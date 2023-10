Thanh Hóa sụt giảm nguồn thu từ sử dụng đất

Sáng 23/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2023 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, trình bày dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023.

Báo cáo nêu rõ, trong tháng 10, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển, trong đó có một số nổi bật như sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không có dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 17,52% so với tháng trước và tăng 3,28% so với cùng kỳ, có 17/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 13,9%, tổng thu du lịch tăng 28,5% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải tăng 12,3%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 36,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng 10 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được chỉ rõ trong báo cáo. Thu ngân sách nhà nước cơ bản đạt dự toán được giao (đạt 90% dự toán) nhưng số thu tháng 10 của tỉnh này tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 43%), nhất là số thu tiền sử dụng đất (giảm 43,4%). Kết quả thu hút đầu tư của Thanh Hóa cũng còn nhiều hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp so với kế hoạch (55,1% kế hoạch)…

Lý giải nguyên nhân số thu giảm, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng cho biết có một số nguồn thu bị sụt giảm sẽ được bù bởi 2 nguồn thuế bảo vệ môi trường và lĩnh vực ngoài quốc doanh do 2 nguồn này hiện nay đã vượt tăng so với kế hoạch đề ra; vấn đề điều tiết cho xã, phường bị giảm sút do thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ bị giảm…Cục Thuế Thanh Hóa đảm bảo sẽ cố gắng hoàn thành dự toán được giao.

Ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết có một số quy hoạch của ngành chưa được cập nhật vào quy hoạch Quốc gia nên ngành điện gặp khó khăn trong công tác triển khai. Còn đại diện lãnh đạo ngành Y tế cho biết, trong tháng 10, sau khi ngành đi kiểm tra có tình trạng chậm trả lương tại các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện để duy trì hoạt động như Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn, Yên Định...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, tình hình khó khăn nhất hiện nay và sắp tới là tình trạng nợ lương cấp xã, nợ lương của một số đơn vị sự nghiệp công lập… Về nguyên tắc không để nợ lương cán bộ công chức.

Việc thực hiện về kết quả thanh tra, kiểm toán của các ngành chưa tốt, yêu cầu Thanh tra tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các kết luận của Thanh tra, kiểm toán giai đoạn gần đây mà các ngành, đơn vị liên quan chưa thực hiện đúng theo kết luận, báo cáo UBND tỉnh. Yêu cầu các ngành, lĩnh vực cần tập trung, làm tốt hơn công tác giải quyết đơn, vấn đề khiếu nại tố cáo, đặc biệt là khiếu nại tố cáo đông người.

Ông Tuấn đề nghị các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước; rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để lọt, sót các nguồn thu; đôn đốc các khoản nợ kéo dài, quá hạn, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị ngành chức năng, các địa phương không chủ quan trong công tác phòng, chống lụt bão và trước diễn biến của dịch bệnh. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư cho năm 2024 tạo động lực mới cho sự phát triển.

Yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu tổ chức Hội nghị mời các Giám đốc Bệnh viện đa khoa tuyến huyện bàn giải pháp về tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiếu lương cho cán bộ, viên chức, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cần tiết kiệm chi tối đa để chuẩn bị cho dự phòng các công việc chung của tỉnh. Các ngành, các địa phương, các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các chủ đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.