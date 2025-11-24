Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Nhân lực

Nghệ An: Xuất khẩu lao động giúp kiều hối của tỉnh duy trì khoảng 700 triệu USD mỗi năm

Nguyễn Thuấn

24/11/2025, 15:22

Trong giai đoạn 2023–2025, Nghệ An đã đưa 60.662 lao động xuất ngoại theo hợp đồng. Hiện có gần 100.000 lao động Nghệ An đang làm việc tại các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Nguồn kiều hối từ lao động Nghệ An trở về góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nghệ An hiện là địa phương có diện tích tự nhiên lớn, dân số hơn 3,5 triệu người với trên 1,6 triệu lao động đang tham gia các ngành kinh tế. Tỉnh có hơn 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, tạo nền tảng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các thị trường lao động quốc tế.

Trong giai đoạn 2023–2025, Nghệ An đã đưa được 60.662 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bình quân hơn 20.000 người mỗi năm; hiện gần 100.000 lao động Nghệ An đang làm việc tại nhiều quốc gia.

Thị trường chủ yếu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, các nước Trung Đông và một số thị trường mới mở. Nhờ đó, kiều hối của tỉnh duy trì ổn định ở mức 650–700 triệu USD mỗi năm, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Nghệ An cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về đưa lao động đi theo hợp đồng, trong đó riêng chương trình EPS của Hàn Quốc có khoảng 16.500 lao động đang làm việc.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người lao động tham gia các chương trình phi lợi nhuận như IM Japan, điều dưỡng viên, kỹ năng đặc định hay các chương trình hợp tác song phương với châu Âu và châu Á. 

Giai đoạn 2021 đến giữa năm 2025, tỉnh ghi nhận gần 19.000 lượt lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn, trong đó hơn 6.500 người đạt kết quả; gần 6.000 người đã xuất cảnh theo chương trình EPS.

Riêng 10 tháng đầu năm 2025, hơn 950 lao động Nghệ An sang Hàn Quốc làm việc và dự kiến cả năm tiếp tục giữ mức ổn định. Những con số này cho thấy uy tín, chất lượng và tác phong công nghiệp của người lao động Nghệ An đang được đánh giá cao trên thị trường quốc tế.

Mô hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng phi lợi nhuận đã mang đến nhiều giá trị tích cực: tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, hình thành tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề chuyên sâu.

Sau khi hoàn thành hợp đồng và trở về địa phương, nhiều lao động được doanh nghiệp FDI tuyển dụng hoặc tự khởi nghiệp, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của kinh tế tỉnh.

Tuy nhiên, đại diện Sở Nội vụ Nghệ An cũng cho biết địa phương vẫn gặp một số vướng mắc, như hạn ngạch tiếp nhận lao động chưa ổn định, công tác tuyên truyền tại vùng sâu vùng xa còn hạn chế, chính sách tín dụng ưu đãi cho nhóm yếu thế chưa đủ đáp ứng nhu cầu; vẫn còn trường hợp lao động hết hạn hợp đồng nhưng chưa về nước đúng quy định. Công tác kết nối việc làm cho lao động hồi hương cũng cần được hoàn thiện để đảm bảo phát triển bền vững.

Tại Hội nghị thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế diễn ra tại Cửa Lò mới đây, Nghệ An kiến nghị Bộ Nội vụ tăng chỉ tiêu tuyển chọn cho các chương trình phi lợi nhuận, đồng thời mở rộng thị trường hợp tác với nhiều nước châu Âu và châu Á.

Nghệ An cũng đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) công bố sớm kế hoạch tuyển chọn, tăng cường tập huấn cho cán bộ cơ sở và tạo thêm cơ hội tái xuất cảnh cho những lao động chấp hành tốt hợp đồng.

Sở Nội vụ Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo triển khai thống nhất, kiên định phương châm “đi đúng chương trình, không qua môi giới, không cư trú trái phép”.

