80 Quốc Khánh

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng thông qua quy hoạch khu du lịch sinh thái 339 ha, tỷ lệ 1/2.000

25/08/2025, 00:00

HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND thành phố tại kỳ họp chuyên đề trung tuần tháng 8 mới đây về nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch dọc tuyến Quốc lộ 14G với quy mô khoảng 339 ha (thuộc phân khu sinh thái phía Tây), tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực quy hoạch Khu du lịch sinh thái 339 ha, thuộc thôn Phú Túc.
Khu vực quy hoạch Khu du lịch sinh thái 339 ha, thuộc thôn Phú Túc.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc thôn Phú Túc, huyện Hòa Vang (cũ); phía Bắc và Nam giáp đồi núi, phía Đông và Tây giáp tuyến Quốc lộ 14G.  Quy mô dự án có diện tích khoảng 339 ha, kết nối với các điểm đến nổi tiếng phía Tây thành phố như Khu du lịch núi Thần Tài, Suối hoa… Chỉ tiêu dân số khoảng 1.000 người.

Thành phố Đà Nẵng định hướng đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững.

Các hạng mục dự kiến của Dự án gồm: Điểm du lịch mạo hiểm, sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá; loại hình du lịch dã ngoại dọc Quốc lộ 14G; kết nối với các điểm hiện hữu như Núi Thần Tài, Lái Thiêu, Hòa Phú Thành, Suối Hoa.

Khách du lịch đến Khu Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài ngày càng đông.
Khách du lịch đến Khu Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài ngày càng đông.

Các phân khu chức năng gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài (khu vực mở rộng và khu mới phía đông bắc Quốc lộ 14G); Khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền (khu mới phía nam Quốc lộ 14G và phía tây bắc khu quy hoạch).

Ngoài ra, theo quy hoạch cũng sẽ hình thành khu dịch vụ công cộng chung để trưng bày, triển lãm, mua sắm sản phẩm OCOP; là điểm trao đổi, buôn bán nông sản cho cộng đồng dân cư trong vũng và du khách.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tổ chức lập quy hoạch; Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn – Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung làm đơn vị tư vấn dự án.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: