Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, có nhiều cơ hội hợp tác phát triển điện gió
Đỗ Phong
26/05/2026, 18:00
Trong bối cảnh khu vực Châu Á- Thái Bình Dương đang đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng, điện gió ngày càng đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với an ninh năng lượng mà còn với mục tiêu NetZero, phát triển công nghiệp năng lượng mới và thu hút đầu tư. Đặc biệt, trước nhu cầu điện của Việt Nam đang tiếp tục tăng mạnh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, điện gió sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng thời gian tới...
Tại cuộc họp thông tin về Hội nghị Năng lượng gió khu vực
Châu Á- Thái Bình Dương 2026 (APAC Wind Energy Summit 2026) chiều ngày
26/5/2026, do Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) và Báo đầu tư- Tài chính tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp nhấn mạnh thông điệp điện gió đang trở
thành một trụ cột quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam và
khu vực APAC.
Điện gió cũng đóng vai trò quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết NetZero
và chuyển dịch năng lượng xanh. Không những thế, điện gió còn mở ra cơ hội phát triển chuỗi cung
ứng và công nghiệp năng lượng mới trong khu vực. Tại sự kiện, các tổ chức,
doanh nghiệp trong ngành đã trao đổi về xu hướng phát triển,
vai trò của Việt Nam trong bức tranh khu vực cũng như các cơ hội hợp tác trong
giai đoạn phát triển mới.
VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG
NHỮNG THỊ TRƯỜNG GIÀU TIỀM NĂNG ĐIỆN GIÓ TRONG KHU VỰC
Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng
lượng, điện gió còn mở ra cơ hội phát triển cho cung ứng công nghiệp năng lượng
mới và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn. Việt Nam được đánh giá là một trong những
thị trường giàu tiềm năng nhất khu vực với điều kiện thuận lợi để tham gia sâu
hơn vào chuỗi giá trị điện gió toàn cầu.
Nhận định vị trí của Việt Nam trên bản đồ điện gió thế giới
và khu vực, ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng
Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) cho biết theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Việt
Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 26-38 GW điện gió trên bờ, gần bờ và
khoảng 6-17 GW điện gió ngoài khơi dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035.
Với mục tiêu này, nếu nhìn rộng ra các nước trong khu vực châu
Á- Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc và Ấn Độ), Việt Nam có thể coi là nước dẫn đầu,
cả về điện gió trên bờ và ngoài khơi.
Ông Thắng nhận xét, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt
Nam có tiềm năng điện gió trên bờ, gần bờ rất tốt. Riêng ngoài khơi, Việt Nam
được đánh giá là có tiềm năng tốt nhất khu vực, ước khoảng 600 GW.
Theo ông Thắng, để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng
hai con số, nhu cầu điện sẽ rất cao. Do đó, điện gió là một trong những nguồn
năng lượng bổ sung đóng vai trò cực kỳ
quan trọng trong cơ cấu năng lượng.
Là đơn vị tổng thầu đã thi công lắp đặt hơn 2.000 MW điện
gió và điện mặt trời tại Việt Nam và khu vực (như Lào, Philippines), ông Nguyễn
Ngọc Tú, Giám đốc Phát triển Kinh doanh IPC E&C cũng có chung nhìn nhận,
đánh giá cao về tiềm năng điện gió Việt Nam.
Chia sẻ điều này, ông Ngô Tiến Đạt, Giám đốc Quốc gia tại Việt
Nam, Suzlon Energy đánh giá Việt Nam là quốc gia rất tiềm năng và có nhiều cơ hội
về hợp tác phát triển điện gió trong khu vực APAC. Việt Nam có tốc độ phát triển
nhanh, kéo theo nhu cầu điện lớn. Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế nguồn lao động
trẻ, năng động, năng lực tốt. Đó là lý do Suzlon chọn đặt hub đầu tiên tại Việt
Nam để phục vụ khu vực Đông Nam Á và các nước xung quanh.
Còn ông Alessandro Antonioli, Giám đốc Quốc gia tại Việt
Nam, CIP nhận xét Việt Nam có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ về gió nhờ nguồn tài
nguyên thiên nhiên ưu đãi: tốc độ gió cao, chất lượng ổn định, đường bờ biển
dài. Một yếu tố khác là nhu cầu nội địa. Nền kinh tế đang phát triển cần nhiều
năng lượng ổn định, giá cả phải chăng và bền vững.
