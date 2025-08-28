Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Thành viên Hội đồng quản trị DXG bán xong 6,35 triệu cổ phiếu

Hà Anh

28/08/2025, 08:55

Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị đã bán thành công số cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó

Sơ đồ giá cổ phiếu DXG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DXG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể: ông Hà Đức Hiếu - thành viên Hội đồng quản trị đã bán thành công 6,355 triệu cổ phiếu như đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh, từ ngày 4/8-26/8.

Sau giao dịch này, ông Hiếu giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 6,8 triệu cổ phiếu xuống còn 414.033 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,66% xuống còn 0,04% vốn tại DXG.

Cùng chiều, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc đã bán thành công 744.418 cổ phiếu, từ ngày 24/7 đến ngày 19/8, theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh. Sau giao dịch ông Đức giảm sở hữu xuống còn 952.000 cổ phiếu, chiếm 0,09%;

Tương tự, Dragon Capital mới thông báo đã bán ra 450.000 cổ phiếu DXG trong phiên ngày 12/8 - trong đó, Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securites Master Investments Trust (Equity) bán ra 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu từ 143,073 triệu cổ phiếu, chiếm 14,0421% xuống còn 142,6 triệu cổ phiếu, chiếm 13,9980% vốn điều lệ DXG.

Cũng cùng chiều bán, bà Đỗ Thị Thái - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 413.300 cổ phiếu trên 893.085 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn tại DXG. Nếu thành công, bà Thái sẽ giảm sở hữu xuống 479.785 cổ phiếu, chiếm 0,05%. Gaio dịch thực hiện từ ngày 15/8-13/9/2025.

Vừa qua, Hội đồng quản trị DXG đã công bố nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2025.

Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh Group dự kiến thu về 1.739,1 tỷ đồng từ đợt chào bán. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). 

Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn và CTCP Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là CTCP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).

VnEconomy

Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ toàn bộ 93.500.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo luôn đáp ứng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua triển khai việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với 463.565.837 cổ phiếu  DXG để chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ phong tỏa là 45,42%.

Thời gian phong tỏa kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nươc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DXG đến khi kết thúc đợt chào bán.

Từ khóa:

chung cư cao tầng chứng khoán DatXanhHomes Parkview Đầu tư Phước Sơn DXG Hà An Hội an Invest phát hành cổ phiếu riêng lẻ

