Trang chủ Địa phương

Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Đại học Nam Cao tại Ninh Bình

Nguyễn Thuấn

19/08/2025, 15:10

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đây là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện mô hình quản lý, khai thác tiềm năng phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo tại địa phương. Theo Quyết định, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Việc điều chỉnh này phù hợp với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính, đồng thời mở ra cơ hội phát triển không gian đào tạo, nghiên cứu gắn với ứng dụng công nghệ cao tại địa bàn.

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, có chức năng quản lý nhà nước đối với Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao; đồng thời tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất và kinh doanh trong phạm vi hai khu vực nói trên theo quy định pháp luật.

Với tư cách pháp nhân, Ban Quản lý được đặt trụ sở tại Ninh Bình, sử dụng con dấu hình quốc huy và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại. Đơn vị này cũng được ngân sách nhà nước cấp kinh phí quản lý hành chính, kinh phí sự nghiệp và vốn tư vấn phát triển theo kế hoạch hằng năm; ngoài ra còn có thể huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ hoạt động.

Quyết định 1777/QĐ-TTg giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, bảo đảm thống nhất với các văn bản của Chính phủ, trong đó có Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013 và Quyết định số 1541/QĐ-TTg ngày 10/12/2024.

Việc thành lập Ban Quản lý mới cũng đồng nghĩa với việc bãi bỏ Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam trước đây.

Cùng với các khu công nghiệp, khu du lịch, sự hình thành khu công nghệ cao tại Ninh Bình sẽ góp phần thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời tạo môi trường nghiên cứu – đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là bước chuẩn bị để địa phương tận dụng hiệu quả xu thế chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình có hiệu lực từ ngày 18/8/2025.

khu công nghệ cao ninh bình

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình...