Không những thế, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất
từ Châu Âu, Mỹ sang Việt Nam đòi hỏi năng lượng xanh. Theo ông Alessandro
Antonioli, “đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội nếu có chính sách hỗ trợ,
khung thương mại rõ ràng và nâng cao chuỗi cung ứng địa phương”.
Cũng tại cuộc họp, các chuyên gia đã cùng trao đổi các vấn đề
về giá, chi phí giá thành, chi phí đầu tư điện gió, chính sách phát triển cũng
như kinh nghiệm triển khai dự án từ các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, các
chuyên gia cũng thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các
doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, phát triển năng lượng mới, góp
phần tự chủ năng lượng.
Ông Nguyễn Tuấn, Trưởng ban thương mại, PTSC khẳng định
trong bối cảnh hiện nay, phát triển điện gió là một xu hướng không thể đảo ngược.
Đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, xung đột Trung Đông, việc tự chủ
năng lượng là vô cùng quan trọng với phát triển của mỗi quốc gia.
“Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải dựa vào năng lượng
tái tạo, trong đó năng lượng gió, đặc biệt là gió ngoài khơi là rất quan trọng”,
ông Tuấn nói.
KẾT NỐI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC DÒNG VỐN, CÔNG NGHỆ, CHUỖI CUNG ỨNG QUỐC TẾ
Có thể thấy, trong bối cảnh khu vực châu Á- Thái Bình Dương
đang đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng, điện gió ngày càng đóng vai trò
quan trọng không chỉ đối với an ninh năng lượng mà còn đối với mục tiêu NetZero,
phát triển công nghiệp năng lượng mới và thu hút vốn đầu tư dài hạn.
Ông Thắng cho rằng “trong bối cảnh nhu cầu điện của Việt Nam
đang tiếp tục tăng mạnh phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, điện gió
sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam
thời gian tới.
“Thông qua APAC Wind Energy Summit 2026 tại Hà Nội sẽ gửi một
thông điệp tích cực đến cộng đồng đầu tư quốc tế rằng Việt Nam đang là một thị
trường rất hấp dẫn và có nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư trong lĩnh vực điện gió
kể cả trên bờ và ngoài khơi”.
Đây là một trong những diễn đàn điện gió quan trọng nhất khu
vực châu Á- Thái Bình Dương, thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính
sách, tổ chức tài chính, tập đoàn năng lượng, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu
thế giới.
Đại diện GWEC kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn
nữa sự kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ, chuỗi cung ứng quốc tế,
đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam và
các đối tác toàn cầu trong lĩnh vực như phát triển dự án, sản xuất thiết bị, hạ
tầng cảng biển, logistics, tài chính xanh, chuỗi cung ứng ngành điện gió…
Cũng theo GWEC, APAC Wind Energy Summit
2026 không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng của ngành năng lượng mà còn là
nền tảng hợp tác dài hạn, thúc đẩy phát triển công nghiệp điện gió, công nghiệp
xanh ở Việt Nam cũng như trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại Châu Á- Thái
Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện
gió và chuỗi cung ứng”, ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính- Đầu
tư cho biết Hội nghị là sự kiện thương mại hàng đầu khu vực dành cho ngành điện
gió, tạo môi trường giá trị để trao đổi về những chủ đề then chốt định hình tương
lai ngành điện gió khu vực; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác.
“Chủ đề hội nghị thể hiện ý nghĩa quan trọng với những nền
kinh tế đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, trong đó có Việt
Nam, một quốc gia luôn khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đặc biệt
là cam kết NetZero vào năm 2050”, ông Minh nhấn mạnh.
Cũng thông qua Hội nghị sẽ cung cấp các thông tin về sức hút
từ thị trường điện gió Việt Nam, các doanh nghiệp thế giới và trong nước có thể
khai mở Việt Nam hợp tác đầu tư; những cập nhật chính sách từ Chính phủ Việt
Nam nhằm thúc đẩy ngành năng lượng mới phát triển bền vững…
APAC Wind Energy Summit 2026 diễn ra từ 9-11/6/2026 là sự kiện thương mại hàng đầu khu vực dành cho ngành điện gió được tổ chức bởi GWEC và đối tác chiến lược. Hội nghị dự kiến thu hút khoảng hơn 600 nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành, nhà phát triển, nhà đầu tư và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế, tạo môi trường lý tưởng trao đổi, mang đến các cơ hội hợp tác thương mại trong tương lai. Hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối chính sách, đầu tư và công nghệ quan trọng của ngành năng lượng tái tạo trong khu vực.
