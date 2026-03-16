Ninh Bình "đánh thức" tiềm năng các khu du lịch biển
Thiên Anh
16/03/2026, 16:24
Sau sáp nhập, Ninh Bình sở hữu 89,45km bờ biển cùng Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, mở ra không gian phát triển kinh tế biển đầy tiềm năng. Tuy nhiên, hạ tầng chưa đồng bộ và sản phẩm du lịch thiếu điểm nhấn khiến lợi thế này chưa được khai thác hiệu quả.
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển giai
đoạn 2026-2030 với lộ trình hai bước, kỳ vọng tạo cú hích mới, thu hút đầu tư
và đưa du lịch biển Ninh Bình trở thành điểm sáng trên bản đồ Bắc Bộ.
Tiềm năng lớn nhưng phát triển chưa tương xứng
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ninh Bình trở thành
tỉnh có thế mạnh ven biển. Địa phương sở hữu đường bờ biển dài 89,45km trải dài
qua 16 xã. Khu vực này là nơi sinh sống của gần 600.000 người dân.
Khu vực ven biển được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái
rừng ngập mặn nguyên sinh. Những bãi triều rộng lớn và đầm lầy ven biển tạo nên
cảnh quan đặc trưng. Năm cửa sông lớn cùng nguồn lợi thủy sản phong phú mang
lại giá trị kinh tế cao.
Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu Vườn quốc gia Xuân Thủy – khu
Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Đây là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế
giới đồng bằng sông Hồng. Vườn quốc gia được ví như "lá phổi xanh"
điều hòa môi trường. Hàng trăm loài chim nước di cư trú ngụ tại đây tạo nên bảo
tàng thiên nhiên sống động.
Những năm qua, tỉnh đã có những bước đi đầu tiên khai thác
lợi thế này. Các quy hoạch tổng thể đã được hoàn thiện. Hạ tầng giao thông,
thủy lợi bước đầu được đầu tư. Một số dự án phát triển kinh tế tại vùng ven
biển đã được thu hút.
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, sự phát triển vẫn chưa
thực sự bứt phá. Tiềm năng và lợi thế to lớn chưa được khai thác xứng tầm. Hệ
thống hạ tầng phục vụ du lịch còn thiếu tính đồng bộ. Khả năng kết nối giữa các
điểm đến còn nhiều hạn chế.
Các sản phẩm du lịch biển hiện tại còn đơn điệu, thiếu điểm
nhấn. Sức cạnh tranh so với các điểm đến ven biển khác chưa cao. Một chiến lược
bài bản và dài hơi là đòi hỏi cấp thiết. Điều này giúp "đánh thức"
tiềm năng và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương, đưa Ninh Bình
trở thành điểm sáng trên bản du lịch biển quốc gia.
Lộ trình hai giai đoạn phát triển sản phẩm du lịch biển đặc
trưng
Giai đoạn 2026–2027: Tỉnh tập trung nguồn lực phát triển các
địa phương có bãi biển đẹp. Tiêu chí lựa chọn là chất lượng môi trường nước đạt
chuẩn. Những nơi này sẽ trở thành điểm đến du lịch biển chủ lực.
Một nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, tái định vị thương
hiệu. Hai khu du lịch biển Quất Lâm và Thịnh Long được ưu tiên làm mới. Việc
xác định lại giá trị cốt lõi và thông điệp truyền thông sẽ nâng cao sức hấp
dẫn. Mục tiêu là thu hút mạnh mẽ hơn dòng khách trong nước và quốc tế.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là thí điểm hai mô hình du lịch
mới. Đó là mô hình nghỉ dưỡng biển kết hợp du lịch cộng đồng. Các xã Hải Thịnh,
Giao Ninh và Giao Minh được chọn triển khai. Du khách sẽ được trải nghiệm làng
nghề gắn với đời sống cư dân ven biển.
Đây được xem là hướng đi sáng tạo, khai thác hài hòa các giá
trị. Giá trị tự nhiên từ bãi biển, hệ sinh thái được phát huy. Giá trị văn hóa
bản địa từ làng nghề, cộng đồng được bảo tồn. Những trải nghiệm chân thực và
độc đáo sẽ tạo ấn tượng cho du khách.
