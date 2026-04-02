Thanh Hóa cấp phép 28 dự án quy mô gần 30.000 tỷ đồng
Thiên Anh
02/04/2026, 15:28
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa qua, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án chiến lược với tổng quy mô 1.088 ha và vốn đăng ký 29.737 tỷ đồng...
Các dự án tập trung ở nhiều lĩnh vực, bao gồm: công nghiệp, chế biến, hạ
tầng và dịch vụ nhằm hướng tới mục tiêu tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.
Với 28 dự án được cấp phép, Thanh Hóa cho thấy sự chuyển dịch tư duy thu hút đầu tư theo hướng tập trung kêu gọi nhà đầu tư bất động sản công nghiệp tạo quỹ mặt bằng lớn, rút ngắn thời gian triển khai cho nhà đầu tư thứ cấp; chọn lọc dự án theo hướng công nghệ cao, kinh tế xanh; và phân bổ các dự án phụ trợ tại vùng sâu, vùng xa để lan tỏa giá trị an sinh.
HẠ TẦNG KHU CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÒN BẨY THU HÚT NHÀ ĐẦU
TƯ THỨ CẤP
Cụ thể, trong số các dự án được cấp phép, các dự án hạ tầng khu, cụm
công nghiệp chiếm phần lớn với tổng diện tích hàng trăm hecta.
Đơn cử như Dự án Khu công
nghiệp số 16 tại Khu kinh tế Nghi Sơn do Tập đoàn Greenwich Việt Nam làm chủ đầu
tư với quy mô 401,55 ha và vốn đầu tư 2.995 tỷ đồng.
Ngoài ra, là Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh
Hóa tại Khu công nghiệp Lưu Bình rộng 160,91 ha, vốn 1.969 tỷ đồng và Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp
dược phẩm Việt Nam Ấn Độ giai đoạn 1 với diện tích 142,2 ha và vốn đầu tư 1.473 tỷ đồng.
Theo nhận định của chuyên gia, việc cấp phép cho hàng loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp chính là chiến lược “đi tắt đón đầu” của Thanh Hoa trong việc hướng các nhà đầu
tư bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp thay thế địa phương trong công tác
xúc tiến, quy hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy thế mạnh
về uy tín và năng lực thu hút khách hàng. Theo đó, khi có mặt bằng sạch và hạ tầng hoàn
chỉnh, các nhà đầu tư thứ cấp sẽ không mất thời gian,
chi phí cho các thủ tục quy hoạch, cấp phép ban đầu, rút ngắn thời gian triển
khai, đưa dự án vào vận hành nhanh hơn.
CHUYỂN DỊCH SANG KINH TẾ XANH VÀ CÔNG NGHỆ CAO
Cùng với các dự án hạ tầng, các dự án sản xuất được cấp phép lần này cho thấy xu
hướng chuyển dịch rõ rệt sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và có hàm lượng công
nghệ cao.
Điển hình là Dự án Thung lũng gốm sứ Asean với số vốn 5.139 tỷ đồng. Dự án không chỉ sản
xuất gốm sứ sinh hoạt mà còn hướng đến sản xuất thiết bị vệ sinh công nghiệp, mang tính
công nghệ cao; Nhà máy ván tre OSB Staboo Thanh Hóa với vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng sẽ tập trung sử dụng
nguyên liệu tre, nứa, rơm rạ tại chỗ.
Đặc biệt, Nhà máy xử lý chất thải Nghi Sơn giai đoạn 2 với số vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng và Nhà máy tái
chế nhựa PET vốn 790 tỷ đồng sẽ tập trung giải quyết bài toán môi trường bền vững cho Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, Nhà máy
nhôm công nghệ cao ECOALU với số vốn 980 tỷ đồng trong lĩnh vực sản xuất nhôm thanh, thỏi phục vụ cơ
khí, điện tử, bán dẫn và xe điện là dự án nằm trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp hỗ
trợ hiện đại và Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học với vốn 1.000 tỷ đồng, công
suất 280.000 tấn/năm phù hợp với xu thế năng lượng tái tạo.
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ LAN TỎA AN SINH TẠI VÙNG SÂU VÙNG
XA
Một điểm nhấn đáng ghi nhận là sự xuất hiện của hàng
loạt dự án phụ trợ, sản xuất giày da, vật liệu, may mặc tại các xã vùng sâu,
vùng xa như An Nông, Thiệu Tiến, Trung Chính, Xuân Lập.
Đáng kể là Dự án Nhà máy
giày Makoto với số vốn đầu tư lên tới 785 tỷ đồng, công suất 9,9 triệu đôi/năm và Nhà máy vật liệu
Kim Torch có quy mô vốn 392 tỷ đồng tại cụm công nghiệp Ngọc Vũ.
Cụm xã An Nông có 4 dự án gồm Nhà máy vải Dornier thảm Ma Khiết vốn đầu tư 115 tỷ đồng, Nhà máy phụ kiện
giày da Mại Duệ với số vốn 105 tỷ đồng, Nhà máy phụ tùng ô tô Xuân Tuần vốn đầu tư 83 tỷ đồng
và Nhà máy giày da Đại Khánh với số vốn 76 tỷ đồng.
Việc bố trí các dự án này không chỉ tận dụng quỹ đất
và lao động địa phương mà còn tạo việc làm ổn định tại chỗ cho hàng nghìn lao động,
giảm tình trạng di cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế
nông thôn.
Cùng với đó, Tổ hợp văn phòng cho thuê tại phường Nguyệt Viên với số vốn
563 tỷ đồng và Khu sinh thái Bình An Sinh tại xã Vân Du vốn 270 tỷ đồng góp phần
đồng bộ hạ tầng dịch vụ, nâng cao chất lượng sống cho người lao động.
