Thanh Hóa: Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 26.499,2 tỷ đồng

Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng vô cùng khả quan. Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 26.499,2 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với cùng kỳ năm trước và đã xuất sắc hoàn thành 51,3% dự toán năm được giao.

Kết quả ấn tượng này không chỉ vượt tiến độ đề ra mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc để địa phương hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay.

​THU NỘI ĐỊA DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG, NHIỀU KHOẢN THU VƯỢT XA CÙNG KỲ

​Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, tổng thu nội địa tháng 5 năm 2026 ước đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 84,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức thu trong tháng có phần chững lại so với đà tăng mạnh của những tháng đầu năm, tuy nhiên kết quả lũy kế 5 tháng vẫn cho thấy một bức tranh tài chính đầy lạc quan.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 5, tổng thu nội địa ước đạt 16.624 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán Trung ương giao và tăng tới 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng đáng khích lệ, khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

​Đi sâu vào cơ cấu thu, trong tổng số 16 khoản thu và sắc thuế chính, có 8 khoản ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm 2025. Dẫn đầu là khoản thu tiền thuê đất, mặt nước khi ước đạt 293,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn hai lần, đạt 202,2% so với cùng kỳ. Tiếp đến, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 3.214 tỷ đồng, tăng 56,1%, phản ánh sự sôi động trở lại của khối kinh tế tư nhân sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi suy thoái.

Các khoản thu khác cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng như thu xổ số kiến thiết đạt 26,7 tỷ đồng, tăng 39,4%; thu lệ phí trước bạ đạt 582 tỷ đồng, tăng 20,8%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 731 tỷ đồng, tăng 19,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 838 tỷ đồng, tăng 17%; thu tiền sử dụng đất đạt 5.969 tỷ đồng, tăng 10,4% và thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.557 tỷ đồng, tăng 3,5%. Sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều sắc thuế cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang trên đà phục hồi vững chắc, cả ở lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng lẫn thị trường bất động sản.

​Ở chiều ngược lại, cũng có 8 khoản thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025, tuy nhiên mức sụt giảm không quá lớn và chủ yếu tập trung ở những lĩnh vực đặc thù. Một số khoản thu đáng chú ý như thu khác ngân sách ước đạt 383,4 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 27,9 tỷ đồng, bằng 98,2%; thu phí, lệ phí đạt 227 tỷ đồng, bằng 95,6%; thuế bảo vệ môi trường đạt 656 tỷ đồng, bằng 94% và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 90,2 tỷ đồng, bằng 88%.

Những khoản sụt giảm mạnh hơn bao gồm thu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản chỉ đạt 22,38 tỷ đồng, bằng 55,2%; thu tiền sử dụng đất khu vực biển đạt 5,23 tỷ đồng, bằng 34,9% và đặc biệt là thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ vỏn vẹn 993 triệu đồng, bằng 13,7% so với cùng kỳ. Nhìn chung, dù một số khoản thu chưa đạt kỳ vọng nhưng với đà tăng trưởng mạnh mẽ từ các sắc thuế chủ lực, tổng thu nội địa của tỉnh vẫn đang bám sát tiến độ dự toán và hứa hẹn sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2026.

​SÔI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC ĐỘNG LỰC CÔNG NGHIỆP

​Song hành với đà tăng trưởng nội địa, hoạt động giao thương quốc tế qua địa bàn cũng đóng góp một phần quan trọng vào ngân sách tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến đến hết ngày 31/5/2026, tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của toàn tỉnh ước đạt 9.874,9 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 7,8% so với cùng kỳ. Động lực chính thúc đẩy con số này đến từ các ngành công nghiệp trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực lọc hóa dầu và sự gia tăng mạnh mẽ của kim ngạch xuất nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho các dự án mới trên địa bàn. Tính chung đến ngày 20/5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh đã vượt mốc 7,66 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 2,78 tỷ USD và nhập khẩu đạt tới 4,88 tỷ USD, cho thấy dòng chảy thương mại rất nhộn nhịp.

​Đóng góp then chốt vào kết quả xuất nhập khẩu là Chi cục Hải quan khu vực X với số thu tính đến ngày 20/5/2026 đạt 9.275,2 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ và hoàn thành 50% chỉ tiêu pháp lệnh được giao là 18.506 tỷ đồng. Nguồn thu tại chi cục phần lớn được đảm bảo nhờ dòng dầu thô và bán thành phẩm nhập khẩu phục vụ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn với giá trị đạt 7.411 tỷ đồng, tăng 12%. Cụ thể, nhà máy đã nhập khẩu 9 chuyến bán thành phẩm dầu thô mang lại số thu 1.151 tỷ đồng và 16 chuyến tàu dầu thô mang lại số thu 6.260 tỷ đồng. Ngoài ra, số thu từ các mặt hàng nhập khẩu khác cũng tăng 12,8%, đạt hơn 1.641 tỷ đồng do chi phí vận tải, bảo hiểm tăng và các dự án mới nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định tăng gấp gần 3 lần. Các mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng ấn tượng tại chi cục gồm máy móc thiết bị tăng 238%, hóa chất tăng 28% và clinker tăng 22%, tạo đà bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.

​CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

​Mặc dù đạt được những con số bứt phá trong 5 tháng đầu năm, công tác quản lý và thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít áp lực mang tính thị trường và chính sách. Trên phương diện quốc tế, những diễn biến phức tạp và xung đột vũ trang kéo dài tại khu vực Trung Đông đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung và sự ổn định của giá nguyên liệu dầu thô thế giới. Điều này chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến tiến độ nhập khẩu và số thu ngân sách từ hoạt động của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, vốn là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thuế xuất nhập khẩu của tỉnh.

​Bên cạnh yếu tố khách quan từ thị trường quốc tế, nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ. Cụ thể, Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP có hiệu lực từ tháng 5 đến hết ngày 30/6/2026 về việc kéo dài thời hạn giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng bán thành phẩm dầu thô theo Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sẽ trực tiếp làm giảm nguồn thu. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, sự điều chỉnh này dự kiến khiến số thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực X sụt giảm khoảng 600 đến 700 tỷ đồng riêng trong tháng 6. Tuy nhiên, với nền tảng nội lực vững chắc đã được xây dựng cùng sự chủ động, linh hoạt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa đang tự tin hướng tới mục tiêu cán đích sớm kế hoạch tài chính năm 2026, tạo nguồn lực phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.