Giai đoạn 2028–2030: Tỉnh tiếp tục mở rộng phát triển sản
phẩm du lịch biển. Các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương được ưu tiên. Sự đa
dạng và khác biệt là mục tiêu hướng đến.
Hai mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề tiếp theo sẽ triển
khai. Xã Giao Hưng và Giao Bình là địa điểm được lựa chọn. Các mô hình này tiếp
tục gắn kết nghỉ dưỡng biển với trải nghiệm văn hóa.
Sự thành công của các mô hình điểm sẽ được nhân rộng. Điều
này góp phần quan trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Thời gian lưu trú của du
khách sẽ được kéo dài. Chi tiêu của khách du lịch cũng gia tăng đáng kể.
Mục tiêu xuyên suốt và dài hạn là hình thành 2-3 khu du lịch
biển. Các khu này phải có thương hiệu mạnh, cạnh tranh tầm quốc gia. Vị thế du
lịch biển Ninh Bình trên bản đồ Bắc Bộ sẽ được nâng cao. Tên tuổi và sức hút
của điểm đến giàu tiềm năng sẽ được khẳng định.
Hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư
Phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư là hai yếu tố song
hành. Tỉnh Ninh Bình nhận thức rõ điều này ngay từ đầu. Chiến lược bài bản đã
được đặt ra để quyết định sự thành công.
Công tác quy hoạch được xem là "chìa khóa" để mở
đường. Tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan. Sự thống
nhất giữa quy hoạch du lịch và quy hoạch sử dụng đất được đảm bảo. Quy hoạch
xây dựng và quy hoạch không gian biển quốc gia cũng được đồng bộ.
Quy hoạch tổng thể khai thác bền vững tài nguyên vùng bờ
được chú trọng. Việc lập quy hoạch phân khu du lịch ven biển được đẩy nhanh
tiến độ. Quy hoạch không gian sinh thái biển triều ngập mặn cũng được ưu tiên.
Điều này tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho mọi hoạt động đầu tư. Mục tiêu bảo tồn
hệ sinh thái tự nhiên luôn được đặt lên hàng đầu.
Thu hút các nhà đầu tư chiến lược là nhiệm vụ then chốt. Các
dự án khu du lịch biển tổng hợp được ưu tiên kêu gọi. Khu nghỉ dưỡng cao cấp và
tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại cũng được khuyến khích.
Các dự án cơ sở lưu trú cao cấp ven biển được chú trọng phát
triển. Hệ thống dịch vụ sẽ có sự thay đổi về chất. Năng lực đón và phục vụ du
khách được nâng cao đáng kể.
Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Các tuyến giao thông kết nối được ưu tiên phát triển. Sự thuận lợi giữa khu du
lịch ven biển và trung tâm tỉnh được đảm bảo. Các vùng du lịch trọng điểm khác
cũng được kết nối chặt chẽ.
Các hạng mục cụ thể bao gồm tuyến đường ven biển. Bến tàu
khách du lịch và trạm dừng chân được xây dựng. Các điểm dịch vụ du lịch và hệ
thống lưu trú xanh cũng được đầu tư.
Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước được hoàn thiện. Xử lý
nước thải và bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu. Các công trình công cộng phục vụ du
khách được chú trọng. Tất cả hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững,
thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn triển khai
Tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Quy
hoạch chi tiết 1/500 cho khu du lịch biển Quất Lâm được đề xuất. Khu du lịch
biển Thịnh Long cũng được lập quy hoạch tương tự.
Xây dựng thương hiệu cho khu du lịch biển Hải Ninh là nhiệm
vụ quan trọng. Điểm du lịch Nhà thờ biển Hải Lý sẽ được hình thành. Giá trị văn
hóa – kiến trúc đặc trưng được khai thác triệt để.
Việc triển khai kế hoạch phát triển du lịch biển được kỳ
vọng lớn. Giai đoạn 2026–2030 sẽ tạo cú hích mới cho ngành du lịch. Cơ hội thu
hút đầu tư được mở ra rộng lớn. Kinh tế vùng ven biển được thúc đẩy phát triển
bền vững. Môi trường được bảo vệ gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.
