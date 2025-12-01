Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 2609/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam...

Quyết định số 2609/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưởng ban Quản lý trình UBND thành phố Đà Nẵng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Khu kinh tế mở Chu Lai thành lập vào tháng 6/2003. Ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (trong đó có Khu kinh tế mở Chu Lai đã thành lập trước đó-PV).

Hiện Khu kinh tế mở Chu Lai có diện tích hơn 27.000ha, thu hút 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 94 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 3,69 tỷ USD). Trong đó có 63 dự án FDI, tạo việc làm cho 45.000 - 50.000 lao động, đóng góp 55 - 65% thu ngân sách Quảng Nam trước sáp nhập.

Cảng Chu Lai với hệ thống hạ tầng hiện đại.

Tại Khu kinh tế mở Chu Lai đã có 14 khu công nghiệp được thành lập, 7 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 165 dự án với vốn đăng ký hơn 82.000 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia kinh tế, Khu kinh tế mở Chu Lai hiện là một trong những khu vực phát triển kinh tế quan trọng của thành phố Đà Nẵng, bởi sự phát triển mạnh mẽ của Khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian qua không chỉ tạo ra hàng chục ngàn việc làm mà còn đóng góp khá lớn vào ngân sách của tỉnh Quảng Nam trước đây. Sau khi sáp nhập, cùng với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao hiện hữu, thành phố Đà Nẵng có thêm nhiều động lực mới để phát triển. Tại phía Bắc thành phố có cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế thì Khu kinh tế mở Chu Lai (ở phía Nam) nổi lên như một điểm sáng, sẽ là động lực mới tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới của thành phố Đà Nẵng.