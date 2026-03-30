Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 với nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc triển khai đồng bộ tuyển sinh trực tuyến và định hướng phân bổ học sinh theo nơi cư trú thực tế...

Theo kế hoạch, toàn bộ quy trình đăng ký tuyển sinh sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua cổng tuyển sinh dùng chung của Thành phố.

Hệ thống sử dụng mã định danh cá nhân làm cơ sở dữ liệu chính, kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và đồng bộ thông tin.

Một điểm mới quan trọng là việc xác định nơi ở hiện tại của học sinh thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID của phụ huynh hoặc người giám hộ. Dữ liệu này kết hợp với hệ thống bản đồ số (GIS) sẽ giúp xác định khoảng cách thực tế từ nơi ở đến trường, từ đó hỗ trợ phân bổ chỗ học hợp lý, ưu tiên học sinh được học gần nhà.

Nguyên tắc tuyển sinh được xây dựng theo hướng linh hoạt, không phụ thuộc hoàn toàn vào địa giới hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp với UBND cấp xã điều tiết học sinh giữa các khu vực, đặc biệt là các vùng giáp ranh, nhằm tối ưu hóa mạng lưới trường lớp và giảm áp lực giao thông.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, trong đó ưu tiên các nhóm đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân và trẻ mồ côi.

Ở từng cấp học, phương thức tuyển sinh được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù giáo dục của Thành phố.

Đối với bậc mầm non, Thành phố đặt mục tiêu huy động 100% trẻ 5 tuổi và ít nhất 90% trẻ 3 - 4 tuổi đến trường; đồng thời, từng bước mở rộng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non. Việc tuyển sinh vẫn theo hình thức trực tuyến, kết hợp với điều tiết linh hoạt giữa các địa bàn.

Ở cấp tiểu học, tuyển sinh lớp 1 được thực hiện hoàn toàn theo hình thức xét tuyển, dựa trên dữ liệu cư trú và độ tuổi. Thành phố không giải quyết các trường hợp học sinh học sớm tuổi hoặc không có thông tin trong hệ thống dữ liệu ngành. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể, bảo đảm sĩ số lớp học theo quy định.

Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 tiếp tục được triển khai song song với chương trình đại trà. Việc tuyển sinh chương trình này không giới hạn theo địa giới hành chính, nhưng ưu tiên học sinh cư trú tại địa bàn hoặc khu vực lân cận.

Ở cấp trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 6 chủ yếu theo hình thức xét tuyển. Tuy nhiên, đối với một số trường thực hiện mô hình chất lượng cao hoặc hội nhập quốc tế, có thể kết hợp thêm khảo sát đánh giá năng lực. Học sinh không trúng tuyển vào các trường này vẫn được bảo đảm phân bổ chỗ học theo quy trình chung.

Đối với bậc trung học phổ thông, tuyển sinh lớp 10 tiếp tục duy trì hai phương thức: thi tuyển đối với các trường công lập và xét tuyển đối với một số loại hình trường khác. Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường công lập, đồng thời có thể tham gia tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, Thành phố vẫn duy trì các diện tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, học sinh khuyết tật hoặc thuộc diện đặc thù theo quy định. Việc phân bổ học sinh trúng tuyển thẳng cũng ưu tiên yếu tố khoảng cách địa lý để thuận tiện cho việc học tập.

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027 được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục của TP.Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác tuyển sinh đầu cấp.