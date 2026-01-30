Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Ông Phạm Khánh Phương - thành viên HĐQT SJC cùng cổ đông lớn của công ty bán chui cổ phiếu SJC bị phạt tiền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-UPCoM) và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (Tp.HCM).

Theo đó, ông Khánh Phương bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị SJC đã bán 901.520 cổ phiếu SJC (tương ứng 9.015.200.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SJC, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (Tp.HCM) bị phạt 250 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐCP) do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Đầu tư Nam Nhật Khang là cổ đông lớn của SJC thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu, chiếm 26,28%) lên 2.703.996 cổ phiếu, chiếm 39% nhưng không đăng ký chào mua công khai với Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN); đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt tiếp 50 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: công ty, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 600.000.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.