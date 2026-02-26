TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC
Chu Khôi
26/02/2026, 13:52
Dự kiến từ ngày 10/3/2026, Đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra công tác triển khai chống đánh bắt IUU tại TP.HCM. Trước mốc thời gian này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu lực lượng chức năng thành phố mạnh tay hơn, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm, “làm tới tận cùng, phạt thật nặng” để tạo tính răn đe...
Chiều 25/2/2026, đoàn công
tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn
đã kiểm tra tình hình triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không
báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Đồng chủ trì buổi làm
việc về phía thành phố có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh.
TP.HỒ CHÍ MINH QUYẾT LIỆT QUẢN LÝ ĐỘI
TÀU
Theo báo cáo của Sở Nông
nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2024 đến 24/2/2026, thành phố đã xóa
đăng ký 1.662 tàu cá hư hỏng, không còn hoạt động hoặc không đủ điều kiện theo
quy định. Các trường hợp này đồng thời được cập nhật đầy đủ lên hệ thống giám
sát nhằm kịp thời nhận diện, ngăn chặn nếu tàu đã xóa đăng ký vẫn tham gia khai
thác trái phép.
Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh, cho biết đến ngày 24/2/2026, toàn thành phố
có 4.455 tàu cá đã đăng ký, 100% được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc
gia (VNFishbase) và đồng bộ thông tin chủ tàu với cơ sở dữ liệu dân cư VNeID.
Thành phố đã cấp giấy phép khai thác cho 4.305 tàu đủ điều kiện.
Công tác đăng kiểm, đánh dấu
tàu cá được rà soát thường xuyên, bảo đảm tất cả tàu hoạt động đều sơn, kẻ biển
số đúng quy định. Đối với kiểm soát hoạt động trên biển, trong tổng số 2.227
tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đã có 2.204 tàu lắp đặt thiết bị giám sát
hành trình (VMS), đạt tỷ lệ 98,97%. Hiện còn 23 tàu chưa lắp VMS hiện đang neo
đậu và được quản lý chặt chẽ, không cho ra khơi.
Lực lượng chức năng duy
trì trực giám sát 24/7, kịp thời phát hiện tàu mất kết nối để liên hệ, yêu cầu
báo cáo vị trí và xác minh nguyên nhân, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm
vùng biển nước ngoài.
Đáng chú ý, toàn thành phố
hiện còn 490 tàu chưa đủ điều kiện khai thác, gồm tàu không đủ điều kiện cấp
phép, hết hạn đăng kiểm, chưa lắp VMS hoặc hết hạn an toàn thực phẩm. Tất cả đều
được lập danh sách, giao địa phương và lực lượng chức năng quản lý 100%, kể cả
tàu đã bán hoặc neo đậu ngoài địa bàn, nhằm bảo đảm không phát sinh vi phạm
IUU.
TP.Hồ Chí Minh hiện có 9 cảng cá
được công bố mở, trong đó 4 cảng có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ
khai thác. Từ đầu năm 2024 đến nay, các cảng cá đã kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ
tàu ra, vào cảng; thực hiện cấp giấy xác nhận, giấy chứng nhận phục vụ xuất khẩu
hải sản.
Hệ thống truy xuất nguồn gốc
điện tử (eCDT), nhật ký khai thác điện tử được triển khai đồng bộ. Nhân lực và
trang thiết bị tại cảng được tăng cường để kiểm soát sản lượng qua cảng, đáp ứng
yêu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường EU.
KHÔNG GIẢI THÍCH, KHÔNG BIỆN
MINH
Tại buổi làm việc,
ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương chỉ đạo
các tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ thành phố trong quản lý tàu cá của TP.Hồ Chí Minh
khi neo đậu ngoài tỉnh. Ông cũng đề xuất các bộ,
ngành chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm cập nhật kết quả đăng kiểm lên hệ thống ngay
sau khi thực hiện, tránh tình trạng chậm hoặc không cập nhật, gây khó khăn
trong công tác quản lý.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng
Phùng Đức Tiến ghi nhận những nỗ lực của TP.Hồ Chí Minh trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong kiểm soát tàu cá, giải
quyết triệt để các tồn đọng với tiêu chí: thẳng thắn, nghiêm minh và công bằng.
