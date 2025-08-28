Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có tối thiểu 15 viên chức

Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải bảo đảm số lượng người làm việc tối thiểu là 15 viên chức. Đồng thời, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Đề xuất được Bộ Nội vụ nêu tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, và định hướng sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các nội dung quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 120/2020/NĐCP cần được sửa đổi để bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, địa phương sau sắp xếp.

Do đó, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ để bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của các bộ.

Đồng thời, bỏ quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung nguyên tắc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 viên chức. Đồng thời, bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dự thảo Nghị định cũng hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, theo hướng quy định trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở đó, phân cấp cho người đứng đầu Bộ, ngành quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Trong đó sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, điều kiện. Cụ thể, sẽ hoàn thiện tiêu chí, điều kiện về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bao quát đầy đủ các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của 7 ngành, lĩnh vực theo quy định tại Luật Quy hoạch và Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của các ngành, lĩnh vực. Từ đó, làm cơ sở định hướng cho các Bộ, ngành địa phương sắp xếp, phát triển hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Về số lượng người làm việc tối thiểu, hoàn thiện tiêu chí, điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu khi thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức, đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và nhóm 2 thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động được xác định theo Đề án thành lập để các bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.