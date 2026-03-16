Thanh khoản heo hút, tiền đang chảy sang nhóm bất động sản và đầu tư công, VN-Index khó tăng mạnh?

Dòng tiền đầu cơ đang có sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu tăng nóng gần đây sang bắt đáy nhóm cổ phiếu giảm khá mạnh trước đó như Bất động sản dân cư hay Đầu tư công. Đây đều là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, là nhóm cổ phiếu có mức phục hồi mạnh nhất kể từ đáy tuần vừa qua...

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm sau 2 tuần xung đột tại Iran khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn. Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở Châu Á tiếp tục chịu tác động nặng nề nhất: Nhật bản, Hàn Quốc giảm lần lượt -3,2% và -1,8%. Ở thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 giảm 1,6%; Dow Jones trượt 2%; và Nasdaq giảm 1,3%.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index giảm 2 tuần liên tiếp, biên độ dao động 107 điểm, để mất ngưỡng 1.700 điểm và nằm trong các chỉ số sụt mạnh nhất kể từ xung đột Mỹ - IRAN. Chốt tuần, Vn-Index dừng ở 1.696,24 điểm, giảm -71,6 điểm (-4,05%) dưới sức ép của một số cổ phiếu lớn như: VIC (-19,5 điểm), GAS (-10,4 điểm), VCB (-4,6 điểm), BID (-4,3 điểm), …. Cả tuần, chỉ số VN30 giảm -2,7% trong khi Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt -1,8% và -3,5%.

Nhận định thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng xung đột tại Trung Đông leo thang đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, bên cạnh đó mặt trận thương mại cũng không hề giảm sức nóng khi Mỹ có những động thái mới nhằm mục đích áp thuế quan lên hàng nhập khẩu.

Những gián đoạn do xung đột Mỹ - Iran đang đặt ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế toàn cầu cả về lạm phát, lãi suất, chính sách tiền tệ, chuỗi cung ứng… Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách tích cực tìm kiếm các biện pháp ứng phó để giảm thiểu tác động. Trên thị trường năng lượng, tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) thông báo các nước thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, nhằm đối phó gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng xả kho dự trữ dầu để giảm áp lực giá năng lượng và từ đầu tuần tới, Mỹ sẽ giải phóng hơn 170 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trong vòng 120 ngày để hạ nhiệt thị trường.

Thị trường trong nước chiếu khấu khá mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông khi chỉ số VN-Index giảm -266 điểm (tức mất gần -14%) chỉ trong 2 tuần và đã giảm -286 điểm (-15%) kể từ đỉnh. Tận dụng nhịp điều chỉnh chỉ trong thời gian ngắn, nhiều lãnh đạo và người nhà đã đăng ký mua gom hàng nghìn tỷ cổ phiếu.

Ước tính 14 giao dịch nội bộ có thể diễn ra trong một tháng tới với tổng số tiền khoảng 3.062 tỷ đồng, tính theo thị giá các cổ phiếu ngày 11/3. Thương vụ đáng chú ý nhất là của ông Trần Vũ Minh, con trai của ông Trần Đình Long, Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Doanh nhân này dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng để "gom" 50 triệu cổ phiếu HPG sau khi thị giá HPG hôm 9/3 xuống đáy 6 tháng.

Về các dòng tiền và cổ phiếu, tuần vừa qua, giá dầu tăng +10% nhưng nhóm cổ phiếu Dầu khí giảm -14,3%, trong đó PLX (-21,94%), GAS (-18,11%), PVS (-21,57%)…, mức giảm khá mạnh khiến nhóm cổ phiếu này vẫn nằm dưới ngưỡng 1.650 điểm - đáy của phiên giảm kỷ lục -115 điểm của VN-Index ngày 9/3 vừa qua. Dù giảm mạnh trong tuần vừa qua nhưng nhóm Dầu khí đang có mức tăng tốt nhất thị trường ở thời điểm hiện tại (+51% từ đầu năm).

