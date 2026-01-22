Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ triển khai 60 cuộc thanh tra ngay trong năm nay

Hạ Chi

22/01/2026, 09:28

Nhằm bảo đảm hoạt động thanh tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, trong năm 2026, Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ triển khai 60 cuộc thanh tra trên phạm vi cả nước…

Ảnh minh hoạ: IAEA.
Ảnh minh hoạ: IAEA.

Thông tin từ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho biết, Kế hoạch thanh tra năm 2026 được xây dựng trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về thanh tra, đặc biệt là Luật Thanh tra năm 2025, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành và Định hướng chương trình thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ. 

Thông qua hoạt động thanh tra, Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ phát hiện kịp thời những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến năng lượng nguyên tử. 

Qua công tác thanh tra góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động bức xạ, bảo đảm các ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Việt Nam được triển khai vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững. 

Nhóm đối tượng được thanh tra trọng tâm trong năm 2026 là các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong lĩnh vực y tế. Cùng với đó là các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và cơ sở y tế có sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ phục vụ chẩn đoán, điều trị sẽ được đưa vào kế hoạch thanh tra, như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cùng nhiều bệnh viện đa khoa và cơ sở y tế khác trên cả nước.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; vấn đề cấp phép, quản lý nguồn phóng xạ; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; nhân lực làm công tác bức xạ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (nếu có). Thời hạn mỗi cuộc thanh tra dự kiến 30 ngày, triển khai trong các quý của năm 2026.

Theo Kế hoạch thanh tra, trong năm 2026 sẽ tiến hành thanh tra các cơ sở thực hiện công việc bức xạ trong lĩnh vực công nghiệp, hải quan và một số lĩnh vực khác. Nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đơn vị hoạt động trong các ngành dầu khí, địa chất, vật liệu xây dựng, hóa chất, giấy, nhiên liệu hàng không… sẽ được thanh tra nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân. 

Việc mở rộng phạm vi thanh tra sang các lĩnh vực này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các nguy cơ mất an toàn bức xạ, đặc biệt trong bối cảnh việc ứng dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công nghiệp ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được quản lý chặt chẽ.

Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ chủ trì tổ chức các đoàn thanh tra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi có cơ sở được thanh tra khi cần thiết.

Phương thức tổ chức thực hiện thanh tra sẽ được đổi mới trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thanh tra; tăng cường công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

