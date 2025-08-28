Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có tối thiểu 15 viên chức

Nhật Dương

28/08/2025, 09:42

Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải bảo đảm số lượng người làm việc tối thiểu là 15 viên chức. Đồng thời, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đề xuất được Bộ Nội vụ nêu tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, và định hướng sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các nội dung quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 120/2020/NĐCP cần được sửa đổi để bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, địa phương sau sắp xếp.

Do đó, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ để bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của các bộ.

Đồng thời, bỏ quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung nguyên tắc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 viên chức. Đồng thời, bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dự thảo Nghị định cũng hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, theo hướng quy định trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở đó, phân cấp cho người đứng đầu Bộ, ngành quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Trong đó sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, điều kiện. Cụ thể, sẽ hoàn thiện tiêu chí, điều kiện về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bao quát đầy đủ các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của 7 ngành, lĩnh vực theo quy định tại Luật Quy hoạch và Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của các ngành, lĩnh vực. Từ đó, làm cơ sở định hướng cho các Bộ, ngành địa phương sắp xếp, phát triển hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Về số lượng người làm việc tối thiểu, hoàn thiện tiêu chí, điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu khi thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức, đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và nhóm 2 thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động được xác định theo Đề án thành lập để các bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đề xuất mới về tiền lương, thu nhập của viên chức

09:00, 15/08/2025

Đề xuất mới về tiền lương, thu nhập của viên chức

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

15:22, 12/08/2025

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Đề xuất viên chức được góp vốn, thành lập, điều hành doanh nghiệp

16:00, 08/08/2025

Đề xuất viên chức được góp vốn, thành lập, điều hành doanh nghiệp

Từ khóa:

chi thường xuyên dân sinh Đơn vị sự nghiệp công lập viên chức Vneconomy

Đọc thêm

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Sáng ngày 28/8, biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, cùng với máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) đã tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho sự kiện A80...

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước...

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ…

Thanh Hóa: Lũ sông Bưởi dâng cao, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Thanh Hóa: Lũ sông Bưởi dâng cao, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ rạng sáng 27/8, trên địa bàn xã Kim Tân, Thanh Hoá xuất hiện mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Bưởi dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng và đe dọa an toàn đê điều.

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Buổi lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Tiêu điểm

2

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

3

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Kinh tế số

4

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư

5

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: