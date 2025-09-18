Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng
Kim Phong
18/09/2025, 12:00
Động thái giảm lãi suất của FED đêm qua không đủ để kích thích sự hào hứng trong nước. Trọn phiên sáng nay cổ phiếu chìm trong sắc đỏ bất chấp một vài mã vốn hóa lớn đang cố gắng đỡ điểm cho VN-Index.
VIC tăng 2,38%, VHM tăng 1,85% đang kéo về gần 5 điểm cho chỉ
số, nhưng VN-Index kết phiên sáng vẫn giảm 0,19% tương đương -3,11 điểm. Suốt cả
phiên giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo số tăng. Chốt phiên
sàn HoSE chỉ có 97 mã tăng và 203 mã giảm.
Sắc đỏ cũng đang lan tràn trong rổ VN30 với 7 mã tăng/23 mã
giảm, chỉ số đại diện giảm 0,09%. Ngoài VIC và VHM, có thêm STB tăng 1,42%, VRE
tăng 1,16%, SSI tăng 1,11%, LPB tăng 0,77%, MSN tăng 0,24%.
Phía ngược lại, có tới 9 mã giảm quá 1%. May mắn cho VN-Index
là số này không nhiều cổ phiếu lớn: GAS giảm 1,41%VCB giảm 1,23% là hai mã duy
nhất trong top 10 vốn hóa. Dù vậy trong 10 cổ phiếu hàng đầu này thì cũng chỉ
duy nhất VIC và VHM tăng.
Diễn biến suy yếu của nhóm dẫn dắt không phải là mới. Hai
phiên liền trước các trụ đã cố gắng thay nhau nâng đỡ điểm số nhưng vẫn không đủ
lực. Sáng nay nếu không có VIC và VHM thì tình hình đã xấu đi đáng kể. Bản thân
hai trụ này cũng bị chèn ép mạnh: VIC trượt giảm 2,27% so với giá cao nhất lúc
9h30 và VHM trượt giảm tới 3,14% so với đỉnh lúc 10h. VRE cũng không kém, trượt
giảm 3,02% so với đỉnh. Thống kê có tới 22/30 mã của rổ blue-chips đã trượt giảm
tối thiểu 1% chỉ trong phiên sáng.
Tác động đáng chú ý hơn của sự rã đám trong nhóm dẫn dắt là
phản ứng khá tệ ở các cổ phiếu còn lại. Không còn khả năng đi ngược dòng nữa, sắc
đỏ lan rộng và nhiều mã giảm sâu. Trong 203 cổ phiếu đang đỏ, có 80 mã giảm quá
1%. Không chỉ blue-chips, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng yếu: Chỉ số Midcap đang
giảm 0,39%, Smallcap giảm 0,32%. Những cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh có thể kể
tới DXG giảm 1,3%, NVL giảm 2,58%, PVD giảm 1,7%, BSR giảm 1,48%, EIB giảm
1,12%, GMD giảm 2,31%...
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tụt xuống đáy mới với
11.384 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu tháng 7 vừa qua. Thanh khoản rổ VN30 cũng
tương tự, chỉ đạt 6.623 tỷ đồng. Mức giao dịch này kết hợp với mặt bằng giá kém,
biên độ trượt giá rộng trong phiên cho thấy dòng tiền mua đã nhỏ đi đáng kể.
Ở nhóm cổ phiếu ngược dòng, khả năng giữ giá đang rất hạn chế.
Dù trong 97 mã xanh vẫn có 50 cổ phiếu ghi nhận tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ
dồn vào khoảng 20 mã, những cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm
giao dịch vượt trăm tỷ có 8 cổ phiếu là SSI tăng 1,11%, CII tăng 3,61%, STB tăng
1,42%, DIG tăng 1,48%, NKG tăng 1,29% cùng với bộ ba VIC, VHM và VRE.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua đột biến, quy mô giải ngân
trên HoSE chỉ còn 923,2 tỷ đồng, giảm 38% so với sáng hôm qua. Giá trị bán ròng
đạt 541,1 tỷ đồng. Tuy vậy cũng không có cổ phiếu nào bị bán nổi trội, nhiều nhất
là TCB -58,2 tỷ, VIX -43,6 tỷ, VCB -41,4 tỷ, MWG -36,2 tỷ, CII -34,1 tỷ, MBB
-30,9 tỷ. Phía mua ròng có VHM +53,6 tỷ, VIC -47,9 tỷ, STB +32,6 tỷ, HVN +23,4
tỷ, MSN +22,6 tỷ.
Với sự nâng đỡ của nhóm Vin, VN-Index sáng nay vẫn trụ được
trên mức trung bình 20 phiên. Dù vậy diễn biến tụt giá của các trụ này cũng cho
thấy rủi ro vẫn còn. Nếu dòng tiền đỡ vẫn kém như vậy thì sức ép có thể tăng lên
khi lượng hàng trên đỉnh ngắn hạn về tài khoản. Hôm nay cũng là phiên đáo hạn hợp
đồng tương lai chỉ số VN30, hứa hẹn nhiều biến động.
