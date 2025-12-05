Thanh Hoá tạo việc làm mới cho hơn 58.000 lao động

Hoạt động giải quyết việc làm tại Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi hơn 58.000 lao động tìm được việc làm mới, đi kèm với việc mở rộng bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá trong tháng 11/2025, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 3.810 lao động, trong đó có 893 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Cùng thời gian này, cơ quan chức năng đã cấp 318 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thanh Hoá theo quy định, bao gồm 249 giấy phép cấp mới, 20 giấy phép cấp lại và 49 giấy phép gia hạn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức 1 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 14 doanh nghiệp và 520 người lao động, qua đó kết nối việc làm cho 85 lao động đi học nghề và làm việc ở nước ngoài. Các doanh nghiệp được hướng dẫn thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và thông báo làm thêm giờ theo quy định; trong tháng, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và thẩm định 11 nội quy lao động, 13 thỏa ước lao động tập thể và 5 thông báo làm thêm giờ.

Công tác đảm bảo an toàn lao động, thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội tiếp tục được duy trì nghiêm túc. Trong tháng 11, Thanh Hoá đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.450 lao động.

Tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết việc làm mới cho 58.360 lao động, trong đó 10.115 người được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hiện toàn tỉnh này có 580.085 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 33,97% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 451.251 người, vượt 102,14% kế hoạch năm, tăng 44.373 người so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 26,43% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 2.645 đơn vị (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ là 457,153 tỷ đồng. Trong đó, 643 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu hồi do giải thể, phá sản hoặc dừng hoạt động.

Thanh Hoá đang tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động, đồng thời đẩy mạnh kết nối việc làm và đào tạo nghề, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.