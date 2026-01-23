Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt 238 triệu đồng và cấm giao dịch

Ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt tiền 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá - tương ứng với 238 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-UPCoM) .

Cụ thể: ông Cương, Phó Tổng giám đốc SD2 đã mua 1.360.000 cổ phiếu SD2 (tương đương 13.600.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu SD2) vào ngày 17/7/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch); theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

SSC áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là ông Cương bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.