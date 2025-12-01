Thứ Hai, 01/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

01/12/2025, 14:58

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 2609/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam...

Khu Kinh tế mở Chu Lai
Khu Kinh tế mở Chu Lai

Quyết định số 2609/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưởng ban Quản lý trình UBND thành phố Đà Nẵng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Khu kinh tế mở Chu Lai thành lập vào tháng 6/2003. Ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (trong đó có Khu kinh tế mở Chu Lai đã thành lập trước đó-PV).

Hiện Khu kinh tế mở Chu Lai có diện tích hơn 27.000ha, thu hút 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 94 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 3,69 tỷ USD). Trong đó có 63 dự án FDI, tạo việc làm cho 45.000 - 50.000 lao động, đóng góp 55 - 65% thu ngân sách Quảng Nam trước sáp nhập.

Cảng Chu Lai với hệ thống hạ tầng hiện đại.
Cảng Chu Lai với hệ thống hạ tầng hiện đại.

Tại Khu kinh tế mở Chu Lai đã có 14 khu công nghiệp được thành lập, 7 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 165 dự án với vốn đăng ký hơn 82.000 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia kinh tế, Khu kinh tế mở Chu Lai hiện là một trong những khu vực phát triển kinh tế quan trọng của thành phố Đà Nẵng, bởi sự phát triển mạnh mẽ của Khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian qua không chỉ tạo ra hàng chục ngàn việc làm mà còn đóng góp khá lớn vào ngân sách của tỉnh Quảng Nam trước đây. Sau khi sáp nhập, cùng với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao hiện hữu, thành phố Đà Nẵng có thêm nhiều động lực mới để phát triển. Tại phía Bắc thành phố có cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế thì Khu kinh tế mở Chu Lai (ở phía Nam) nổi lên như một điểm sáng, sẽ là động lực mới tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Cần 19.500 tỷ đồng phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn

10:19, 21/11/2025

Đà Nẵng: Cần 19.500 tỷ đồng phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn

Đà Nẵng nâng tầm cảng cá Thọ Quang thành Trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung

07:38, 15/11/2025

Đà Nẵng nâng tầm cảng cá Thọ Quang thành Trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung

Đà Nẵng: Điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế

20:16, 07/11/2025

Đà Nẵng: Điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế

Từ khóa:

công nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng hạ tầng hiện đại Khu kinh tế mở Chu Lai Quyết định 2609/QĐ-TTg

Đọc thêm

Nhiều hoạt động hợp tác mới từ các địa phương Trung Quốc hướng tới miền Bắc Việt Nam

Nhiều hoạt động hợp tác mới từ các địa phương Trung Quốc hướng tới miền Bắc Việt Nam

Với các định hướng phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đường sắt, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) của TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Quảng Châu và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc thời gian gần đây đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác mới với hai địa phương này, nhằm thúc đẩy kết nối đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc ....

Thành phố Hồ Chí Minh và mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh và mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế

Thông qua việc thu hút các tập đoàn quốc tế, thúc đẩy mô hình tài sản số, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, UAV, đổi mới sáng tạo và logistics, TP.Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế và công nghệ hàng đầu trong thập kỷ mới.

Mở đường cho tư nhân tham gia vào các dự án PPP

Mở đường cho tư nhân tham gia vào các dự án PPP

Việc sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) mới đây đánh dấu bước chuyển quan trọng, mở rộng phạm vi lĩnh vực, tăng quyền cho địa phương và bổ sung cơ chế chia sẻ rủi ro, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn để khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng quốc gia...

Doanh nghiệp Bắc Âu đầu tư mạnh vào công nghệ và chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp Bắc Âu đầu tư mạnh vào công nghệ và chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Với những thế mạnh nổi bật cũng như sự tương đồng trong định hướng phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số, các quốc gia Bắc Âu ngày càng tích cực mở rộng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực đầy tiềm năng này...

Thủ tướng yêu cầu rà soát và điều chỉnh các quy hoạch của Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu rà soát và điều chỉnh các quy hoạch của Hà Nội

Thành phố Hà Nội cần khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc, khắc phục hạn chế và thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phụ nữ Việt Nam: Những "nữ chiến binh thầm lặng" trong kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

3 dòng chảy thịnh vượng hội tụ tại Izumi Canaria

Bất động sản

3

GGI và Goldwind hợp tác phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng

Nhà đầu tư

4

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Bất động sản

5

TP. Hồ Chí Minh: Chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy