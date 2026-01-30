Thứ Sáu, 30/01/2026

Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Hà Anh

30/01/2026, 09:00

Ông Phạm Khánh Phương - thành viên HĐQT SJC cùng cổ đông lớn của công ty bán chui cổ phiếu SJC bị phạt tiền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-UPCoM) và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (Tp.HCM).

Theo đó, ông Khánh Phương bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị SJC đã bán 901.520 cổ phiếu SJC (tương ứng 9.015.200.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SJC, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (Tp.HCM) bị phạt 250 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐCP) do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Đầu tư Nam Nhật Khang là cổ đông lớn của SJC thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu, chiếm 26,28%) lên 2.703.996 cổ phiếu, chiếm 39% nhưng không đăng ký chào mua công khai với Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN); đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt tiếp 50 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: công ty, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 600.000.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giá tăng, Giám đốc điều hành Sông Đà 1.01 đăng ký bán hết gần 13% vốn

16:54, 12/07/2023

Giá tăng, Giám đốc điều hành Sông Đà 1.01 đăng ký bán hết gần 13% vốn

Sông Đà 1.01 của vợ chồng ca sĩ Khánh Phương thua lỗ, nợ phải trả gấp 16 lần vốn chủ sở hữu

08:00, 06/07/2023

Sông Đà 1.01 của vợ chồng ca sĩ Khánh Phương thua lỗ, nợ phải trả gấp 16 lần vốn chủ sở hữu

Cổ phiếu tăng gấp 4 lần, Sông Đà 1.01 chính thức đổi chủ

09:33, 01/01/2023

Cổ phiếu tăng gấp 4 lần, Sông Đà 1.01 chính thức đổi chủ

bán chui chứng khoán cổ đông lớn SJC

Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt 238 triệu đồng và cấm giao dịch

Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt 238 triệu đồng và cấm giao dịch

Ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt tiền 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá - tương ứng với 238 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Khơi thông dòng vốn cho kỷ nguyên “siêu dự án”: Lời giải từ trái phiếu hạ tầng và bài học quốc tế

Khơi thông dòng vốn cho kỷ nguyên “siêu dự án”: Lời giải từ trái phiếu hạ tầng và bài học quốc tế

Giai đoạn 2026-2035 được dự báo là thời kỳ bùng nổ hạ tầng chưa từng có tại Việt Nam với các siêu dự án mang tầm vóc lịch sử như Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Metro đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và chiến lược chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hữu hạn và quy mô tín dụng ngân hàng đang dần chạm ngưỡng rủi ro cao, việc phát triển thị trường trái phiếu hạ tầng là một giải pháp tất yếu của bài toán vốn dài hạn cho các siêu dự án.

Thao túng cổ phiếu SJS, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch trong 2 năm

Thao túng cổ phiếu SJS, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch trong 2 năm

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Nhà nước nắm giữ 100% vốn ở lĩnh vực mua bán nợ, thị trường và dịch vụ chứng khoán

Nhà nước nắm giữ 100% vốn ở lĩnh vực mua bán nợ, thị trường và dịch vụ chứng khoán

Theo dự thảo thay thế Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn tại các lĩnh vực mua bán nợ và thị trường chứng khoán. Quyết định này nhằm đảm bảo ổn định thị trường, củng cố niềm tin nhà đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ công ích quan trọng…

Bộ Tài chính gia hạn lộ trình chuyển cổ phiếu sang HOSE đến cuối năm 2026

Bộ Tài chính gia hạn lộ trình chuyển cổ phiếu sang HOSE đến cuối năm 2026

Theo định hướng này, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

Kinh tế số

2

Ngành game Việt chuẩn bị đón nhiều chính sách thuận lợi mới

Kinh tế số

3

Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp

Doanh nghiệp niêm yết

4

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Kinh tế số

5

Tăng gấp đôi "tuổi đời" máy móc công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu

Kinh tế số

