Từ 1/1/2026, chấm dứt hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trực thuộc Sở Y tế bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản,… và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại gồm có 02 cơ sở: Cơ sở chính tại số 01 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.Hồ Chí Minh; cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại được thực hiện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan và quy định của UBND Thành phố.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định được tiếp tục áp dụng quyết định xếp hạng đã được ban hành trước khi tổ chức lại, cho đến khi có hướng dẫn hoặc quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.