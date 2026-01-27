Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau

Bộ Xây dựng đang xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP. Hồ Chí Minh với Cà Mau, kỳ vọng đột phá logistics cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi doanh nghiệp về đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Bộ Xây dựng, đây là dự án đường sắt quốc gia xây dựng mới, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Dự án được chia thành 2 đoạn chính với các giai đoạn triển khai cụ thể.

Hiện nay, Bộ giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, tổng mức đầu tư toàn tuyến rất lớn và cần huy động từ nhiều nguồn lực.

Đối với chi phí giải phóng mặt bằng, dự kiến cần khoảng 45.675 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuyến đường đoạn TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ có chiều dài hơn 175 km, dự kiến xuất phát từ ga An Bình (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương - nay là TP. Hồ Chí Minh) và kết thúc tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ).

Đối với tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau đã được Thủ tướng phê duyệt bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025.

Bộ Xây dựng cho biết sẵn sàng phối hợp với các nhà đầu tư để làm rõ thông tin chi tiết về các đề xuất kỹ thuật và phương án tài chính.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam định hướng phát triển thêm 11 tuyến đường sắt mới, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên khoảng 3.207 km. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng đường sắt ước tính khoảng 1,54 triệu tỷ đồng, sử dụng quỹ đất gần 21.887 ha. Ngoài tuyến TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau, Chính phủ sẽ ưu tiên các trục trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo phương án đề xuất của CT Group gửi tới Bộ Xây dựng, tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Mimh - Cần Thơ - Cà Mau được đầu tư theo quy mô đường sắt đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, vận tốc thiết kế 200-250 km/h và nghiên cứu thêm phương án vận tốc 300 - 350 km/h.

Doanh nghiệp cho rằng tốc độ 200 - 250 km/h là phù hợp để khai thác hiệu quả vận tải hành khách và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên trục kết nối trọng điểm của vùng.

Tuyến đường sắt có điểm đầu dự kiến tại ga Thủ Thiêm (Thành phố), kết nối với tuyến đường sắt Bắc - Nam; điểm cuối tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Tuyến sẽ đi qua 6 địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Trong khi đó, ga Thủ Thiêm được xác định sẽ phục vụ 3 tuyến đường sắt lớn gồm: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro số 2 giai đoạn 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm).