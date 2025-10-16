Thứ Năm, 16/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Từ 1/1/2026, chấm dứt hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Song Hoàng

16/10/2025, 16:13

Từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản,… và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định...

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trực thuộc Sở Y tế bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản,… và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại gồm có 02 cơ sở: Cơ sở chính tại số 01 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.Hồ Chí Minh; cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại được thực hiện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan và quy định của UBND Thành phố.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định được tiếp tục áp dụng quyết định xếp hạng đã được ban hành trước khi tổ chức lại, cho đến khi có hướng dẫn hoặc quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

15:01, 16/10/2025

Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

11:53, 15/10/2025

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

14:37, 06/10/2025

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Đọc thêm

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ lây lan dịp thời tiết chuyển mùa Thu- Đông

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ lây lan dịp thời tiết chuyển mùa Thu- Đông

Theo Bộ Y tế, thời tiết chuyển mùa Thu - Đông cùng với tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng giao lưu, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, nhất là các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, Covid-I9, viêm phổi...

Tháo gỡ

Tháo gỡ "điểm nghẽn", thu hút chuyên gia pháp luật là người Việt Nam ở nước ngoài

Các chuyên gia công nghệ, pháp lý là người Việt Nam ở nước ngoài có thể tư vấn, hỗ trợ tham gia giải quyết tranh chấp cho các công ty, doanh nghiệp Việt Nam hoặc góp phần thúc đẩy số hóa dữ liệu pháp luật, AI hỗ trợ xét xử, blockchain trong hợp đồng thông minh…

Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

Không chỉ mở ra một lựa chọn an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn cho bệnh nhân hiếm muộn, phác đồ mới còn đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hỗ trợ sinh sản “Make in Vietnam” trên trường quốc tế…

TP. Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức thôi việc do sắp xếp tổ chức có thể được vay đến 300 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức thôi việc do sắp xếp tổ chức có thể được vay đến 300 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống cho những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy với mức vay lên đến 300 triệu đồng…

Bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo, bán vàng giả ở Ninh Bình

Bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo, bán vàng giả ở Ninh Bình

Các đối tượng mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào dây chuyền giả. Tiếp đó các đối tượng mang dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vingroup ra mắt chuỗi dịch vụ và đô thị dành cho “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Bất động sản

2

Cổ phiếu trụ cân bằng tốt, thị trường dao động nhỏ

Chứng khoán

3

Ajinomoto Việt Nam ra mắt Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu

Doanh nghiệp

4

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Ẩm thực

5

Nhà nước cấp ít nhất 500 tỷ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy