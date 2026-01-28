Thứ Tư, 28/01/2026

Thanh Hóa tăng cường hợp tác đầu tư với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)

Nguyễn Thuấn

28/01/2026, 10:37

Việc Tập đoàn Sumitomo tiếp tục mở rộng đầu tư tại Thanh Hóa không chỉ khẳng định sức hút của môi trường đầu tư địa phương, mà còn mở ra kỳ vọng hình thành hệ sinh thái công nghiệp chất lượng cao, gắn với định hướng phát triển bền vững và hiện đại trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh tiếp xã giao Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Ảnh: Minh Hiếu
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh tiếp xã giao Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Ảnh: Minh Hiếu

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp xã giao lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo. Tại buổi làm việc, ông Shigeo Fukuda, đại diện Tập đoàn Sumitomo, đã giới thiệu khái quát về Tập đoàn. Theo đó, Sumitomo được thành lập năm 1919, là một trong những tập đoàn thương mại – đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản, hiện có quy mô hoạt động toàn cầu với 131 văn phòng tại 66 quốc gia.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo có bề dày hoạt động khoảng 70 năm, tham gia đầu tư trong nhiều lĩnh vực quan trọng như phát triển khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, năng lượng, logistics, bất động sản. Một số dự án tiêu biểu của Tập đoàn tại Việt Nam gồm khu công nghiệp Thăng Long I (Hà Nội), khu công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên), khu công nghiệp Thăng Long III (Vĩnh Phúc).

Tại Thanh Hóa, Tập đoàn Sumitomo đang triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1), thuộc khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa. Dự án do Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sumitomo, làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm dự buổi tiếp. Ảnh: Minh Hiếu
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm dự buổi tiếp. Ảnh: Minh Hiếu

Dự án có quy mô sử dụng đất 167 ha, được triển khai tại phường Đông Quang với diện tích 51 ha và xã Đồng Tiến với diện tích 116 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án là 2.917 tỷ đồng, tương đương khoảng 115,8 triệu USD.

Theo thông tin từ nhà đầu tư, đến nay dự án đã hoàn thành các thủ tục cơ bản theo quy định, hiện đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế cơ sở. Tập đoàn Sumitomo dự kiến sẽ tổ chức Lễ khởi công xây dựng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa vào ngày 11/3/2026.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Shigeo Fukuda bày tỏ mong muốn Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tập đoàn trong quá trình triển khai dự án tại Thanh Hóa, qua đó tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Đánh giá về dự án, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm, tư duy phát triển dài hạn và cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Sumitomo, cũng như những đóng góp tích cực của Tập đoàn tại Việt Nam nói chung và tại Thanh Hóa nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, dự án khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mới; là điểm nhấn trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản tại Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Các thành viên đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: Minh Hiếu
Các thành viên đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: Minh Hiếu

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá, khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo nhiều việc làm cho người lao động, hình thành hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất chất lượng cao, qua đó đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh cho biết, Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, theo kế hoạch tổ chức Lễ khởi công vào ngày 11/3/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Sumitomo, thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời phát huy lợi thế để thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản và các đối tác tiềm năng khác đầu tư vào địa bàn. Qua đó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường liên kết công nghiệp, nâng cao vị thế của Thanh Hóa trong thu hút đầu tư từ Nhật Bản, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Từ khóa:

đầu tư Nhật Bản Dự án hạ tầng hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa Tập đoàn Sumitomo

