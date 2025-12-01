Thanh tra Chính phủ thanh tra quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Tuệ Lâm
01/12/2025, 13:47
Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước. Hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.
Thanh tra Chính phủ mới đây tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Tại buổi công bố quyết định, ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VI, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 1189/QĐ-TTCP ngày 19/11/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Quyết định 1189 nêu rõ: Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2020 đến 31/12/2024, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra: 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật. Đoàn Thanh tra gồm 24 thành viên do ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VI, làm Trưởng đoàn.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết, cuộc thanh tra được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2025 của Thanh tra Chính phủ.
Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho hay, hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.
Phó Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh thông qua việc rà soát này, Đoàn thanh tra không chỉ đánh giá sự tuân thủ pháp luật mà quan trọng hơn là phát hiện những “điểm nghẽn” trong cơ chế quản lý.
Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động hiệu quả. Và cũng qua đây, sẽ giúp Tập đoàn, Bộ Tài chính thấy được bức tranh tổng thể của cả Tập đoàn để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp giúp cho Tập đoàn ngày càng phát triển ổn định trong thời gian tới.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ với thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn mực nhưng cũng cần sự cầu thị và lắng nghe. Các thành viên trong đoàn cần bám sát nội dung Quyết định và Kế hoạch đã được phê duyệt, đánh giá vấn đề dựa trên bối cảnh thực tế và các quy định pháp luật hiện hành một cách thấu đáo.
Đoàn Thanh tra thực hiện quy định về chế độ báo cáo kết quả theo định kỳ. Thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và bảo mật thông tin. Trong quá trình thực hiện thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Trưởng Đoàn thanh tra kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người ra Quyết định thanh tra.
Đối với Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị các lãnh đạo quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và những giải trình cụ thể từ phía các đơn vị sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn thanh tra có những kết luận chính xác, khách quan và đưa ra những kiến nghị xác đáng, thiết thực nhất cho sự phát triển của đơn vị.
