Thanh Hóa giữ ổn định thị trường trước Tết Bính Ngọ 2026

Nhằm bảo đảm đủ hàng hóa, bình ổn giá cả phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các ngành chức năng Thanh Hóa đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cân đối cung – cầu và ổn định thị trường trên địa bàn...

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh này những ngày cận Tết cơ bản duy trì ổn định. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang tập trung hoàn thiện các đơn hàng đã ký kết trước ngày 27 Tết, không tổ chức tăng ca sản xuất. Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp có kế hoạch nghỉ Tết từ ngày 27 – 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ và ra quân sản xuất trở lại từ mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Riêng các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng đặc thù như lọc dầu Nghi Sơn, xi măng, gạch ceramic, đường, sữa đã bố trí lực lượng trực Tết, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất liên tục. Các doanh nghiệp trong tỉnh cơ bản thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương cho người lao động; hình thức thưởng Tết phổ biến là thưởng thêm một tháng lương, không tính đóng bảo hiểm xã hội.

Cùng với sản xuất, công tác bảo đảm cung ứng điện được triển khai đồng bộ. Nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu trong dịp Tết. Dự báo sản lượng điện thương phẩm trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng khoảng 7,1% so với cùng kỳ; công suất cực đại dự kiến đạt 1.085 MW.

Về chuẩn bị hàng hóa, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết với tổng giá trị ước đạt 21.623 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hệ thống phân phối tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả với 389 chợ, 27 siêu thị, 2 trung tâm thương mại và 548 cửa hàng kinh doanh thực phẩm.

Đối với mặt hàng xăng dầu, các doanh nghiệp đã chủ động dự trữ đầy đủ nguồn cung để phục vụ hệ thống 606 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân trong suốt dịp Tết.

Thị trường hàng hóa Tết ghi nhận nguồn cung dồi dào, mẫu mã, chủng loại phong phú, trong đó hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tỉ trọng lớn. Giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đồ uống cơ bản ổn định. Đáng chú ý, giá rau xanh giảm từ 17% đến 40% so với thời điểm ngày 31/12/2025; trong khi giá thịt lợn và thịt bò tăng từ 4% đến 10%.

Theo dự báo, trong những ngày giáp Tết, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá thu, cá trắm, tôm và các mặt hàng thực phẩm chế biến như giò lụa, giò bò, chả bìa có thể tăng khoảng 15% đến 20% do nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Hệ thống siêu thị chủ động tăng hàng dự trữ, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

Ghi nhận của VnEconomy tại phường Hạc Thành và nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, từ khoảng 2 tuần trở lại đây, lượng người dân đi mua sắm đã tăng mạnh. Các khu vực như chợ Tây Thành, chợ Vườn Hoa, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại… luôn trong tình trạng đông khách, đặc biệt vào các khung giờ chiều tối và những ngày cuối tuần. Các mặt hàng phục vụ Tết được bày bán phong phú, đa dạng, từ bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống đến đồ gia dụng, quần áo, hàng trang trí, giỏ quà biếu Tết.

Chị Nguyễn Lan Anh, người dân phường Hạc Thành, cho biết gia đình chị đã chủ động đi mua sắm Tết từ sớm để tránh tình trạng đông đúc vào những ngày cao điểm. Theo chị, hệ thống siêu thị hiện nay chuẩn bị nguồn hàng khá dồi dào, chủng loại đa dạng từ thực phẩm, bánh kẹo đến các mặt hàng trang trí. Giá cả nhìn chung ổn định, việc mua sắm tập trung tại siêu thị cũng giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Đại diện Siêu thị GO! Thanh Hóa cho biết càng về những ngày cuối năm, lượng khách đến mua sắm tăng mạnh, nhất là vào dịp cuối tuần. Có thời điểm, lượng khách tăng gấp 3 – 4 lần so với ngày thường. Nhu cầu mua sắm tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, quà biếu Tết và các mặt hàng thiết yếu. Trước thực tế này, siêu thị đã chủ động tăng dự trữ hàng hóa, bổ sung nhân sự và linh hoạt điều chỉnh phương án vận hành nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất trong giai đoạn cao điểm.

Không khí mua sắm sôi động những ngày giáp Tết trên địa bàn Thanh Hóa cũng cho thấy sức mua đang tăng trở lại, thị trường khởi sắc rõ nét. Từ các trung tâm thương mại đến chợ truyền thống, nhịp sống cuối năm trở nên rộn ràng hơn.