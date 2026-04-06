Blog chứng khoán: Đếm ngược đợi “giờ G”

iTrader

06/04/2026, 16:28

Thanh khoản cực thấp hôm nay phản ánh tâm lý từ chối chấp nhận rủi ro khi căng thẳng Trung Đông sắp đi đến thời điểm bùng nổ. Những dòng trạng thái cực kỳ “bực bội” trên mạng xã hội của Tổng thống Trump khiến thị trường có lý do để lo ngại.

Tranh minh họa.

Cầm tiền lúc này không phải là vị thế tồi, vì chưa thể biết diễn biến trong vài giờ nữa sẽ đi đến đâu. Nếu xung đột bùng phát mạnh, xác suất cao thị trường sẽ điều chỉnh và tiền mặt chính là lợi thế. Ngay cả khi có hành động hạ nhiệt nào đó thì cùng lắm trạng thái cũng chỉ là dồn nén mà chưa đi đến kết quả tháo gỡ nào rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, đặt cược vào vị thế cổ phiếu không phải là quyết định hay vì thị trường dù không giảm mạnh thì cũng rất khó tăng. Nếu xung đột bùng phát thì cũng phải mất nhiều ngày để đi đến một kết cục có thể xác nhận lợi thế thuộc về bên nào. Khi cầm tiền mặt thì luôn có cơ hội.

Thanh khoản HSX và HNX hôm nay chỉ khoảng 15,6k tỷ chưa kể thỏa thuận, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Giao dịch giảm đột ngột như vậy chỉ có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý chứ không phải năng lực của dòng tiền.

Tuy VNI đóng cửa giảm nhẹ (-0,54%) nhưng nhà đầu tư vẫn thiệt hại đáng kể với hơn 41% số cổ phiếu (có giao dịch) giảm quá 1% giá trị. Liên tục 3 phiên gần đây chỉ số lùi lại không nhiều, nhưng ngày nào cũng hơn trăm mã giảm sâu. Thống kê sàn HSX trong 3 phiên gần nhất có 112 cổ phiếu giảm quá 3%, tức là trung bình mỗi ngày “bốc hơi” 1%. Tuy mức giảm này không gây sốc nhưng giống như “cứa từng nhát”!

Hiện mạch thông tin về rủi ro xung đột leo thang bùng nổ chi phối toàn bộ bối cảnh, các thông tin khác đều bị bỏ qua. Do đó ngắn hạn không thể có thông tin hỗ trợ nào khác “đáng giá” để kỳ vọng. Điều duy nhất khá chắc chắn có lẽ là giá dầu sẽ lên cao vì nếu xung đột leo thang, hạ tầng dầu khí và logistics sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thị trường dầu thô trong phiên đầu tuần không có đột biến và cũng tĩnh lặng như thị trường chứng khoán: Dầu WTI neo gần 110 USD/thùng, Brent khoảng 107 USD/thùng. Sự tĩnh lặng này giống như trước một cơ bão vậy.

Điều nên làm lúc này là chờ đợi, không nhất thiết phải chấp nhận rủi ro vì cơ hội sẽ còn nhiều phía trước khi “khói bụi” lắng xuống. Quan trọng sức mua còn ở thời điểm cần thiết. Khoảng thời gian leo thang xung đột tới đây sẽ là phép thử quan trọng với thị trường, vì trạng thái căng thẳng sẽ được đẩy lên cao trào. Nếu thị trường ổn định được thì sức mạnh sẽ thể hiện khi đỉnh điểm qua đi.

Thị trường phái sinh hôm nay “ổn” hơn cơ sở, nhiều cơ hội Long/Short tốt. Vùng 1835.xx – 1850.xx mở biên đủ lớn để trade. Duy có nhịp rơi xuống dưới 1835.xx thì quán tính không đủ. Dưới mức này cũng là khoảng mở biên độ tới tận 1816.xx và basis đảo dương tạo một số bẫy. Tuy nhiên về cơ bản cơ hội vẫn lớn hơn nếu kiểm soát vị thế đúng kỷ luật. Điều bất ngờ là basis cuối phiên lại dương khá rộng hơn 9 điểm. Hiện tình hình có thể thay đổi rất nhanh, thông tin cũng bất thường nên các chênh lệch rộng như vậy sẽ được điều chỉnh ngay lập tức, không phải là cơ hội để giao dịch.

VN30 đóng cửa tại 1836.25. Cản gần nhất ngày mai là 1850; 1859; 1865; 1879; 1887; 1892; 1906. Hỗ trợ 1835; 1816; 1802; 1786; 1769; 1759.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Càng gần đến "hạn chót" có thể khiến xung đột Trung Đông leo thang mạnh, thị trường tài chính toàn cầu càng "nín thở" chờ đợi. Nhà đầu tư trong nước hôm nay giảm mạnh giao dịch và quyết định đứng ngoài, khiến thanh khoản hai sàn xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 3/2025.

Mặc dù thanh khoản thị trường bất động sản có thể phần nào chịu ảnh hưởng bởi lãi suất, các doanh nghiệp có sản phẩm với giá trị sử dụng cao và định giá cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn vẫn xứng đáng để nhà đầu tư tích lũy.

Chứng khoán Mirae Asset dự phóng KDH sẽ đưa vào danh sách chờ loại khỏi danh mục cổ phiếu thành phần do tiếp tục không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65%...

Cuộc họp vào cuối tuần này sẽ thảo luận về hạn ngạch sản lượng của OPEC+ cho tháng 5...

Ngoài FTSE Russell, MSCI được xem là cột mốc chiến lược tiếp theo, trong bối cảnh tiến trình cải cách đang được đẩy nhanh.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Định hình mục tiêu phát triển cho 6 Vùng kinh tế trọng điểm

Tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giải quyết thách thức môi trường cấp bách

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào năm 2030 nâng tổng tỷ suất sinh đạt mức 1,6 con/phụ nữ

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

