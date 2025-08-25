Đà Nẵng thông qua quy hoạch khu du lịch sinh thái 339 ha, tỷ lệ 1/2.000
25/08/2025, 00:00
HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND thành phố tại kỳ họp chuyên đề trung tuần tháng 8 mới đây về nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch dọc tuyến Quốc lộ 14G với quy mô khoảng 339 ha (thuộc phân khu sinh thái phía Tây), tỷ lệ 1/2.000.
Theo đó, khu vực lập
quy hoạch thuộc thôn Phú Túc, huyện Hòa Vang (cũ); phía Bắc và Nam giáp đồi
núi, phía Đông và Tây giáp tuyến Quốc lộ 14G.
Quy mô dự án có diện tích khoảng 339 ha, kết nối với các điểm đến nổi tiếng phía Tây thành phố như Khu du lịch núi
Thần Tài, Suối hoa… Chỉ tiêu dân số khoảng 1.000 người.
Thành phố Đà Nẵng định
hướng đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng
sinh học và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững.
Các hạng mục dự kiến của Dự án gồm: Điểm du lịch mạo
hiểm, sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá; loại hình du lịch dã ngoại dọc Quốc lộ
14G; kết nối với các điểm hiện hữu như Núi Thần Tài, Lái Thiêu, Hòa Phú Thành,
Suối Hoa.
Các phân khu chức năng gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng kết
hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài (khu vực
mở rộng và khu mới phía đông bắc Quốc lộ 14G); Khu du lịch sinh thái cộng đồng
kết hợp trải nghiệm ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền
(khu mới phía nam Quốc lộ 14G và phía tây bắc khu quy hoạch).
Ngoài ra, theo quy hoạch cũng sẽ hình thành khu dịch
vụ công cộng chung để trưng bày, triển lãm, mua sắm sản phẩm OCOP; là điểm trao
đổi, buôn bán nông sản cho cộng đồng dân cư trong vũng và du khách.
UBND thành phố Đà
Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông
nghiệp tổ chức lập quy hoạch; Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn –
Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung làm đơn vị tư vấn dự án.
