Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là thời điểm cuối năm, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 221/CĐ-TTg ngày 19/11/2025 về việc tập trung ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu. Công điện được gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Công điện nêu rõ từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong 10 tháng năm 2025, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 762,4 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu 391 tỷ USD, tăng 16,2%; nhập khẩu 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%. Cán cân thương mại thặng dư 19,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; thách thức lớn hơn cơ hội. Để gia tăng động lực thúc đẩy xuất khẩu, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Thứ nhất, với các bộ, cơ quan và địa phương: Yêu cầu kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô cần được phối hợp hài hòa, hợp lý và hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Thứ hai, với Ngân hàng Nhà nước: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; kiểm soát dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Công điện yêu cầu điều hành tỉ giá, lãi suất phù hợp diễn biến thị trường, bảo đảm tính linh hoạt để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Thứ ba, với Bộ Công Thương: Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ trong dịp cuối năm và đầu năm mới. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng. Bộ Công Thương cần đẩy nhanh đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương với các đối tác tiềm năng; đồng thời tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ.

Bộ cũng được giao chỉ đạo hệ thống thương vụ ở nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối đối tác và quảng bá sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ tư, với Bộ Tài chính: Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm; rà soát, xây dựng mức thuế xuất nhập khẩu phù hợp cam kết hội nhập, hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu. Bộ Tài chính được giao nghiên cứu các phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Công điện cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa tại các cửa khẩu, ngăn chặn gian lận xuất xứ và hàng kém chất lượng.

Thứ năm, với Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ “thẻ vàng” EC; thúc đẩy đàm phán mở cửa thị trường nông sản. Bộ được giao xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, mã số vùng trồng – vùng nuôi và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Thứ sáu, với Bộ Ngoại giao: Tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài. Các cơ quan đại diện Việt Nam được yêu cầu kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương; vận động tạo đồng thuận trong nội khối GCC nhằm thúc đẩy tiến độ đàm phán FTA Việt Nam – GCC.

Các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao được giao thành lập các Tổ công tác thúc đẩy thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh…, đồng thời xử lý vướng mắc trong các FTA hiện có và đẩy nhanh đàm phán các FTA mới dự kiến ký trong cuối năm 2025 và đầu 2026.

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bám sát tình hình sản xuất và xuất khẩu trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các địa phương có nông sản xuất khẩu qua biên giới cần cập nhật thường xuyên thông tin từ các tỉnh biên giới, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ nông dân chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận để tránh ùn ứ hàng hóa.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu, Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh linh hoạt, chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm; đồng thời mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện Công điện. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.