Ngoài nhóm Dầu khí thì nhóm Phân bón cũng chịu áp lực chốt lời khá mạnh ở phiên cuối tuần.

Tín hiệu này cho thấy dòng tiền đầu cơ đang có sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu tăng nóng gần đây sang bắt đáy nhóm cổ phiếu giảm khá mạnh trước đó như: Bất động sản dân cư (TCH, NLG, KDH, HDG, NVL, CII, TAL) hay Đầu tư công (VCG, HHV, FCN, LCG, KSB). Đây đều là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, là nhóm cổ phiếu có mức phục hồi mạnh nhất kể từ đáy tuần vừa qua (1.650 điểm): Midcap hồi +5% trong khi VN30 (+4,1%), Smallcap (+2,7%) và Vn-Index (+2,6%).

Với hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF định kỳ quý 1/2026 khi nhóm Bluechips bị bán, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tìm đến cơ hội ở nhóm Midcap và Smallcap khi một số cổ phiếu đã giảm về vùng đáy thuế quan hồi tháng 4 hoặc tháng 5/2025. Với sự dịch chuyển dòng tiền như vậy, MBS cho rằng thị trường sẽ khó tăng mạnh, thậm chí chỉ số vẫn có thể điều chỉnh thêm để kiểm định lại vùng hỗ trợ như 1.650 điểm hoặc thấp hơn nhưng cổ phiếu sẽ có sự phân hóa tốt hơn.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng dài hạn của thị trường vẫn tiếp diễn chừng nào cận dưới vùng tích lũy kéo dài 4 tháng cuối năm 2025 (1.600 điểm) chưa bị xuyên thủng. Trong ngắn hạn, thị trường đang trong nhịp giảm khi chỉ số để mất các ngưỡng trung bình hay được quan sát như MA20, MA50, … hỗ trợ ngắn hạn 1.650 điểm, kháng cự 1.750 điểm.

Thị trường có thể điều chỉnh thêm nhưng cổ phiếu đang cho thấy có sự phân hóa tích cực, tức không giảm đồng loạt như trước. Có thể mua thăm dò đối với cổ phiếu trong nhóm vừa và nhỏ như Bất động sản, Chứng khoán, Đầu tư công, Bảo hiểm.

Chứng khoán VCBS cho rằng về mặt kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Doji quanh khu vực 1700.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD tiếp tục hướng xuống tuy nhiên đã ở vùng quá bán mạnh xấp xỉ -30, thêm vào đó việc VN Index đang nằm khá xa đường trung bình động MA20 cho thấy xác suất cao thị trường sẽ sớm có nhịp phục hồi kĩ thuật trở lại với kháng cự gần nhất quanh khu vực 1750.

Trên khung đồ thị giờ, hầu hết các chỉ báo đều cho xu hướng trung lập nhưng chỉ báo CMF vẫn đang đi lên thể hiện cho việc thanh khoản mua chủ động vẫn đang gia tăng trong ngắn hạn chứ chưa rút ra khỏi thị trường.

"Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư đang có tỉ lệ tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường. Các nhà đầu tư nên chủ động cơ cấu lại danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu có xu hướng yếu hơn VN Index, chỉ nên duy trì tỉ trọng với những cổ phiếu vẫn thu hút được dòng tiền và giữ vững được hỗ trợ cũng như xu hướng sideway – tích lũy thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ, hóa chất", ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu Phân tích nhấn mạnh.

Ở góc nhìn khác, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng trong kịch bản tiêu cực, thị trường kiểm định lực cầu tại vùng 1.600 điểm, có thể đi kèm áp lực bán giải chấp. Trong kịch bản cơ sở, thị trường có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.700−1.750 điểm.

Dòng tiền được kỳ vọng tập trung vào những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng (được cập nhật trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới) và ít chịu ảnh hưởng/hưởng lợi từ biến động địa chính trị. Dù vậy, trong bối cảnh những rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu và độ biến động trên thị trường tăng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị tiền mặt một cách chủ động để linh hoạt tích lũy cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt tại các vùng định giá hợp lý.