“Áp lực gỡ “thẻ vàng” đang
trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đã 8 năm bị cảnh báo thẻ vàng IUU, không thể
kéo dài thêm”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
nhấn mạnh và yêu cầu TP.Hồ Chí Minh phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong
giai đoạn nước rút, tập trung toàn lực để khắc phục triệt để các tồn tại mà EC
nhiều lần chỉ ra.
Theo Thứ trưởng, từ nay đến
ngày 10/3 là giai đoạn “nước rút”, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống
chính trị nhằm góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, xây dựng nghề
cá phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, dù đã có nhiều nỗ lực, công tác chống khai thác IUU tại
TP.Hồ Chí Minh vẫn còn những “điểm nghẽn” cần xử lý dứt điểm nếu không muốn kéo dài tình
trạng cảnh báo “thẻ vàng” của EC.
Trong 5 năm qua, hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật về thủy sản cơ bản đã được hoàn thiện, từ Luật Thủy
sản đến các nghị định, thông tư hướng dẫn và các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ đều rất rõ ràng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng vấn đề
không nằm ở chỗ thiếu văn bản, mà ở khâu tổ chức thực hiện.
“Chúng ta phải nhìn thẳng
vào sự thật, chỉ ra chỗ nào yếu, chỗ nào còn lỗ hổng để khắc phục. Văn bản đã
có đầy đủ, nhưng nếu thực hiện không nghiêm thì vẫn không đạt yêu cầu của EC”,
Thứ trưởng nhấn mạnh; đồng thời cho biết bình quân cả
nước, tỷ lệ hồ sơ đáp ứng yêu cầu đạt trên 75%, nhưng tại một số địa phương,
trong đó có TP.Hồ Chí Minh, vẫn còn tỷ lệ hồ sơ chưa đạt khá cao. Đây là điều “không thể
chấp nhận” trong bối cảnh Việt Nam đã bị EC cảnh báo thẻ vàng từ năm 2017 đến
nay.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
nhấn mạnh: "Trách nhiệm người đứng đầu là yếu tố then chốt. Nếu để xảy ra vi phạm
nghiêm trọng, kéo dài, không gỡ được thẻ vàng thì người đứng đầu địa phương phải
chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Ban Bí thư”.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và
Môi trường cũng yêu cầu Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi
trường tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực thi pháp luật; đồng thời
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ các đợt thanh tra, kiểm tra sắp tới.
“Từ nay đến mốc thời gian
tới, phải tập trung cao độ. Không giải thích, không biện minh. Làm được hay
không là ở khâu tổ chức thực hiện”, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.
Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU
09:34, 25/02/2026
Hoàn thiện khung pháp lý thủy sản, tăng cường chống khai thác IUU
09:27, 27/01/2026
“Tuyên chiến” với IUU, kiểm tra thực chất việc “khép hồ sơ” tại các địa phương
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Trước yêu cầu cụ thể hóa Luật Công nghệ cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ
Doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra...
Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm
Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...
Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045
Mục tiêu đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5,0% - 6,0%/năm; sản lượng sữa lỏng chế biến đạt khoảng 9.700 triệu lít/năm; sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 8.000 triệu lít/năm, đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu; sữa bột tăng trưởng khoảng 3,0% - 4,0%/năm, sản lượng đạt khoảng 415 nghìn tấn/năm…
Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ
Từ những thửa ruộng quen thuộc, Hoằng Hóa đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với dưa vàng, dưa leo và dâu tây sinh thái. Khi ruộng đồng “bắt sóng” công nghệ, bài toán năng suất, chất lượng và đầu ra dần có lời giải ổn định hơn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: