Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng

Động thái giảm lãi suất của FED đêm qua không đủ để kích thích sự hào hứng trong nước. Trọn phiên sáng nay cổ phiếu chìm trong sắc đỏ bất chấp một vài mã vốn hóa lớn đang cố gắng đỡ điểm cho VN-Index.

VIC tăng 2,38%, VHM tăng 1,85% đang kéo về gần 5 điểm cho chỉ số, nhưng VN-Index kết phiên sáng vẫn giảm 0,19% tương đương -3,11 điểm. Suốt cả phiên giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo số tăng. Chốt phiên sàn HoSE chỉ có 97 mã tăng và 203 mã giảm.

Sắc đỏ cũng đang lan tràn trong rổ VN30 với 7 mã tăng/23 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,09%. Ngoài VIC và VHM, có thêm STB tăng 1,42%, VRE tăng 1,16%, SSI tăng 1,11%, LPB tăng 0,77%, MSN tăng 0,24%.

Phía ngược lại, có tới 9 mã giảm quá 1%. May mắn cho VN-Index là số này không nhiều cổ phiếu lớn: GAS giảm 1,41%VCB giảm 1,23% là hai mã duy nhất trong top 10 vốn hóa. Dù vậy trong 10 cổ phiếu hàng đầu này thì cũng chỉ duy nhất VIC và VHM tăng.

Diễn biến suy yếu của nhóm dẫn dắt không phải là mới. Hai phiên liền trước các trụ đã cố gắng thay nhau nâng đỡ điểm số nhưng vẫn không đủ lực. Sáng nay nếu không có VIC và VHM thì tình hình đã xấu đi đáng kể. Bản thân hai trụ này cũng bị chèn ép mạnh: VIC trượt giảm 2,27% so với giá cao nhất lúc 9h30 và VHM trượt giảm tới 3,14% so với đỉnh lúc 10h. VRE cũng không kém, trượt giảm 3,02% so với đỉnh. Thống kê có tới 22/30 mã của rổ blue-chips đã trượt giảm tối thiểu 1% chỉ trong phiên sáng.

Tác động đáng chú ý hơn của sự rã đám trong nhóm dẫn dắt là phản ứng khá tệ ở các cổ phiếu còn lại. Không còn khả năng đi ngược dòng nữa, sắc đỏ lan rộng và nhiều mã giảm sâu. Trong 203 cổ phiếu đang đỏ, có 80 mã giảm quá 1%. Không chỉ blue-chips, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng yếu: Chỉ số Midcap đang giảm 0,39%, Smallcap giảm 0,32%. Những cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh có thể kể tới DXG giảm 1,3%, NVL giảm 2,58%, PVD giảm 1,7%, BSR giảm 1,48%, EIB giảm 1,12%, GMD giảm 2,31%...

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tụt xuống đáy mới với 11.384 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu tháng 7 vừa qua. Thanh khoản rổ VN30 cũng tương tự, chỉ đạt 6.623 tỷ đồng. Mức giao dịch này kết hợp với mặt bằng giá kém, biên độ trượt giá rộng trong phiên cho thấy dòng tiền mua đã nhỏ đi đáng kể.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong phiên sáng nay.

Ở nhóm cổ phiếu ngược dòng, khả năng giữ giá đang rất hạn chế. Dù trong 97 mã xanh vẫn có 50 cổ phiếu ghi nhận tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ dồn vào khoảng 20 mã, những cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm giao dịch vượt trăm tỷ có 8 cổ phiếu là SSI tăng 1,11%, CII tăng 3,61%, STB tăng 1,42%, DIG tăng 1,48%, NKG tăng 1,29% cùng với bộ ba VIC, VHM và VRE.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua đột biến, quy mô giải ngân trên HoSE chỉ còn 923,2 tỷ đồng, giảm 38% so với sáng hôm qua. Giá trị bán ròng đạt 541,1 tỷ đồng. Tuy vậy cũng không có cổ phiếu nào bị bán nổi trội, nhiều nhất là TCB -58,2 tỷ, VIX -43,6 tỷ, VCB -41,4 tỷ, MWG -36,2 tỷ, CII -34,1 tỷ, MBB -30,9 tỷ. Phía mua ròng có VHM +53,6 tỷ, VIC -47,9 tỷ, STB +32,6 tỷ, HVN +23,4 tỷ, MSN +22,6 tỷ.

Với sự nâng đỡ của nhóm Vin, VN-Index sáng nay vẫn trụ được trên mức trung bình 20 phiên. Dù vậy diễn biến tụt giá của các trụ này cũng cho thấy rủi ro vẫn còn. Nếu dòng tiền đỡ vẫn kém như vậy thì sức ép có thể tăng lên khi lượng hàng trên đỉnh ngắn hạn về tài khoản. Hôm nay cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30, hứa hẹn nhiều biến động.