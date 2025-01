Tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Bộ Y tế cho biết nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 22/2024/TT-BYT.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về mẫu phiếu xác nhận các nội dung về thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi thanh toán và điều kiện thanh toán, cấp kèm theo đơn kê hoặc giấy ra viện, để người bệnh nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội khi đề nghị thanh toán trực tiếp.

Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau: Đối với mẫu phiếu xác nhận, Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 22/2024/TT-BYT quy định hồ sơ thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 28 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp như sau: Các giấy tờ bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) gồm: Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng minh nhân thân; giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán. Ngoài ra, là hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

Hồ sơ và thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế đã được công bố tại Quyết định số 7291/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài các thành phần hồ sơ đã được quy định tại Nghị định số 146, không có thêm bất kỳ mẫu xác nhận nào.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo đúng các quy định của Thông tư số 22, và không ban hành thêm các thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Đối với các chứng từ khác có liên quan: Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22 quy định thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ban hành quy chế hoặc văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện Thông tư này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, hướng dẫn người hành nghề thực hiện ghi chú cụ thể việc không sẵn có thuốc, thiết bị y tế trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Thông tư này trên đơn kê, hoặc hồ sơ bệnh án cho người bệnh tự đi mua.

Cùng với đó, cần tổ chức thông tin, hướng dẫn, tư vấn về quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh, thông tin cụ thể cho người bệnh về việc không sẵn có thuốc, thiết bị y tế và các quy định liên quan của Thông tư này để người bệnh quyết định.

Căn cứ vào quy định tại Thông tư, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong đó, có hướng dẫn người hành nghề ghi chú trên đơn thuốc, phiếu chỉ định thiết bị y tế hoặc hồ sơ bệnh án việc không sẵn có thuốc, thiết bị y tế được chỉ định đáp ứng các điều kiện thanh toán trực tiếp theo quy định.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các chứng từ bao gồm bản sao đơn kê hoặc hồ sơ bệnh án có ghi chú cụ thể theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22 cho người bệnh, hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh, để thực hiện thủ tục thanh toán trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trước đó, Tại Thông tư 22, Bộ Y tế quy định: Các trường hợp Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh, gồm có:

Trường hợp thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi thanh toán; điều kiện thanh toán; mức thanh toán; hồ sơ, thủ tục thanh toán.

Trường hợp thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi thanh toán gồm: Thuốc thuộc Danh mục thuốc hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm.

Thiết bị y tế loại C hoặc D, trừ thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, thiết bị y tế đặc thù cá nhân, thiết bị y tế thuộc danh mục thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Quy định điều kiện thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế cho người có bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh chặt chẽ, khả thi trong các trường hợp không có thuốc, thiết bị y tế do các nguyên nhân bất khả kháng.

Các quy định tại Thông tư vẫn đảm bảo trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh trong mua sắm, đấu thầu và cung ứng thuốc cho người bệnh.