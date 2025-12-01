Thứ Hai, 01/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thanh tra Chính phủ thanh tra quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

Tuệ Lâm

01/12/2025, 13:47

Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước. Hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.

Thanh tra Chính phủ mới đây tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Thanh tra Chính phủ mới đây tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thanh tra Chính phủ mới đây tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). 

Tại buổi công bố quyết định, ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VI, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 1189/QĐ-TTCP ngày 19/11/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quyết định 1189 nêu rõ: Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2020 đến 31/12/2024, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra: 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật. Đoàn Thanh tra gồm 24 thành viên do ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VI, làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết, cuộc thanh tra được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2025 của Thanh tra Chính phủ.

Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho hay, hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.

Phó Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh thông qua việc rà soát này, Đoàn thanh tra không chỉ đánh giá sự tuân thủ pháp luật mà quan trọng hơn là phát hiện những “điểm nghẽn” trong cơ chế quản lý.

Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động hiệu quả. Và cũng qua đây,  sẽ giúp Tập đoàn, Bộ Tài chính thấy được bức tranh tổng thể của cả Tập đoàn để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp giúp cho Tập đoàn ngày càng phát triển ổn định trong thời gian tới.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ với thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn mực nhưng cũng cần sự cầu thị và lắng nghe. Các thành viên trong đoàn cần bám sát nội dung Quyết định và Kế hoạch đã được phê duyệt, đánh giá vấn đề dựa trên bối cảnh thực tế và các quy định pháp luật hiện hành một cách thấu đáo. 

Đoàn Thanh tra thực hiện quy định về chế độ báo cáo kết quả theo định kỳ. Thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và bảo mật thông tin. Trong quá trình thực hiện thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Trưởng Đoàn thanh tra kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người ra Quyết định thanh tra.

Đối với Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị các lãnh đạo quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và những giải trình cụ thể từ phía các đơn vị sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn thanh tra có những kết luận chính xác, khách quan và đưa ra những kiến nghị xác đáng, thiết thực nhất cho sự phát triển của đơn vị.

Eximbank bác thông tin bị thanh tra trong hoạt động cấp tín dụng

08:15, 20/11/2024

Eximbank bác thông tin bị thanh tra trong hoạt động cấp tín dụng

Sau kết luận thanh tra, EVNFinance thay đổi một loạt nhân sự

23:39, 17/08/2025

PNJ bị phạt 1,34 tỷ sau đợt thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

08:53, 08/10/2024

PNJ bị phạt 1,34 tỷ sau đợt thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Từ khóa:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy quản lý vốn nhà nước Quyết định thanh tra số 1189/QĐ-TTCP thanh tra Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Thanh tra TKV

Đọc thêm

Nhà đầu tư trái phiếu coi một số thị trường mới nổi an toàn hơn Mỹ

Nhà đầu tư trái phiếu coi một số thị trường mới nổi an toàn hơn Mỹ

Các nhà phân tích cho rằng giới đầu tư trái phiếu toàn cầu đang dần coi một số thị trường mới nổi là điểm đến an toàn hơn cả nhiều thị trường phát triển, kể cả Mỹ...

Danh sách cổ phiếu tăng trưởng có kết quả kinh doanh tốt, thanh khoản cao xứng đáng đầu tư

Danh sách cổ phiếu tăng trưởng có kết quả kinh doanh tốt, thanh khoản cao xứng đáng đầu tư

Mirae Asset đã chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản nhất định.

Động lực nào khiến

Động lực nào khiến "cá mập" Pyn Elite điều chỉnh mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm?

Quỹ PYN Elite đã quyết định nâng mục tiêu cho VN-Index lên 3.200 điểm, trong bối cảnh chỉ số hiện giao dịch quanh vùng 1.650 điểm.

Hai ETF ngoại quy mô 1,2 tỷ USD sắp bán ra một cổ phiếu bất động sản

Hai ETF ngoại quy mô 1,2 tỷ USD sắp bán ra một cổ phiếu bất động sản "siêu trụ"

Cổ phiếu VIC sẽ bị bán ra mạnh vì giá tăng mạnh trong quý 3, vượt quá tỷ trọng cho phép ở quỹ VNM ETF.

Rất khó để kỳ vọng thanh khoản tăng mạnh trong tuần này

Rất khó để kỳ vọng thanh khoản tăng mạnh trong tuần này

Với việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo, rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phụ nữ Việt Nam: Những "nữ chiến binh thầm lặng" trong kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

3 dòng chảy thịnh vượng hội tụ tại Izumi Canaria

Bất động sản

3

GGI và Goldwind hợp tác phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng

Nhà đầu tư

4

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Bất động sản

5

TP. Hồ Chí Minh: Chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy