Thành phố Huế: Hơn 800 người tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Thiên Anh
11/10/2025, 10:04
Thành phố Huế sáng 11/10 đã chính thức khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh.
Trong kỳ thi năm nay, 836 thí sinh (301 nam, 535 nữ) đăng ký dự thi để tuyển dụng 50 chỉ tiêu công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thành phố. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/10 với hai môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bao gồm Tiếng Anh và Kiến thức, năng lực chung, dưới sự giám sát của Ban Giám sát và lực lượng an ninh thành phố.
Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo Sở Nội vụ; cùng các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025.
Theo Hội đồng tuyển dụng, để đảm bảo kỳ thi đúng quy định, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đến tổ chức thi. Kế hoạch tuyển dụng được công khai, minh bạch và tuân thủ quy trình pháp luật hiện hành. Ban Giám sát kỳ thi do UBND thành phố thành lập, phối hợp với lực lượng của Phòng PA03 – Công an thành phố, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn và tính nghiêm túc trong suốt quá trình tổ chức.
Việc ứng dụng thi trên máy tính cũng góp phần tăng tính khách quan, chính xác trong khâu đánh giá.Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp.
Ông khẳng định đội ngũ công chức không chỉ cần có trình độ, năng lực mà còn phải có tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.Lãnh đạo thành phố cho rằng công tác công vụ và đội ngũ công chức đóng vai trò nền tảng trong tiến trình cải cách hành chính.
Việc nâng cao năng lực đội ngũ sẽ góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Quy trình từ tuyển dụng, bố trí, sử dụng đến đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
15:56, 10/10/2025
Chiều 10/10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/10 với 750 đại biểu tham dự.
9 tháng năm 2025, GRDP của thành phố Hải Phòng tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương...
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết gần 8.500 người dân ở khu vực ngập lụt, chủ yếu ở các xã Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc đã được sơ tán...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045...
Thủ tướng đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện “5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt” và tiếp tục viết nên hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc, trở thành nơi “phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại”.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: