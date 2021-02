Thanh khoản dồi dào, Ngân hàng Nhà nước rút nốt tiền hỗ trợ về

Sau kỳ nghỉ lễ và nhu cầu chi trả thanh toán mang tính thời vụ qua đi, thanh khoản hệ thống ngân hàng quay lại trạng thái dồi dào, giúp cho Ngân hàng Nhà nước không cần có các động thái can thiệp như thời điểm trước Tết Nguyên đán.



Ghi nhận của một thành viên tham gia thị trường phiên hôm qua (23/2) cho biết, tại nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,5% nhưng không có khối lượng trúng thầu.

Trong khi có 14.629,3 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, nhà điều hành hút ròng 14.629,3 tỷ đồng từ thị trường trong phiên hôm qua. Theo đó, không còn khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố.

Diễn biến thị trường mở 12 tháng gần đây.

Trước đó, thanh khoản hệ thống có dấu hiệu căng thẳng trong dịp cận Tết khiến lãi suất trên liên ngân hàng tăng vọt ở tất cả các kỳ hạn, đạt mức cao nhất trong vòng 10 tháng vừa qua. Với diễn biến trên, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 35.000 tỷ đồng trong 6 ngày giao dịch liên tiếp thông qua kênh cầm cố.

Cũng thể hiện tiền dồi dào, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm 0,06 – 0,14 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên liền trước. Giao dịch tại qua đêm 0,44%; 1 tuần 0,58%; 2 tuần 0,76% và 1 tháng 0,96%.

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), sau yếu tố mùa vụ qua đi, lãi suất liên ngân hàng sẽ bình ổn và sớm quay lại mức nền trước đó. Được biết, trong nửa cuối năm 2020, lãi suất VND qua đêm trên liên ngân hàng luôn ở mức thấp, khoảng 0,15%/năm.

Trái với lãi suất VND, lãi suất USD trên liên ngân hàng lại khá ổn định khi không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giảm nhẹ 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần. Giao dịch tại qua đêm 0,15%; 1 tuần 0,20%; 2 tuần 0,27% và 1 tháng 0,36%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục giảm ở kỳ hạn 3 năm và tăng ở các kỳ hạn còn lại. Cụ thể 3 năm 0,59%; 5 năm 1,06%; 7 năm 1,38%; 10 năm 2,27%; 15 năm 2,46%.

Cũng trong phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.140 VND/USD, tăng mạnh 15 VND so với phiên đầu tuần.

Trên thị trường liên ngân hàng, khi nguồn VND dồi dào và chênh lệch lãi suất VND và USD được rút ngắn, giá USD phiên ở mức 23.025 VND, tăng 16 VND so với phiên liền trước.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do giảm trở lại 50 VND ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 23.750 - 23.800 VND/USD. Diễn biến này chủ yếu do giá vàng miếng SJC bán lẻ so với giá vàng thế giới quy đổi chỉ còn cao hơn khoảng 6 triệu đồng mỗi lượng, từ chỗ chênh 6,5-7 triệu đồng/lượng.