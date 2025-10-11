Thành phố Huế: Hơn 800 người tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức

Trong kỳ thi năm nay, 836 thí sinh (301 nam, 535 nữ) đăng ký dự thi để tuyển dụng 50 chỉ tiêu công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thành phố. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/10 với hai môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bao gồm Tiếng Anh và Kiến thức, năng lực chung, dưới sự giám sát của Ban Giám sát và lực lượng an ninh thành phố.

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo Sở Nội vụ; cùng các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025.

Theo Hội đồng tuyển dụng, để đảm bảo kỳ thi đúng quy định, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đến tổ chức thi. Kế hoạch tuyển dụng được công khai, minh bạch và tuân thủ quy trình pháp luật hiện hành. Ban Giám sát kỳ thi do UBND thành phố thành lập, phối hợp với lực lượng của Phòng PA03 – Công an thành phố, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn và tính nghiêm túc trong suốt quá trình tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại buổi lễ

Việc ứng dụng thi trên máy tính cũng góp phần tăng tính khách quan, chính xác trong khâu đánh giá.Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Ông khẳng định đội ngũ công chức không chỉ cần có trình độ, năng lực mà còn phải có tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.Lãnh đạo thành phố cho rằng công tác công vụ và đội ngũ công chức đóng vai trò nền tảng trong tiến trình cải cách hành chính.

Việc nâng cao năng lực đội ngũ sẽ góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Quy trình từ tuyển dụng, bố trí, sử dụng đến đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.