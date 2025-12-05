Thanh Hoá tạo việc làm mới cho hơn 58.000 lao động

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Nguyễn Thuấn
05/12/2025, 08:25
Hoạt động giải quyết việc làm tại Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi hơn 58.000 lao động tìm được việc làm mới, đi kèm với việc mở rộng bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp...
Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá trong tháng 11/2025, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 3.810 lao động, trong đó có 893 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Cùng thời gian này, cơ quan chức năng đã cấp 318 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thanh Hoá theo quy định, bao gồm 249 giấy phép cấp mới, 20 giấy phép cấp lại và 49 giấy phép gia hạn.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức 1 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 14 doanh nghiệp và 520 người lao động, qua đó kết nối việc làm cho 85 lao động đi học nghề và làm việc ở nước ngoài. Các doanh nghiệp được hướng dẫn thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và thông báo làm thêm giờ theo quy định; trong tháng, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và thẩm định 11 nội quy lao động, 13 thỏa ước lao động tập thể và 5 thông báo làm thêm giờ.
Công tác đảm bảo an toàn lao động, thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội tiếp tục được duy trì nghiêm túc. Trong tháng 11, Thanh Hoá đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.450 lao động.
Tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết việc làm mới cho 58.360 lao động, trong đó 10.115 người được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Hiện toàn tỉnh này có 580.085 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 33,97% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 451.251 người, vượt 102,14% kế hoạch năm, tăng 44.373 người so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 26,43% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 2.645 đơn vị (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ là 457,153 tỷ đồng. Trong đó, 643 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu hồi do giải thể, phá sản hoặc dừng hoạt động.
Thanh Hoá đang tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động, đồng thời đẩy mạnh kết nối việc làm và đào tạo nghề, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.
Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ từ 150 - 500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5 - 4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương. Hải Phòng dự kiến sẽ cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế...
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, dự kiến các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2026...
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh lãnh đạo mới, hoặc các chức danh lãnh đạo có sự thay đổi trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính...
Theo đại biểu Quốc hội, để phát triển đội ngũ nhà giáo, cần thực hiện được chính sách ưu đãi đặc thù vượt trội cho lực lượng này, nâng lương, nâng phụ cấp ưu đãi nghề ngay từ đầu năm 2026 và cam kết thực hiện lâu dài, ổn định. Với giáo viên ở vùng khó khăn, cần tăng phụ cấp thu hút lên mức 70% - 100% lương cơ bản, hỗ trợ nhà công vụ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: