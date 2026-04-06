Blog chứng khoán: Đếm ngược đợi “giờ G”

Thanh khoản cực thấp hôm nay phản ánh tâm lý từ chối chấp nhận rủi ro khi căng thẳng Trung Đông sắp đi đến thời điểm bùng nổ. Những dòng trạng thái cực kỳ “bực bội” trên mạng xã hội của Tổng thống Trump khiến thị trường có lý do để lo ngại.
Cầm tiền lúc này không phải là vị thế tồi, vì chưa thể biết
diễn biến trong vài giờ nữa sẽ đi đến đâu. Nếu xung đột bùng phát mạnh, xác suất
cao thị trường sẽ điều chỉnh và tiền mặt chính là lợi thế. Ngay cả khi có hành động
hạ nhiệt nào đó thì cùng lắm trạng thái cũng chỉ là dồn nén mà chưa đi đến kết
quả tháo gỡ nào rõ ràng.
Trong bối cảnh đó, đặt cược vào vị thế cổ phiếu không phải là
quyết định hay vì thị trường dù không giảm mạnh thì cũng rất khó tăng. Nếu xung
đột bùng phát thì cũng phải mất nhiều ngày để đi đến một kết cục có thể xác nhận
lợi thế thuộc về bên nào. Khi cầm tiền mặt thì luôn có cơ hội.
Thanh khoản HSX và HNX hôm nay chỉ khoảng 15,6k tỷ chưa kể
thỏa thuận, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Giao dịch giảm đột ngột
như vậy chỉ có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý chứ không phải năng lực của dòng
tiền.
Tuy VNI đóng cửa giảm nhẹ (-0,54%) nhưng nhà đầu tư vẫn thiệt
hại đáng kể với hơn 41% số cổ phiếu (có giao dịch) giảm quá 1% giá trị. Liên tục
3 phiên gần đây chỉ số lùi lại không nhiều, nhưng ngày nào cũng hơn trăm mã giảm
sâu. Thống kê sàn HSX trong 3 phiên gần nhất có 112 cổ phiếu giảm quá 3%, tức là
trung bình mỗi ngày “bốc hơi” 1%. Tuy mức giảm này không gây sốc nhưng giống
như “cứa từng nhát”!
Hiện mạch thông tin về rủi ro xung đột leo thang bùng nổ chi
phối toàn bộ bối cảnh, các thông tin khác đều bị bỏ qua. Do đó ngắn hạn không
thể có thông tin hỗ trợ nào khác “đáng giá” để kỳ vọng. Điều duy nhất khá chắc
chắn có lẽ là giá dầu sẽ lên cao vì nếu xung đột leo thang, hạ tầng dầu khí và
logistics sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thị trường dầu thô trong phiên đầu tuần không có
đột biến và cũng tĩnh lặng như thị trường chứng khoán: Dầu WTI neo gần 110 USD/thùng,
Brent khoảng 107 USD/thùng. Sự tĩnh lặng này giống như trước một cơ bão vậy.
Điều nên làm lúc này là chờ đợi, không nhất thiết phải chấp
nhận rủi ro vì cơ hội sẽ còn nhiều phía trước khi “khói bụi” lắng xuống. Quan
trọng sức mua còn ở thời điểm cần thiết. Khoảng thời gian leo thang xung đột tới
đây sẽ là phép thử quan trọng với thị trường, vì trạng thái căng thẳng sẽ được đẩy
lên cao trào. Nếu thị trường ổn định được thì sức mạnh sẽ thể hiện khi đỉnh điểm
qua đi.
Thị trường phái sinh hôm nay “ổn” hơn cơ sở, nhiều cơ hội
Long/Short tốt. Vùng 1835.xx – 1850.xx mở biên đủ lớn để trade. Duy có nhịp rơi
xuống dưới 1835.xx thì quán tính không đủ. Dưới mức này cũng là khoảng mở biên độ
tới tận 1816.xx và basis đảo dương tạo một số bẫy. Tuy nhiên về cơ bản cơ hội vẫn
lớn hơn nếu kiểm soát vị thế đúng kỷ luật. Điều bất ngờ là basis cuối phiên lại
dương khá rộng hơn 9 điểm. Hiện tình hình có thể thay đổi rất nhanh, thông tin
cũng bất thường nên các chênh lệch rộng như vậy sẽ được điều chỉnh ngay lập tức,
không phải là cơ hội để giao dịch.
VN30 đóng cửa tại 1836.25. Cản gần nhất ngày mai là 1850; 1859;
1865; 1879; 1887; 1892; 1906. Hỗ trợ 1835; 1816; 1802; 1786; 1769; 1759.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Sợ xung đột leo thang, dòng tiền phòng thủ, thanh khoản thấp kỷ lục 12 tháng
Càng gần đến “hạn chót” có thể khiến xung đột Trung Đông leo thang mạnh, thị trường tài chính toàn cầu càng “nín thở” chờ đợi. Nhà đầu tư trong nước hôm nay giảm mạnh giao dịch và quyết định đứng ngoài, khiến thanh khoản hai sàn xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 3/2025.
