và thị trường dự đoán là ngày càng dựa trên hệ sinh thái stablecoin. Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính giữa hai mô hình lại có sự khác biệt.

Các thị trường dự đoán hoạt động theo cơ chế ngang hàng (P2P), cho phép người dùng giao dịch dựa trên các kết quả có hoặc không xảy ra của một sự kiện. Trong khi đó, các nền tảng cờ bạc vận hành tương tự các sòng bạc truyền thống, với nền tảng đặt tỷ lệ cược và duy trì lợi thế nhà cái.

Các thị trường dự đoán thường đối mặt với những lo ngại về tính công bằng do nguy cơ người tham gia tận dụng thông tin chưa được công bố rộng rãi để trục lợi. Trong khi đó, các nền tảng cờ bạc có nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền, che giấu nguồn gốc tài sản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới khó kiểm soát.

Theo TRM Labs, từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2026 đã có hơn 2 triệu ví cá nhân tương tác với các nền tảng cờ bạc blockchain. Dựa trên hành vi sử dụng, công ty phân loại người chơi thành năm nhóm chính. Nhóm "Dabblers" là những người chỉ tham gia thử nghiệm, thực hiện không quá 5 giao dịch trước khi ngừng hoạt động trong vòng một tháng. Nhóm "Casual Bettors" (người chơi thông thường) có trung bình 18 giao dịch trong khoảng 8 ngày hoạt động.

Trong khi đó, nhóm "Event Chasers" thường chỉ quay lại vào những thời điểm diễn ra các sự kiện thể thao lớn hoặc những sự kiện đặc biệt. Nhóm "Daily Grinders" duy trì tần suất tham gia rất cao, thực hiện hoạt động cá cược trong ít nhất 30% số ngày còn hoạt động trên nền tảng.

"High Rollers", những người chơi có giá trị giao dịch lớn nhất. Theo TRM Labs, mỗi lần đặt cược của nhóm này trung bình khoảng 13.558 USD, trong khi tổng khối lượng cá cược trung bình trong suốt vòng đời hoạt động của mỗi người lên tới 378.000 USD.

Báo cáo cho thấy phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung trong tay nhóm người chơi giá trị cao. Dù chỉ chiếm 6,3% tổng số ví cờ bạc cá nhân, nhóm High Rollers lại đóng góp tới 91,8% tổng khối lượng cá cược của các ví cá nhân kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, TRM Labs cũng lưu ý rằng những nhóm người dùng tăng trưởng nhanh nhất không chỉ là các "cá voi". Khối lượng giao dịch hàng tháng của nhóm người chơi thông thường đã tăng từ 17 triệu USD vào tháng 1/2022 lên 188 triệu USD vào tháng 3/2026. Trong cùng giai đoạn, khối lượng giao dịch của nhóm Daily Grinders tăng gấp 12 lần, cho thấy sự mở rộng đáng kể của tầng lớp người chơi phổ thông và mức độ tham gia ngày càng sâu của họ vào hệ sinh thái cờ bạc trên blockchain.

Mặc dù vậy, khối lượng hàng tháng của Casual Bettors đã tăng từ 17 triệu USD vào tháng 1/2022 lên 188 triệu USD vào tháng 3/2026, trong khi khối lượng của Daily Grinders tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ.