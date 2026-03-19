Thuế

Thanh Hóa: Tổng thu nội địa quý 1/2026 ước đạt hơn 10.700 tỉ đồng

Thiên Anh

19/03/2026, 16:05

Ba tháng đầu năm 2026, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.794 tỉ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 33,1% dự toán Trung ương giao. Riêng tháng 3, số thu ước đạt 4.885 tỉ đồng, gấp 2,02 lần so với tháng 3/2025.

Thuế tỉnh Thanh Hóa
Thuế tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, bức tranh thu ngân sách quý 1 có sự phân hóa rõ nét nhưng nhìn chung vẫn duy trì đà tăng trưởng dương. 

TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG NHỜ ĐỘNG LỰC TỪ ĐẤT VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điểm sáng lớn nhất đến từ khoản thu tiền sử dụng đất, đạt 4.332,7 tỉ đồng, tăng 221% so với cùng kỳ, khẳng định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ cùng với hiệu quả từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng góp tích cực với 2.586,6 tỉ đồng, tăng 13,9% so với quý 1/2025. Trong khi đó, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh mang về 1.755,3 tỉ đồng, tăng 25,7%, cho thấy sự sôi động của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Các sắc thuế khác như thuế thu nhập cá nhân (466,2 tỉ đồng), thu khu vực doanh nghiệp nhà nước (453,1 tỉ đồng), thuế bảo vệ môi trường (435 tỉ đồng) và lệ phí trước bạ (349 tỉ đồng) đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, lần lượt đạt 107,3%, 126,1%, 109,7% và 142% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ xổ số kiến thiết cũng tăng 32,9%, đạt 14,2 tỉ đồng, cùng với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 38,2%, phản ánh sự ổn định trong các nguồn thu thường xuyên.

MỘT SỐ KHOẢN THU GẶP KHÓ KHĂN

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn có 5/16 khoản thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý nhất là thu tiền thuê đất, mặt nước chỉ đạt 24,1 tỉ đồng, bằng 40,3% so với quý 1/2025. Thu tiền sử dụng đất khu vực biển giảm sâu chỉ còn 598 triệu đồng, tương đương 4,1% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản đạt 8,5 tỉ đồng, bằng 73,2%. Khoản thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ đạt 189 triệu đồng, bằng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu khác ngân sách cũng giảm nhẹ, ước đạt 206,4 tỉ đồng, bằng 95,9%.

Theo đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa, kết quả thu ngân sách quý 1/2026 phản ánh bức tranh kinh tế đa chiều, trong đó các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh và đầu tư vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong khi một số khoản thu mang tính thời vụ hoặc liên quan đến cơ chế chính sách có sự sụt giảm. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng để phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026 được giao.

Với kết quả đạt được trong quý 1, Thanh Hóa đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong điều hành ngân sách, tạo tiền đề vững chắc cho các tháng tiếp theo.

Cơ quan chức năng đề nghị tăng phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản thêm 20% giúp ngân sách tăng thêm 20 tỷ đồng mỗi năm…

Đề xuất cho phép gộp hóa đơn điện tử vào cuối ngày được kỳ vọng giảm áp lực thủ tục cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng đang gây tranh luận về tính hợp lý của "ngưỡng 50.000 đồng". Khi mặt bằng giá thay đổi, việc xác định yếu tố định lượng để vừa đảm bảo quản lý, vừa sát thực tế tiêu dùng không hề đơn giản...

Nhằm giảm chồng chéo thủ tục trong hoạt động thương mại điện tử, Bộ Tài chính đề xuất cho phép sàn lập hóa đơn trong một số trường hợp thay vì yêu cầu người bán làm việc này…

Trong một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, cơ chế tự nguyện thường được kỳ vọng sẽ linh hoạt và hấp dẫn hơn cơ chế bắt buộc để thu hút nguồn lực xã hội. Thế nhưng tại Việt Nam, một nghịch lý đang tồn tại: Trong khi bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục tự điều chỉnh để thích ứng với biến động kinh tế, thì bảo hiểm hưu trí bổ sung lại đang bị "đóng băng" bởi những định mức ưu đãi thuế từ hơn một thập kỷ trước...

Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định phương pháp tính thuế trên thu nhập phải được duy trì ổn định trong 2 năm liên tiếp kể từ năm bắt đầu áp dụng. Song trong quá trình triển khai, không ít hộ vẫn lúng túng khi doanh thu thực tế thay đổi, nhất là tại ngưỡng 3 tỷ đồng/năm…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

