Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm
Huyền Vy
05/04/2026, 07:36
Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về việc thông
qua Chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm.
Cụ thể, Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Công
nghiệp trọng điểm để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy sự phát triển của
các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo, hướng đến xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường, góp
phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập
cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung 02 chính sách do Bộ
Công Thương đề xuất.
Chính sách 1:
Khuyến khích sản xuất, chế tạo trong nước các sản phẩm công nghiệp trọng điểm.
Chính sách 2:
Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên
quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện các chính
sách của Luật Công nghiệp trọng điểm theo quy định, bảo đảm các yêu cầu sau:
Thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với
phát triển các ngành công nghiệp công nghiệp trọng điểm; kiến tạo được một số
chính sách, pháp luật để xử lý các điểm nghẽn cơ bản trong phát triển các ngành
công nghiệp trọng điểm theo hướng từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển
theo chiều sâu, từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại
Việt Nam, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao đồng thời tạo đột phá về quá
trình hiện đại hóa trong công nghiệp.
Khuyến khích đẩy mạnh nội địa hóa phù hợp để đáp ứng các yêu
cầu, ưu đãi về xuất xứ hàng hóa trong thương mại quốc tế; phù hợp với các thỏa
thuận thương mại song phương và đa phương, các yêu cầu của các thị trường lớn.
Thiết kế cơ chế khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi
cung ứng toàn cầu, tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
thông qua bảo đảm quy tắc xuất xứ.
Xây dựng quy định thu hút và quản lý FDI trong các ngành
công nghiệp trọng điểm theo hướng có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao,
công nghiệp nền tảng; đồng thời, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ, liên kết
với doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất quốc gia.
Rà soát việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành để
xây dựng nội dung phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, khắc phục được tồn tại,
hạn chế, vướng mắc, bất cập; hài hòa với điều ước quốc tế có liên quan mà nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; rà soát hồ sơ chính sách Luật
bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan; đẩy mạnh phân cấp, phân
quyền trong quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp trọng điểm; cắt giảm,
đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển
đổi số.
Trên cơ sở hồ sơ chính sách đã hoàn thiện, đảm bảo hợp hiến,
hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với
các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo dự án Luật Công nghiệp trọng điểm,
báo cáo Chính phủ theo quy định.
Trong đó, lưu ý nghiên cứu, tiếp thu, giải
trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tại
Thông báo số 274/TB-VPQH ngày 12/02/2026 của Văn phòng Quốc hội, bảo đảm các
chính sách đặc thù đúng thẩm quyền của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định
hiện hành của pháp luật có liên quan, phù hợp với các cam kết quốc tế trong thu
hút đầu tư FDI vào nước ta, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ các ngành công
nghiệp trọng điểm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.
Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.
Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...
Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026
Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…
Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá
Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...
Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng
Sự cộng hưởng giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao trong các dịp lễ, Tết cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã trở thành "ngòi nổ" mạnh mẽ thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng vượt bậc ngay trong quý đầu năm 2026...
Đẩy mạnh chế biến sâu để nâng tầm giá trị ca cao Việt Nam
Dù sở hữu nguồn nguyên liệu ca cao chất lượng cao hiếm hoi trên thế giới, Việt Nam vẫn đang thâm hụt thương mại chocolate khi hàng nhập khẩu chiếm tới 60% thị phần bán lẻ trong nước. Nghịch lý này đặt ra yêu cầu cấp thiết thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng từ ca cao đến chocolate, qua đó hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng ca cao Việt Nam...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
